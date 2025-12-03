ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0: Έκανε το καθήκον της η Ένωση και… περιμένει για την 4άδα (vid)

Με το απόλυτο ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την παρουσία της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson! Με πρωταγωνιστή τον Ρομπέρτο Περέιρα που είχε γκολ και ασίστ, η Ένωση επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ στην «Opap Arena» για την 4η αγωνιστική και πλέον θέλει να μη νικήσει ο Άρης τον ΠΑΟΚ (εκτός και αν γκελάρει ο Παναθηναϊκός) για να είναι στην τετράδα που δίνει απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Πώς ξεκίνησαν

Ο Μπρινιόλι ήταν κάτω από τα δοκάρια για την ΑΕΚ, με τους Οντουμπάτζο, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις τετράδα στην άμυνα. Γκρούγιτς και Περέιρα ήταν στον άξονα, ο Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τριάδα πίσω του οι Καλοσκάμης, Κοϊτά και Ζοάο Μάριο.

Ο ΟΦΗ είχε στο τέρμα τον Χριστογεώργο και τετράδα στην άμυνα τους Ανδρούτσο, Κωστούλα, Κρίζμανιτς και Λέουις. Οι Θεοδουσαλάκης, Μπαΐνοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης και Νους ήταν τετράδα πίσω από τους Σαλσέδο και Ρακόνιατς.

Έκανε γκολ τη μεγαλύτερη ευκαιρία της

Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και πήρε το προβάδισμα χάρη σε γκολ του Περέιρα. Στο 19’ συγκεκριμένα ο Καλοσκάμης έκλεψε από τα δεξιά και βρήκε στην περιοχή τον Αργεντινό που αν και άνοιξε το κοντρόλ έκανε το 1-0 με αριστερό σουτ.

Από εκεί και πέρα η Ένωση είχε μία καλή στιγμή με τον Κοϊτά πριν το γκολ και άλλη μία με σουτ του Ζοάο Μάριο μετά το γκολ. Ο ΟΦΗ είχε κάποιες τελικές με μακρινά σουτ που δεν απείλησαν τον Μπρινιόλι. Το αρνητικό του πρώτου μέρους για την ΑΕΚ ήταν η αναγκαστική αλλαγή του Οντουμπάτζο στο 10’, με τον Ρότα να μπαίνει στη θέση του και να μην παίρνει ούτε αυτή τη φορά ανάσες.

Ζοάο Μάριο και τείχος Μπρινιόλι

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και είχε τρεις τελικές με Ρότα, Καλοσκάμη, Περέιρα, πριν φτάσει στο 2-0 στο 61′. Ο Πενράις έβγαλε ωραία κάθετη για τον Περέιρα, εκείνος γύρισε στη μικρή περιοχή και ο Ζοάο Μάριο με πλασέ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ένωσης.

Στο 75′ ο 18χρονος Ζώης Καραργύρης έκανε ντεμπούτο για την ΑΕΚ που στα επόμενα λεπτά φάνηκε να ξεμένει από δυνάμεις και γλίτωσε δύο φορές χάρη στον Μπρινιόλι. Στο 86′ όταν ο Ιταλός τερματοφύλακας έβγαλε το κοντινό σουτ του Σαλσέδο και στο 90+1′ με μεγάλη επέμβαση σε εξ επαφής κεφαλιά του Θεοδοσουλάκη.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί, Οντουμπάτζο (10′ Ρότα), Γκρούγιτς (75′ Λιούμπισιτς), Περέιρα (63′ Πινέδα), Ζοάο Μάριο, Κοϊτά (63′ Γκατσίνοβιτς), Καλοσκάμης, Γιόβιτς (75′ Καραργύρης).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λέουις (64′ Γκονθάλεθ), Θεοδουσουλάκης, Μπαΐνοβιτς (64′ Καραχάλιος), Χατζηθεοδωρίδης (82′ Καινουργιάκης), Νους (72′ Σενγκέλια), Σαλσέδο, Ράκονιατς (64′ Φούντας).