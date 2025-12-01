«Έσπασε» το αρνητικό σερί σε ντέρμπι η ΑΕΚ – Από πότε είχε να κερδίσει…
Η ΑΕΚ του Νίκολιτς διέκοψε ένα σερί που δεν θα θέλει ούτε να το… θυμάται σε ντέρμπι με το Big 4.
Η ΑΕΚ πέρασε με δραματικό τρόπο από την έδρα του Παναθηναϊκού (3-2) και έσπασε μία κατάρα που κρατούσε εννέα παιχνίδια απέναντι στις ομάδες του Big-4 και σε ντέρμπι στη Super League
Η Ένωση είχε ξεχάσει τι θα πει νίκη σε ντέρμπι, με τελευταία της νίκη να είναι στο περασμένο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είχε 7 ματς χωρίς νίκη με τον Ματίας Αλμέιδα και τη φετινή χρονιά είχε ακόμη δύο χωρίς νίκη με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της, κόντρα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
Αναλυτικά το σερί ηττών της ΑΕΚ σε ντέρμπι πρωταθλήματος:
02/03/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1 (Προπονητής Ματίας Αλμέιδα)
09/03/2025 Άρης – ΑΕΚ 0-0 (Προπονητής Ματίας Αλμέιδα)
30/03/ 2025 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-3 (Προπονητής Ματίας Αλμέιδα)
06/04/2025 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 3-1 (Προπονητής Ματίας Αλμέιδα)
13/04/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-0 (Προπονητής Ματίας Αλμέιδα)
27/04/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-2 (Προπονητής Ματίας Αλμέιδα)
04/05/2025 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-2 (Προπονητής Ματίας Αλμέιδα)
11/05/2025 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-0 (Προπονητής Ματίας Αλμέιδα)
19/10/2025 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2 (Προπονητής Μάρκο Νίκολιτς)
26/10/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (Προπονητής Μάρκο Νίκολιτς)
Ποιο ήταν το τελευταίο ντέρμπι που είχε νικήσει; Πριν από δέκα μήνες στην Τούμπα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ: 2 Φεβρουαρίου 2025 με σκορ 2-1. Μοιάζει σα να πέρασε μια αιωνιότητα.
