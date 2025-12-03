Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός
Συνέχεια στη δράση στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson με την διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής της League Phase - Ξεχωρίζει το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εντός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.
Μετά τη εξάρα (6-0) του Βόλου επί του Αιγάλεω, η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson συνεχίζεται την Τετάρτη (3/12) με φουλ δράση και συνολικά οκτώ αναμετρήσεις.
Εκτός από τον αγώνα του Ολυμπιακού στη Σύρο με την Ελλάς, υποχρεώσεις έχουν και οι άλλες ομάδες του Big-5. Στις 21:30 θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, καθώς ο Άρης θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο ματς που ξεχωρίζει προφανώς -όχι μόνο στη συγκεκριμένη αγωνιστική- αλλά εν γένει και στη League Phase.
Στις 17:30 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην OPAP Arena την Κηφισιά, ενώ στις 19:30 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στο «Απόστολος Νικολαΐδης» την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο, την Κηφισιά. «Ένωση» και «τριφύλλι» θέλουν τις νίκες για να συνεχίσουν με το απόλυτο.
Από εκεί και πέρα, ο Λεβαδειακός στις 15:00 θέλει τη νίκη στην έδρα της Μαρκό για να κάνει το 4/4, να εξασφαλίσει είσοδο στην τετράδα και να προκριθεί απευθείας στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Την ίδια ώρα η Athens Kallithea θα υποδεχθεί την Καβάλα, στις 16:00 η ΑΕΛ Novibet τον Ατρόμητο και στις 17:00 ο Αστέρας την Ηλιούπολη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Τρίτη (02/12)
Βόλος-Αιγάλεω 6-0
Τετάρτη (03/12)
Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός (13:30)
Athens Kallithea-Καβάλα (15:00)
Μαρκό-Λεβαδειακός (15:00)
ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος (16:00)
Αστέρας-Ηλιούπολη (17:00)
ΑΕΚ-ΟΦΗ (17:30)
Παναθηναϊκός-Κηφισιά (19:30)
Άρης-ΠΑΟΚ (21:30)
Πέμπτη (04/12)
Ηρακλής-Παναιτωλικός (17:00)
