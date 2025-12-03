Πέντε συλλήψεις σε επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος εκμετάλλευσης ανηλίκων
Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις σε επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος εκμετάλλευσης ανηλίκων στην Αττική
Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών, εξαναγκάζοντάς τους σε τέλεση αξιοποίνων πράξεων.
Η έρευνα για το κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος εξανάγκαζαν τους ανήλικους να πουλούν λαθραία καπνικά προϊόντα σε καταστήματα ψιλικών και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής και καρπώνονταν τα παράνομα οικονομικά οφέλη.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα τους και ο φερόμενος αρχηγός της, ενώ παρέχεται αρωγή και προστασία σε 4 ανήλικα θύματα.
Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την αστυνομία.
