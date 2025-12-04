Νέα στοιχεία για την απαγωγή του γνωστού κτηνιάτρου από την Κυπαρισσία από τέσσερις κουκουλοφόρους έρχονται στη δημοσιότητα.

Το χρονικό

Η τρομακτική περιπέτεια για τον γνωστό κτηνίατρο άρχισε όταν μπήκε στο αυτοκίνητό του για να επιστρέψει σπίτι του. Οι τέσσερις απαγωγείς, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, του έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι του.

Πλησίασαν τον 47χρονο και πριν προλάβει να μπει την οικία του, με χρήση βίας τον ανάγκασαν να μπει στο όχημά τους, οδηγώντας τον σε μία ερημική παραλία της περιοχής.

Με την απειλή όπλου, οι δράστες καταφέρνουν να αποσπάσουν πληροφορίες για τα χρήματα που έκρυβε στα σπίτια του. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε κρυμμένα 25.000 ευρώ στην Κυπαρισσία και 200.000 ευρώ στο πατρικό του στην Αθήνα.

Αναζήτησαν άμεσα τα χρήματα

Με γρήγορες κινήσεις, όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην Ελληνική Αστυνομία, δύο από τους δράστες αποχώρησαν από το σημείο και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του στην Κυπαρισσία.

Οι κινήσεις τους επαγγελματικές. Πήραν τα χρήματα που είχε κρυμμένα ο 47χρονος και καθάρισαν τον χώρο με χλωρίνη, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος τους.

Όπως αποτυπώνεται από δύο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, οι δράστες χωρίζονται σε δύο αυτοκίνητα. Στο ένα βίντεο, τα δύο αμάξια ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής το ένα το άλλο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο κτηνίατρος στην Ελληνική Αστυνομία, στο μπροστινό έβαλαν και τον ίδιο. Προορισμός το πατρικό στην Αθήνα. Στόχος τους ήταν τα χρήματα που είχε φυλλάξει ο ίδιος στο σπίτι της Αθήνας.

Κατάφερε να ξεφύγει

Λίγα λεπτά αργότερα, η περιπέτεια του 47χρονου τελειώνει, καθώς ο ίδιος προσποιείται ότι λιποθυμά. Οι δράστες τον εγκατέλειψαν σε ένα ξέφωτο, αφήνοντας εκεί και το αυτοκίνητό του, κρατώντας ωστόσο τα κλειδιά.

«Ήρθε κατά τις 23:00 χτυπημένος και κάλεσαν την αστυνομία», λέει αυτόπτης μάρτυρας. «Μπήκε μέσα ξυπόλητος και είπε παιδιά ‘με απήγαγαν’. Χτυπημένος όχι, αλλά μπήκε λερωμένος».

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί έντρομη την περιπέτεια του κτηνιάτρου, καθώς πρόκειται για ένα πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή, την στιγμή που οι Αρχές έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.