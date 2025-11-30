Η βαθμολογία της Super League μετά την 12η αγωνιστική – Πάντα πρώτος ο Ολυμπιακός (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα σημερινά αποτελέσματα - Η επόμενη αγωνιστική
- Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών
- Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
- Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας
- Ποιοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης - Τι ισχύει για καυσόξυλα και πέλετ
Τέσσερις αναμετρήσεις σε Περιστέρι, Αγρίνιο, Λιβαδειά και Λεωφόρο περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League.
Στο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς, η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια (3-2) στον αγώνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Η Ένωση ανεβαίνει πια στους 28 βαθμούς και την 3η θέση, με τους Πράσινους να παραμένουν στους 18 πόντους.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει από την έδρα του Παναιτωλικού επικρατώντας με 1-0 χάρη στο τέρμα του Ελ Κααμπί. Έτσι οι Πειραιώτες διατηρούν την απόστασή τους στην κορυφή από τον ΠΑΟΚ, έχοντας συγκεντρώσει 31 βαθμούς, ενώ οι Αγρινιώτες είναι στους 12.
Ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του πήρε σημαντικό διπλό κόντρα στον Λεβαδειακό με 3-2 και κράτησε την απόστασή του από τους Ερυθρόλευκους. Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι πλέον στους 29 πόντους, με τους Βοιωτούς να μένουν στους 21.
Τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης επιβλήθηκε του Ατρόμητου με 1-0. Συνεπώς οι Αρκάδες προσπέρασαν τον αντίπαλό τους για να πάνε στους 11 πόντους, ενώ οι Περιστεριώτες έμειναν στους 9.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
ΟΦΗ-Βόλος 0-1
Άρης-ΑΕΛ Novibet 2-1
Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 0-1
Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 0-1
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική (13η):
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025
Ολυμπιακός-ΟΦΗ 17:00
Βόλος-Κηφισιά 20:30
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025
Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 17:00
ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός 17:00
ΠΑΟΚ-Άρης 19:30
ΑΕΚ-Ατρόμητος 21:00
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025
Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 18:00
- Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 12ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»
- Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»
- Νίκολιτς: «Αξίζαμε τη νίκη – Φοβερή εβδομάδα για εμάς»
- Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ
- Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών
- Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις