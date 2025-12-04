Νένα Μεντή: «Έχασα 3 παιδιά από τοξόπλασμα, έφαγα κρέας που μάλλον το είχε γλύψει γάτα»

Η Νένα Μεντή βρέθηκε προσκεκλημένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και μίλησε για την οικογενειακή ζωή της και τις συνεργασίες της,

Οι ατυχείς εγκυμοσύνες πριν αποκτήσει την κόρη της

«Έμεινα έγκυος. Ήμουν 37 ετών που τότε ήταν κρίσιμη ηλικία, πήγαινε προς το απαγορευτικό. Έχασα τρία παιδιά από τοξόπλασμα. Από ταβέρνα, έφαγα κρέας που μάλλον το είχε γλύψει γάτα.

Άμα αρχίσεις να θες το παιδί, σου στοιχίζει αρκετά. Επειδή είμαι γερό σκαρί, στο τέταρτο παιδί, έκανα καλλιέργεια και έφυγε το τοξόπλασμα. Ήρθε η κοράκλα μου», εξομολογήθηκε η Νένα Μεντή.

Νένα Μεντή: «Με την Άννα Παναγιωτοπούλου δεν ταιριάζαμε ως άνθρωποι»

«Στη δουλειά είμασταν εντάξει, τα βρίσκαμε πολύ καλά. Είχαμε πολύ καλή χημεία, τα βρίσκαμε πολύ καλά. Είχε ωραία στοιχεία η Άννα. Δύσκολος άνθρωπος, πολύ διαφορετικός από μένα.

Με μια σκοτεινιά έτσι. Δεν ήταν αυτό που φαινόταν η Άννα, με πολλά θέματα ανοιχτά στη ζωή της. Πώς να το πω… αυτή η γυναίκα που την έβλεπες εκεί πάνω με αυτό το τρελό χιούμορ και τα λοιπά. Ήταν μάλλον σκοτεινή περίπτωση. Δεν ήταν εξωστρεφής άνθρωπος.

Και να πάθει αυτό το πράγμα με το μυαλό, ρε παιδιά, τη χειρότερη αρρώστια. Ήταν εντάξει άνθρωπος.

Μπορεί να μην το ακούτε αρκετό, αλλά για μας στο θέατρο και τους παλιότερους ηθοποιούς, που δεν είναι τα τελευταία χρόνια που μας έφτιαξε η τηλεόραση, γιατί εγώ είχα 25 χρόνια στο θέατρο πριν παίξω. Να είσαι εντάξει άνθρωπος. Αυτό αξίζει», υπογράμμισε η Νένα Μεντή.