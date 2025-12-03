Σέρρες: ΕΔΕ για τον ασυνείδητο οδηγό κλούβας των ΜΑΤ που εμβόλισε αγροτικό μπλόκο
Η αστυνομία διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για οδηγό κλούβας των ΜΑΤ, που «γκάζωσε» για να σπάσει μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης διέταξε η αστυνομία με αφορμή το βίντεο που δείχνει κλούβα των ΜΑΤ να προσπαθεί να σπάσει το μπλόκο των αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες, με επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Όπως φαίνεται στο βίντεο ο οδηγός της κλούβας, περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ και χτυπάει το ένα από τα τρία σταματημένα τρακτέρ, ενώ ήταν θέμα τύχης που δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός.
Τρέχουν να απομακρυνθούν
Οι αγρότες τρέχουν να απομακρυνθούν καθώς βλέπουν την κλούβα να έρχεται κατά πάνω τους με ταχύτητα. Κάποιοι προσπαθούν να σταματήσουν τον αφηνιασμένο οδηγό, φωνάζοντας και χτυπώντας με τα χέρια το βαρύ όχημα.
Προηγουμένως, ο οδηγός της κλούβας είχε πραγματοποιήσει άλλον έναν επικίνδυνο ελιγμό, όταν επιχείρησε να κάνει αναστροφή και να απομακρυνθεί από το σημείο. Κινήθηκε όπισθεν, ενώ πίσω από την κλούβα βρίσκονταν αγρότες και αστυνομικοί οι οποίοι θα μπορούσαν να τραυματιστούν.
Τι ισχυρίζεται ο οδηγός της αστυνομικής κλούβας
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της κλούβας ισχυρίστηκε στους προϊσταμένους του ότι επιχείρησε να κάνει την αναστροφή και να φύγει από το σημείο, καθώς, όπως είπε «φοβήθηκε ότι θα εγκλωβιζόταν ανάμεσα στους αγρότες» και προέβη σε λανθασμένους χειρισμούς.
Τι δήλωσαν οι αγρότες
«Δεχθήκαμε επίθεση» καταγγέλλει ο αγρότης Δημήτρης Καβακλής στο Infonews24, με τον ίδιο να αναφέρει πως αστυνομικό λεωφορείο εμβόλισε τρακτέρ, με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα κοντά στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες.
Ο κ. Καβακλής ζήτησε την κατανόηση των πολιτών, αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο και διεμήνυσε σε όλους τους τόνους πως στόχος είναι να φτάσουν οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα.
Στις Σέρρρες έστησαν αρχικά το πρωί μπλόκο στον κόμβο του Λευκώνα και στη συνέχεια σπάζοντας τον φραγμό της αστυνομίας έβαλαν νέο μπλόκο στον κόμβο Πετριτσίου με κατεύθυνση προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα.
