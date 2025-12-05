Stoiximan GBL: Ανακοινώθηκε αλλαγή ώρας για έξι αγώνες

Ορισμένοι από τους προσεχείς αγώνες της Stoiximan GBL θα διεξαχθούν σε νέα ώρα, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, με την αλλαγή αυτή να αφορά συγκεκριμένα έξι παιχνίδια.

Από τους αγώνες που θα διεξαχθούν σε νέα ώρα, οι τρεις αφορούν αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού, μεταξύ των οποίων και αυτό με την ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική. Επίσης, άλλαξε ώρα το Άρης – Ολυμπιακός για την 13η αγωνιστική.

Αναλυτικά οι αλλαγές στην ώρα των αγώνων όπως τις ανακοίνωσε η Stoiximan GBL:

«Ο αγώνας ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο SUNEL ARENA το Σάββατο 13-12-2025 και ώρα 20.30 (αντί στις 16.00) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΡΗΣ Betsson της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ το Σάββατο 13-12-2025 και ώρα 16.00 (αντί στις 20.30) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ το Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 18.30 (αντί στις 18.15) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC – ΠΑΟΚ της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ το Σάββατο 3-1-2026 και ώρα 15.45 (αντί στις 16.00) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας ΑΡΗΣ Betsson – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ την Κυριακή 4-1-2026 και ώρα 13.00 (αντί στις 16.00) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο TELEKOM CENTER ATHENS την Κυριακή 4-1-2026 και ώρα 16.00 (αντί στις 18.15) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».