Τα Τέμπη, ο πόνος, η Ματούλα και οι ηλίθιοι: Η Νένα Μεντή δεν φοβάται τίποτα – «Για αυτό με λένε ξινή» 

Η Νένα Μεντή είναι σπάνια. Όταν οι άλλοι σιωπούν, εκείνη μιλάει, όταν οι άλλοι γίνονται ένα ακόμη άνοστο προϊόν, εκείνη φέρνει στο θεατρικό σανίδι ρόλους που έχουν να πουν πολλά.

Η ηθοποιός, σε μια εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση στην εκπομπή του MEGA, Χαμογέλα και Πάλι, αποκαλύπτει γιατί απέχει από την τηλεόραση, πώς η «αυτοπεποίθηση στη δουλειά της» την κράτησε μακριά από κακοποιητικές συμπεριφορές και πώς ο εγγονός της είναι εκείνος που της «δίνει ζωή», ενώ αφήνει αιχμές για την στάση της εξουσίας απέναντι στην τραγωδία των Τεμπών.

Ακόμη και σήμερα, με τις εύθραυστες ισορροπίες, τη φοβικότητα και την υποτέλεια να ευδοκιμούν, και τις εργασιακές συνθήκες να αφήνουν περιθώρια εκμετάλλευσης, η Νένα Μεντή αποτελεί φάρο ακεραιότητας και μιας σπάνιας, αδιαπραγμάτευτης εντιμότητας για πολλούς συναδέλφους της ενώ απολαμβάνει και την εκτίμηση από το θεατρόφιλο κοινό εδώ και χρόνια.

Η σπουδαία ηθοποιός, που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική σκηνή, μίλησε για τα «κακώς κείμενα» του χώρου, την προσωπική της στάση απέναντι στην εξουσία και τη βαθιά της απογοήτευση για την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα της χώρας.

Σε μια συνέντευξη που ισοδυναμεί με μάθημα ήθους και επαγγελματικής συνείδησης, η Μεντή διαλύει μύθους και επιβεβαιώνει τη φήμη της ως ένα δημόσιο πρόσωπο που πάντα έλεγε αυτό που πιστεύει χωρίς υπεκφυγές -ακόμα κι αν αυτό την έλουσε με χαρακτηρισμούς σκληρούς και συχνά άδικους.

«Πάντα “πουλιόταν” εξουσία μέσα στο θέατρο»

Η συζήτηση για τις κακοποιητικές συμπεριφορές που ταλανίζουν τον χώρο του θεάτρου βρήκε τη Νένα Μεντή να τοποθετείται με τον γνωστό της, απόλυτο τρόπο.

Αν και η ίδια δηλώνει ότι δεν δέχτηκε ποτέ τέτοια συμπεριφορά, παραδέχεται ότι υπήρξε μάρτυρας ανάλογων περιστατικών από «γνωστούς ανθρώπους» προς συναδέλφους.

Η ρίζα του προβλήματος, σύμφωνα με εκείνη, βρίσκεται στην έλλειψη στήριξης και την εργασιακή ανασφάλεια που καθιστά τους ηθοποιούς ευάλωτους.

«Πάντα “πουλιόταν” εξουσία από κάποιους ανθρώπους μέσα στο θέατρο», τόνισε με έμφαση. «Και πάντα οι ηθοποιοί ήταν ηττοπαθείς, γιατί οι ηθοποιοί δεν έχουμε πλάτες, ποτέ δεν μας στήριξαν τα σωματεία». Η στάση της, ωστόσο, ήταν πάντα κάθετη με την ίδια να βάζει όρια όταν και εκεί που όφειλε.

«Είπα ‘ αν το ξανακάνεις αυτό μπροστά μου, έφυγα από την σκηνή’. Και θα έφευγα, γιατί εγώ είμαι τρελή. Τρελή, το λέω καλά, δηλαδή δεν είναι να παίξουμε και του χρόνου εκεί… Μπορεί να πεινάσουμε του χρόνου. Κάνει πίσω πολλές φορές ο εργαζόμενος για να πάρει τον μισθό του, για να τον ξαναπάρει του χρόνου» είπε αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα του φόβου που κυριαρχεί στον χώρο και λειτουργεί συχνά ως άτυπος εκβιασμός.

