Η βαθμολογία της Super League μετά την 12η αγωνιστική – Πάντα πρώτος ο Ολυμπιακός (pic)

Τέσσερις αναμετρήσεις σε Περιστέρι, Αγρίνιο, Λιβαδειά και Λεωφόρο περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Στο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς, η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια (3-2) στον αγώνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Η Ένωση ανεβαίνει πια στους 28 βαθμούς και την 3η θέση, με τους Πράσινους να παραμένουν στους 18 πόντους.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει από την έδρα του Παναιτωλικού επικρατώντας με 1-0 χάρη στο τέρμα του Ελ Κααμπί. Έτσι οι Πειραιώτες διατηρούν την απόστασή τους στην κορυφή από τον ΠΑΟΚ, έχοντας συγκεντρώσει 31 βαθμούς, ενώ οι Αγρινιώτες είναι στους 12.

Ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του πήρε σημαντικό διπλό κόντρα στον Λεβαδειακό με 3-2 και κράτησε την απόστασή του από τους Ερυθρόλευκους. Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι πλέον στους 29 πόντους, με τους Βοιωτούς να μένουν στους 21.

Τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης επιβλήθηκε του Ατρόμητου με 1-0. Συνεπώς οι Αρκάδες προσπέρασαν τον αντίπαλό τους για να πάνε στους 11 πόντους, ενώ οι Περιστεριώτες έμειναν στους 9.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΟΦΗ-Βόλος 0-1

Άρης-ΑΕΛ Novibet 2-1

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 0-1

Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 0-1

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (13η):

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 17:00

Βόλος-Κηφισιά 20:30

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 17:00

ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός 17:00

ΠΑΟΚ-Άρης 19:30

ΑΕΚ-Ατρόμητος 21:00

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 18:00