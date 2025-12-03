Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/12): Δράση με Κύπελλο Ελλάδος Betsson και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Γεμάτο είναι το μενού με τις αθλητικές μεταδόσεις την Τετάρτη, αφού υπάρχει φουλ αγωνιστική δράση εντός και εκτός συνόρων.

Στις 13:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ελλάδα Σύρου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, στις 19:30 ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά και στις 21:30 είναι προγραμματισμένο το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, Άρης – ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, στις 15:00 αγωνίζεται ο Ολυμπιακός Β’ στην έδρα του Πανιωνίου, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα υπάρχουν σπουδαίοι αγώνες από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως το ιταλικό, το ισπανικό και το αγγλικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (3/12):

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μαρκό – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας

15:00 Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ Super League 2

16:00 Novasports Start Αταλάντα – Τζένοα Coppa Italia

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός = Παναθηναϊκός League Cup Final 8

19:00 Novasports 1HD Νάπολι – Κάλιαρι Coppa Italia

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φλοίσβος League Cup Final 8

21:30 Novasports Start Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

21:30 Novasports 6HD Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας Premier League

21:30 Novasports 5HD Μπράιτον – Άστον Βίλα Premier League

21:30 Novasports 2HD Άρσεναλ – Μπρέντφορντ Premier League

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άρης – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:00 Novasports Prime Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Βενέτσια Coppa Italia

22:15 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Σάντερλαντ Premier League

22:15 Novasports 4HD Λιντς – Τσέλσι Premier League