newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Βρυξέλλες: Υπεγράφη η συμφωνία Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο
Επικαιρότητα 04 Δεκεμβρίου 2025 | 01:45

Βρυξέλλες: Υπεγράφη η συμφωνία Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο

Τη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο υπέγραψαν στις Βρυξέλλες η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία μαζί με τον επίτροπο της Κομισιόν για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Spotlight

Η τριμερής συμφωνία Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, έναν στρατηγικό σιδηροδρομικό και οδικό άξονα που θα συνδέει τις τρεις χώρες μέσω Αλεξανδρούπολης, υπεγράφη χθες Τετάρτη στις Βρυξέλλες (εικονογράφηση, επάνω, απο bnrnews.bg).

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο έλληνας υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο βούλγαρος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Μεταφορών Γκρόζνταν Καρατζόφ και ο ρουμάνος υφυπουργός Μεταφορών Ιονουτ Κριστιάν Σεβόιου, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και τη δρομολόγηση ενός έργου υψηλής γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας για την περιοχή.

Kεντρικό ρόλο στο νέο πλαίσιο διαδραματίζει ο άξονας Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη – Βουκουρέστι

«Το Μνημόνιο έρχεται να μετατρέψει τη γεωγραφική θέση σε ουσιαστικό στρατηγικό πλεονέκτημα και να εναρμονίσει σχεδιασμό, χρονοδιαγράμματα και χρηματοδότηση», δήλωσε ο επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, υπογραμμίζοντας κατά την ομιλία του τον καθοριστικό ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

Οπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, κεντρικό ρόλο στο νέο αυτό πλαίσιο διαδραματίζει ο άξονας Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη – Βουκουρέστι, ο οποίος «θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές αρτηρίες της Ευρώπης», με κρίσιμη σημασία τόσο για τη συνδεσιμότητα όσο και για τη στρατιωτική κινητικότητα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ο επίτροπος υπογράμμισε ότι με την ενεργή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της CINEA και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, προβλέπεται έως το τέλος του 2026 να έχει διαμορφωθεί πλήρες κοινό σχέδιο για έργα, άξονες και χρηματοδότηση.

Παράλληλα, τόνισε πως η νέα αυτή συνεργασία θέτει τα θεμέλια για τον πιο στρατηγικό άξονα μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, «μια πρώτη γραμμή άμυνας για την ασφάλεια, την οικονομία και την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Στρατιωτική κινητικότητα

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στην ομιλία του αναφέρθηκε στη σημασία του έργου που αποτελεί όπως είπε «στρατηγική δέσμευση και όχι τυπική διαδικασία, καθώς ενισχύει έναν κρίσιμο άξονα Βορρά – Νότου, σημαντικό για το εμπόριο, τη στρατηγική ασφάλεια, τις εμπορευματικές ροές και τη συνοχή της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ».

Οπως τόνισε από τις Βρυξέλλες ο κ. Κυρανάκης, «ο διάδρομος θα επανασυνδέσει ιστορικά κέντρα και λιμάνια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σόφια, Ρούσε, Κωνστάντζα, Βουκουρέστι, αναβιώνοντας μια διαδρομή που επί αιώνες καθόριζε το εμπόριο και τις στρατηγικές μετακινήσεις από το Αιγαίο προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη και αυτό θα γίνει με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη σημασία του έργου στη στρατιωτική κινητικότητα και τόνισε ότι η συμφωνία επιταχύνει έργα που «θα καταστήσουν τον διάδρομο αξιόπιστο, γρήγορο, ασφαλή και βιώσιμο.

»Παράλληλα, αποστέλλει πολιτικό μήνυμα υπέρ της επέκτασης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών προς Μολδαβία και Ουκρανία, ενισχύοντας τη γεωπολιτική ανθεκτικότητα της ΕΕ».

Χρηματοδότηση

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση των ελληνικών τμημάτων, λέγοντας πως «με εθνικούς πόρους και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων κονδυλίων Συνοχής και CEF (Connecting Europe Facility), προωθούμε έργα αξίας άνω του 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ολοκλήρωση των ελληνικών τμημάτων του διαδρόμου BBA (Baltic-Black Sea-Aegean Corridor), συνολικής αξίας 2,6 δισ. ευρώ. Επιπλέον, απαιτείται χρηματοδότηση ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ για συμπληρωματικές υποδομές.

