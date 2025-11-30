Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται στη Λεωφόρο – Δύσκολη έξοδος για τον ΠΑΟΚ

Η 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται με το μεγάλο ντέρμπι, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου στις 21:00.

Οι δύο ομάδες προέρχονται από σημαντικές ευρωπαϊκές νίκες και απόψε δεν έχουν περιθώρια για απώλεια βαθμών. Κι αυτό διότι το «τριφύλλι» με 18 βαθμούς είναι στην 6η θέση (ισοβαθμεί με τον 5ο Βόλο) και στο -10 από τον πρωτοπόρο, Ολυμπιακό, έχοντας όμως και παιχνίδι λιγότερο, ενώ η «Ένωση» με 25 βαθμούς είναι στο -3 από την κορυφή.

Ο Μπενίτεθ θέλει να δει ανάλογη εικόνα και στο ντέρμπι, έχοντας να διαχειριστεί τις γνωστές απουσίες: οι Ρενάτο Σάντες και Φακούντο Σάντσες συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκαναν οι Γιώργος Κυριακόπουλος και Αλμπάν Λαφόν. Στα θετικά είναι η επιστροφή του Σίριλ Ντέσερς μετά τον τραυματισμό του, όπως και των Πέδρο Τσιριβέγια και Μανώλη Σιώπη.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς, Σταμέλλος.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι – Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς – Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας- Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραις (Πήλιος) – Μαρίν, Πινέδα – Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο – Γιόβιτς.

Διαιτητής: Ρόμπερτ Σρέντερ

Βοηθοί: Ράφαελ Ρόμπερτ Φόλτιν, Γιαν Κλίμενς Νάιτσελ Πίτερσεν

4ος: Ματσούκας

VAR: Γιόχαν Πφάιφα, Ζαμπαλάς

Δύο ώρες νωρίτερα, στις 19:00, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Λιβαδειά με τον φοβερό, τρομερό και φορμαρισμένο Λεβαδειακό και θέλει βέβαια να… ξεπλύνει τη ντροπή του 4-1 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Χάνα, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιβελεκίδης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Γιούριτς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς και Παλάσιος

Oι πιθανές ενδεκάδες του ματς:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος – Κωστή, Τσοκάι – Παλάσιος, Μπάλτσι, Βέρμπιτς-Όζμπολτ

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Μιχαηλίδης, Λόβρεν, Μπάμπα – Οζντόεφ, Μεϊτέ – Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον – Γιακουμάκης

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Κωσταράς, Αρμακώλας

4ος: Τσέτσιλας

VAR: Φωτιάς, Κατοίκος.