Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Πέντε συλλήψεις σε επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος εκμετάλλευσης ανηλίκων
Ελλάδα 03 Δεκεμβρίου 2025 | 11:44

Πέντε συλλήψεις σε επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος εκμετάλλευσης ανηλίκων

Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις σε επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος εκμετάλλευσης ανηλίκων στην Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών, εξαναγκάζοντάς τους σε τέλεση αξιοποίνων πράξεων.

Η έρευνα για το κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος εξανάγκαζαν τους ανήλικους να πουλούν λαθραία καπνικά προϊόντα σε καταστήματα ψιλικών και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής και καρπώνονταν τα παράνομα οικονομικά οφέλη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα τους και ο φερόμενος αρχηγός της, ενώ παρέχεται αρωγή και προστασία σε 4 ανήλικα θύματα.

Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την αστυνομία.

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 7,258 δισ. ευρώ το δεκάμηνο

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 7,258 δισ. ευρώ το δεκάμηνο

Business
Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

inWellness
inTown
Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Οι άνθρωποι με αναπηρίες διεκδικούν ισότιμη μεταχείριση
3η Δεκεμβρίου 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ - Οι άνθρωποι με αναπηρίες διεκδικούν ισότιμη μεταχείριση

«Η ποικιλομορφία συνιστά αξία από μόνη της και ότι ο έμπρακτος σεβασμός της είναι υποχρέωση όλων - Η αναπηρία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της» υπογραμμίζει η εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ

Σύνταξη
Έκτακτο δελτίο: Καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια θα πλήξουν τη χώρα – Πότε φτάνει η κακοκαιρία στην Αττική
Ελλάδα 03.12.25

Έκτακτο δελτίο: Καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια θα πλήξουν τη χώρα – Πότε φτάνει η κακοκαιρία στην Αττική

Νέα κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις θα πλήξει τη χώρα - Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ - Για ποιες περιοχές υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση

Σύνταξη
Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα
Ανυποχώρητοι 03.12.25

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Βόλος: Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος
Στον Βόλο 03.12.25

Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν

Ο 57χρονος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία λίγο αφότου έφτασε στο γραφείο και στη συνέχεια κατέρρευσε - Διασώστες του ΕΚΑΒ τού έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Καμπανάκι για πλημμυρικά επεισόδια – Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς
Live χαρτης 03.12.25

Προσοχή: «Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων» - Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς

Η κακοκαιρία που ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας - Μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι έρχεται τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων

Σύνταξη
Λούτσα: Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα
Βαρύτατες κατηγορίες 03.12.25

Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα

Ήταν η δεύτερη και μοιραία φορά που ο νεαρός είχε πιει αλκοόλ κάνοντας ταυτόχρονη χρήση ναρκωτικών ουσιών προτού πιάσει τιμόνι - Στη ΜΕΘ παραμένει η σύντροφος του 24χρονου που ξεψύχησε στη Λούτσα

Σύνταξη
Λούτσα: Απολογείται σήμερα ο 29χρονος οδηγός που «θέρισε» οικογένεια αφήνοντας πίσω έναν νεκρό
Στη ΜΕΘ η τραυματίας 03.12.25

Απολογείται σήμερα ο 29χρονος οδηγός που «θέρισε» οικογένεια στη Λούτσα αφήνοντας πίσω έναν νεκρό

Ο νεαρός οδηγός που σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, όπως έδειξαν οι αιματολογικές εξετάσεις, ενώ ερευνάται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών

Σύνταξη
Καιρός: Ξεκινά η κακοκαιρία – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Συναγερμός 03.12.25

Ξεκινά η επέλαση της νέας κακοκαιρίας - Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η νέα κακοκαιρία ξεκινά την επέλασή της, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για πιθανόν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει το δυναμικό «παρών» και στη Σύρο, με τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς να συνοδεύουν με πολλές μηχανές το πούλμαν της ομάδας πριν το ματς Κυπέλλου.

Σύνταξη
Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών
Πολιτική 03.12.25

Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών

«Καρότο και μαστίγιο» για τους αγρότες από την κυβέρνηση, η οποία από τη μία εμφανίζεται να επιχειρεί να κατευνάσει, δίνοντας χρόνο στα μπλόκα και από την άλλη -με το βλέμμα ξανά στους «νοικοκυραίους»- τα δαιμονοποιεί και υποδεικνύει στην αστυνομία να πράξει το «επιχειρησιακό καθήκον» της για εκκένωση των εθνικών οδών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γάζα: Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι – 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας
Γάζα 03.12.25

Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι - 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας

Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα μιλούσε για το άνοιγμα της Ράφα που θα προϋπέθετε όμως την ελευθερία μετακίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις

Σύνταξη
Κικίλιας: Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση
Πολιτικές Συνεντεύξεις 03.12.25

Κικίλιας: Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλά στο in για την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, το μεταναστευτικό, τις δυνατότητες της ναυτιλίας αλλά και της βαριάς βιομηχανίας μέσω των ναυπηγείων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός για τη 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03.12.25

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σύνταξη
Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα
Ανυποχώρητοι 03.12.25

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Βόλος: Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος
Στον Βόλο 03.12.25

Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν

Ο 57χρονος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία λίγο αφότου έφτασε στο γραφείο και στη συνέχεια κατέρρευσε - Διασώστες του ΕΚΑΒ τού έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

