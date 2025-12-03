H βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (pic)

Το… κυρίως πιάτο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Kυπέλλου Ελλάδος Betsson «σερβιρίστηκε» σήμερα με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει οκτώ αναμετρήσεις.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έληξε χωρίς νικητή με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να μένουν ισόπαλοι 1-1, με τους «κιτρινόμαυρους» να μένουν εκτός πρώτης τετράδας. Αφού εκεί βρίσκονται ό,τι κι αν γίνει Λεβαδειακός και ΑΕΚ.

Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επικράτησε δύσκολα της Κηφισιάς με 1-0, η ΑΕΚ επιβλήθηκε του ΟΦΗ 2-0, ενώ ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Ελλάς Σύρου με 5-2. Τέλος, με νίκες προχώρησαν Athens Kallithea, Λεβαδειακός και Ατρόμητος.

Αύριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με το παιχνίδι του Ηρακλή κόντρα στον Παναιτωλικό.

Tο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Βόλος – Αιγάλεω 6-0

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5

Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3

Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1

Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1

4/12, 17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία:

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase:

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

Η καλύτερη επίθεση

Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

Οι περισσότερες νίκες

Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025