Θύμα απαγωγής και ληστείας από τέσσερις άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους κατήγγειλε ότι έπεσε ένας κτηνίατρος στη Μεσσηνία.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Όπως κατέθεσε στην Αστυνομία ο 47χρονος κτηνίατρος, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Κυπαρισσίας, το βράδυ της Τρίτης οι τέσσερις άγνωστοι τον μετέφεραν με την απειλή βίας σε απομονωμένο σημείο.

Εκεί τον ανάγκασαν να αποκαλύψει πού βρίσκονται χρήματα ύψους περίπου 180.000 ευρώ. Το θύμα, που διατηρεί το εν λόγω ποσό στο πατρικό του σπίτι στα Σεπόλια, επικοινώνησε με την Αστυνομία το ίδιο βράδυ, αφού τον είχαν απελευθερώσει.

Μεσσηνία: Η καταγγελία

Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το messinialive.gr, ότι ήταν 20:00 το βράδυ όταν λίγο προτού μπει στο σπίτι του, άτομα που φορούσαν full face τον προσέγγισαν, τον ακινητοποίησαν και τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε όχημα.

Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε ερημική παραλιακή περιοχή και με την απειλή βίας απέσπασαν τις πληροφορίες για τα χρήματα στην Αθήνα. Αφού απέσπασαν τις πληροφορίες που ήθελαν, οι δύο από τους τέσσερις δράστες πήραν τα κλειδιά του θύματος και με το δικό τους όχημα επέστρεψαν στο σπίτι του, ενώ εκείνος παρέμεινε στο σημείο με τους άλλους δύο.

Λίγη ώρα αργότερα, οι δράστες επέστρεψαν με τον έναν να οδηγεί το αυτοκίνητο του 47χρονου. Σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν ήδη αφαιρέσει από το σπίτι του στην Κυπαρισσία 25.000 ευρώ. Μετά τον μετέφεραν σε αγροτική περιοχή στο Βασιλικό, όπου τον εγκατέλειψαν μαζί με το αυτοκίνητό του αν και κράτησαν τα κλειδιά. Όταν απομακρύνθηκαν, εκείνος περπάτησε μέχρι το κοντινότερο καφενείο και επικοινώνησε με την Αστυνομία.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.