Από την πλευρά τους, ο βούλγαρος υπουργός Μεταφορών Γκρόζνταν Καρατζόφ και ο ρουμάνος ομόλογός του, αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους με τον επίτροπο Μεταφορών και τον έλληνα ομόλογό τους, σε ένα έργο που όπως είπαν στηρίζεται στη συνεργασία των κρατών μελών για επενδύσεις σε υποδομές και στρατιωτική κινητικότητα, τονίζοντας τη σημασία του συντονισμού, της διαλειτουργικότητας, της ψηφιοποίησης και της αποτελεσματικής διέλευσης συνόρων για μια πιο συνδεδεμένη και ασφαλή Ευρώπη.

Στην υπογραφή της Συμφωνίας παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Μάρεκ Μόρα, ο οποίος μίλησε για τη χρηματοδότηση του έργου, τον άριστο συντονισμό όπως είπε των κρατών μελών, εστιάζοντας στη σημασία της υλοποίησης του διαδρόμου για τη στρατιωτική κινητικότητα στην ανατολική πλευρά της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
AKTOR: Από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολoγιακό

AKTOR: Από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολoγιακό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Πολιτική
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία
Στεγαστική κρίση 02.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά υποκριτικά για επιτυχίες, την ώρα που τα νοικοκυριά παλεύουν να βγάλουν τον μήνα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη
Πολιτική 01.12.25

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη

«Πολλοί εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της κοινωνικής απομόνωσης δίχως τη φροντίδα που χρειάζονται», τονίζει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.

Σύνταξη
Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»
Πολιτική 30.11.25

Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να "βγει από πάνω" σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο»

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου
«Μια από τα ίδια» 29.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου

«Οι πολίτες, όπως αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά, δεν έχουν να περιμένουν πλέον τίποτα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε καν να υπολογίσει σωστά ένα επίδομα. Αριστεία!», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης
«Παρακμή» 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας είναι μεγάλες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται
«Περίσσιο θράσος» 26.11.25

ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται

«Τα πανηγύρια περί 'ιστορικής συμφωνίας' και 'επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων' αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων μισθωτών εργαζομένων της χώρας μας», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»
Φτώχεια 25.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει τη συνομιλία με τον Τραμπ που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια»
Βενεζουέλα 04.12.25

Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει την «εγκάρδια» και με «σεβασμό» συνομιλία του με τον Τραμπ

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», επιβεβαίωσε ο Νικολάς Μαδούρο, προσθέτοντας ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από «σεβασμό» και «μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια».

Σύνταξη
Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 04.12.25 Upd: 01:35

Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ

Με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ να έχει ενημερωθεί από τους Γουίτκοφ - Κούσνερ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι ζητά συνάντηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Λάκης Λαζόπουλος στο πλευρό των αγροτών: «Η οργή μας θα τους πνίξει, θα το πάμε μέχρι τέλους»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA 04.12.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος στο πλευρό των αγροτών: «Η οργή μας θα τους πνίξει, θα το πάμε μέχρι τέλους»

«Δεν θα τους αφήσουμε κανένα περιθώριο, αν δεν δικαιωθούμε σε όλα τα αιτήματα δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε» διαμηνύουν οι αγρότες μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
Σφοδρές βροχοπτώσεις 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Σφοδρή κακοκαιρία θα προκαλέσει το καιρικό σύστημα Byron την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Δελτίο Έκτακτων Καιρικών Φαινομένων, στο επίκεντρο θα βρεθεί η ανατολική χώρα.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιά με τη ΝΔ επιτίθενται με το ίδιο αφήγημα στον Τσίπρα
«Ιθάκη» 03.12.25

Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιά με τη ΝΔ επιτίθενται με το ίδιο αφήγημα στον Τσίπρα

Υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα της ΝΔ για το καταστροφικό 2015 και τον Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον πρώην πρωθυπουργό. Ενδεικτικό της σύμπνοιας, το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ολοκληρώνονται με παρεμφερή τρόπο, με αναφορά στο rebranding Τσίπρα.

Σύνταξη
Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)

Ο Άρης προηγήθηκε στο 47' με τον Ντουντού και ετοιμαζόταν να «κλειδώσει» θέση του στην πρώτη 4άδα του Κυπέλλου από απόψε. Τελευταίος όμως «μίλησε» ο ΠΑΟΚ που με γκολ του Γιακουμάκη στο 90+6′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ σε 1-1 και οδηγεί τους κίτρινους στα πλέι οφ μαζί με την ομάδα του.

