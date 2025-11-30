Νίκολιτς: «Αξίζαμε τη νίκη – Φοβερή εβδομάδα για εμάς»

Σε ένα ματς ροντέο, η ΑΕΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με 3-2, για την 12η αγωνιστική της Super League. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του, αλλά και για τις αντίστοιχες που έκαναν το τελευταίο διάστημα απέναντι σε Άρη και Φιορεντίνα. Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός αποθέωσε τον Λούκα Γιόβιτς για την εικόνα του στο ματς της Λεωφόρου και το χατ-τρικ που έδωσε το τρίποντο στην Ένωση.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς:

Για τον αγώνα και όλη την εβδομάδα με τρία παιχνίδια: «Φοβερή εβδομάδα για εμάς. Μετά από τη νίκη με Άρη, είχαμε νίκη με την Φιορεντίνα και τώρα με τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στους παίκτες για την εμφάνιση. Αξίζαμε τη νίκη παρά τις δυσκολίες και την κούραση από το ταξίδι.

Στο τέλος ίσως και Θεού θέλοντος ήρθε το γκολ της νίκης. Ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο. Το αξίζαμε σίγουρα. Είχαμε και μια μικρή ατυχία με τον Μάνταλο που έφυγε τραυματίας. Σε όλα τα παιχνίδια τα παιδιά απέδωσαν καλά και αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Είμαστε ακόμη σε διαδικασία βελτίωσης.

Έχουμε έξι αγώνες μέχρι τα Χριστούγεννα, και πρέπει να κάνουμε διαχείριση γιατί θα είναι κρίμα να χαλάσουμε όλη την δουλειά που έχουμε κάνει έως τώρα», ανέφερε ο Νίκολιτς.

Για τον Γιόβιτς: «Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης με ικανότητες. Έχει προσαρμοστεί καλά και αναμένουμε να ανέβει ακόμη περισσότερο. Προσωπικά του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, γνώριζα από πριν τι παίκτης είναι», κατέληξε ο Νίκολιτς.