«Γι’ αυτό με λένε ξινή, πικρή και σκληρή»

Το τσαγανό και η ευθύτητα που χαρακτήριζαν πάντοτε τη Νένα Μεντή, παρά το προσωπικό κόστος, έτυχαν τελικά μεγάλης εκτίμησης.

«Αν ήταν θηλυκό με τσαγανό – εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία – τύχαινε μεγάλης εκτίμησης», ανέφερε, εξηγώντας ταυτόχρονα το γιατί η φήμη της την ήθελε ως μια δύσκολη προσωπικότητα. «Γι’ αυτό με λένε ξινή, πικρή και σκληρή, δεν σήκωσα μύγα στο σπαθί μου».

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως η ευθύτητα της δεν σημαίνει πως είναι δύσκολος άνθρωπος. «Θα πω στον οποιονδήποτε, στο πρόσωπό του, αυτό που πιστεύω κι ας πληγωθεί, κι ας το συζητήσουμε. Κουτσομπολιά πίσω από την πλάτη του άλλου, αυτό δεν το έχω. Μπορεί να είμαι πικρή και να έχω πικράνει ανθρώπους» είπε.

Όσο για την επαγγελματική της επάρκεια, η αυτοπεποίθησή της είναι αδάμαστη, αλλά η αλαζονεία απούσα. «Δεν είμαι η σπουδαιότερη ηθοποιός, είμαι μία ηθοποιός που αγαπά πολύ τη δουλειά της. […] Έχω τέτοια αυτοπεποίθηση στη σχέση μου με τη δουλειά μου, χωρίς να πουλάω μούρη ότι είμαι η καλύτερη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου δώσει κάτι ένας σκηνοθέτης στο θέατρο και να μην το βγάλω πέρα».

Γιατί απέχει από την τηλεόραση

Η απουσία της Νένας Μεντή από τα τηλεοπτικά σίριαλ τα τελευταία 16 χρόνια δεν είναι τυχαία. Η ίδια αποκάλυψε πως πλέον επιλέγει τηλεοπτικές δουλειές, κυρίως, για να στηρίξει οικονομικά το θέατρο.

«Τα σίριαλ που έκανα και ήταν ωραία στην τηλεόραση και τα ευχαριστήθηκα ήταν οι κωμωδίες και του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Έκανα δύο κωμωδίες, τις ‘Τρεις Χάριτες’ και το ‘Δις Εξαμαρτείν’, μετά έκανα άλλες πέντε που ήταν η μία χειρότερη από την άλλη» είπε η Μεντή ξεκαθαρίζοντας την ατζέντα πίσω από τις συμμετοχές της σε τηλεοπτικές παραγωγές.

«Δεν γίνεται για τα λεφτά και για να έρχεται ο κόσμος στο θέατρο, γιατί συνήθως κάνουμε τηλεόραση για να στηρίζουμε το θέατρο».

Από τα Τέμπη στη Ματούλα Ζαμάνη

Πέρα από τα επαγγελματικά, η Νένα Μεντή δεν δίστασε να τοποθετηθεί και για τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που την απασχολούν.

Η Ελλάδα του σήμερα την απογοητεύει, με την τραγωδία των Τεμπών να αποτελεί ένα ανοιχτό τραύμα. «Τα Τέμπη έχουν πολύ πόνο, με νέους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα και μία εξουσία που αδιαφορεί και κουκουλώνει. Τρελαίνεσαι…», δήλωσε η ηθοποιός.

Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό της για την τραγουδίστρια Ματούλα Ζαμάνη, την οποία αποκάλεσε «βράχο». Η Μεντή τοποθετήθηκε και για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς η καλλιτέχνιδα δηλώνοντας κατηγορηματικά:

«Γίνονται επειδή είμαστε ρατσιστές και ηλίθιοι».