Σύνταξη
«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix
«Ευτυχώς τελείωσε» 03.12.25

«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ «χοροπηδά» με χριστουγεννιάτικη υστερία, σερβίρει λιχουδιές που θυμίζουν «κουτσουλιές ζώων» και φέρνει στην οθόνη το πιο cringe χριστουγεννιάτικο σόου για τον Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά
Γάζα 03.12.25

Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά

Το Ισραήλ χτύπησε με αεροπορική επιδρομή μια σκηνή στην περιοχή Χαν Γιουνίς στη Γάζα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άτομα, τα δύο εξ αυτών παιδιά. Δώδεκα άτομα έχουν τραυματιστεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι
Στην Ανκόνα 03.12.25

Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι

Ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 10μηνη φυλάκιση, για προηγούμενο περιστατικό βίας, αλλά είχε αποφυλακιστεί επειδή υποσχέθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Σύνταξη
«Βόμβα» για Αντετοκούνμπο: «Ξεκίνησε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του»
Μπάσκετ 03.12.25

«Βόμβα» για Αντετοκούνμπο: «Ξεκίνησε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Σαμς Σαράνια να τονίζει πως ο «Greek Freak» έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του.

Σύνταξη
Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης
Όρια συνταξιοδότησης 03.12.25

Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όσοι ασκούν επαγγέλματα με υψηλές σωματικές απαιτήσεις είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες αν υποχρεωθούν να εργαστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σέρρες: ΕΔΕ για τον ασυνείδητο οδηγό κλούβας των ΜΑΤ που εμβόλισε αγροτικό μπλόκο
Ελλάδα 03.12.25

Σέρρες: ΕΔΕ για τον ασυνείδητο οδηγό κλούβας των ΜΑΤ που εμβόλισε αγροτικό μπλόκο

Η αστυνομία διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για οδηγό κλούβας των ΜΑΤ, που «γκάζωσε» για να σπάσει μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Σύνταξη
Η TikToker Χαρά Τσιώλη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Λάκη Λαζόπουλο και τις… πορνοστάρ
TV 03.12.25

Η TikToker Χαρά Τσιώλη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Λάκη Λαζόπουλο και τις… πορνοστάρ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα καλεσμένη είχε απόψε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» μέσα από το MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος - Η TikToker Χαρά Τσιώλη έδωσε τη δική της «πνοή» στο αποψινό τσαντίρι

Σύνταξη
Το νέο παραμύθι του Κυριάκου Μητσοτάκη – Αναζητά ξανά το «δράκο» Τσίπρα για αντίπαλο
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Το νέο παραμύθι του Κυριάκου Μητσοτάκη – Αναζητά ξανά το «δράκο» Τσίπρα για αντίπαλο

Αναξιόπιστος ακόμη και στο αν θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ο πρωθυπουργός τελικά φαίνεται πως το διάβασε και έπλασε τη δική του ιστορία. Στο αφήγημα του υπάρχει φυσικά νέος «δράκος» Τσίπρα, χρίζοντάς τον εμμέσως επίσημο αντίπαλο, πριν καν ολοκληρώσει ο πρώην πρωθυπουργός την ομιλία του στο Παλλάς παρουσιάζοντας την «Ιθάκη».

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!
Άλλα Αθλήματα 03.12.25

Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!

Πραγματοποιώντας μια καταιγιστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε τη Βάσας επικρατώντας με 20-8 και την τελευταία αγωνιστική θα πάει για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Σύνταξη
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαζόπουλος: Απειλεί ο «Φραπές» ότι θα ανοίξει το στόμα του – Το πρώτο που πρέπει να πει είναι ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν
TV 03.12.25

Λαζόπουλος: Απειλεί ο «Φραπές» ότι θα ανοίξει το στόμα του – Το πρώτο που πρέπει να πει είναι ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν

Στις καταθέσεις της «αγρότισσας με την Ferrari» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλςο μέσα από το αποψινό «Τσαντίρι»

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Πάτρα για κλοπές και εμπορία ανθρώπων
Ελλάδα 03.12.25

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Πάτρα για κλοπές και εμπορία ανθρώπων

Μια εγκληματική οργάνωση 9 ή περισσότερων ατόμων στην Πάτρα χρησιμοποιούσε ανήλικα παιδιά, 10 έως 15 ετών, τα οποία στρατολογούσε και εκπαίδευε για την διάπραξη παράνομων πράξεων.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο