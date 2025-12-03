H βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson μετά τα σημερινά αποτελέσματα.
- Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιά με τη ΝΔ επιτίθενται με το ίδιο αφήγημα στον Τσίπρα
- Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι
- Το «χριστουγεννιάτικο» Τραμ της Αθήνας έγινε viral
- Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της
Το… κυρίως πιάτο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Kυπέλλου Ελλάδος Betsson «σερβιρίστηκε» σήμερα με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει οκτώ αναμετρήσεις.
Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έληξε χωρίς νικητή με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να μένουν ισόπαλοι 1-1, με τους «κιτρινόμαυρους» να μένουν εκτός πρώτης τετράδας. Αφού εκεί βρίσκονται ό,τι κι αν γίνει Λεβαδειακός και ΑΕΚ.
Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επικράτησε δύσκολα της Κηφισιάς με 1-0, η ΑΕΚ επιβλήθηκε του ΟΦΗ 2-0, ενώ ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Ελλάς Σύρου με 5-2. Τέλος, με νίκες προχώρησαν Athens Kallithea, Λεβαδειακός και Ατρόμητος.
Αύριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με το παιχνίδι του Ηρακλή κόντρα στον Παναιτωλικό.
Tο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Βόλος – Αιγάλεω 6-0
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5
Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3
Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1
Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0
Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0
Άρης – ΠΑΟΚ 1-1
4/12, 17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός
Η βαθμολογία:
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase:
Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
Η καλύτερη επίθεση
Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
Οι περισσότερες νίκες
Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες
Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025
- Γκέλαρε ξανά η Λίβερπουλ (1-1) – Μεγάλη νίκη της Λιντς απέναντι στην Τσέλσι (3-1)
- Επέστρεψε στις νίκες η Άρσεναλ (2-0) – Πήρε τη ματσάρα η Άστον Βίλα (4-3)
- H βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (pic)
- Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)
- Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1: Διπλό στο Μολινό με «υπογραφή» Ζεσούς
- «Βόμβα» για Αντετοκούνμπο: «Ξεκίνησε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του»
- Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!
- Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Επιστροφή στις νίκες με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις