Δεκάδες άτομα εξαπέλυσαν καταδρομική επίθεση τη νύχτα στο Κουκάκι, προκαλώντας ζημιές σε καταστήματα και ένα ΑΤΜ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Οι δράστες έσπασαν καταστήματα και ένα ΑΤΜ, πέταξαν τρικάκια και εξαφανίστηκαν

Η επιδρομή ομάδας περίπου 40-50 ατόμων σημειώθηκε γύρω στις 22:30 το βράδυ χθες Τρίτη στην οδό Βεΐκου.

Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα και σε ένα ΑΤΜ, πέταξαν τρικάκια με συνθήματα και εξαφανίστηκαν.

Ερευνες της αστυνομίας

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.