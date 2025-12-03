Κουκάκι: Εσπασαν καταστήματα και ΑΤΜ – Καταδρομική επίθεση δεκάδων νεαρών –
Ομάδα περίπου 40-50 ατόμων επέδραμε αργά χθες το βράδυ στην οδό Βεΐκου στο Κουκάκι, σπάζοντας καταστήματα και ΑΤΜ.
Δεκάδες άτομα εξαπέλυσαν καταδρομική επίθεση τη νύχτα στο Κουκάκι, προκαλώντας ζημιές σε καταστήματα και ένα ΑΤΜ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Οι δράστες έσπασαν καταστήματα και ένα ΑΤΜ, πέταξαν τρικάκια και εξαφανίστηκαν
Η επιδρομή ομάδας περίπου 40-50 ατόμων σημειώθηκε γύρω στις 22:30 το βράδυ χθες Τρίτη στην οδό Βεΐκου.
Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα και σε ένα ΑΤΜ, πέταξαν τρικάκια με συνθήματα και εξαφανίστηκαν.
Ερευνες της αστυνομίας
Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
- Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για το επίδομα θέρμανσης: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις
- Ουκρανία: ΗΠΑ -Ρωσία ψάχνουν «με τι θα μπορούσαν να συμβιβαστούν οι Ουκρανοί» λέει ο Ρούμπιο
- Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης
- Συνταγή: Μακαρονάδα με σέσκουλα
- Καιρός: Ξεκινά η κακοκαιρία – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
- Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ
- Τέσσερα φρούτα ταμάμ για τον χειμώνα
- Ο Τσίπρας παρουσιάζει την Ιθάκη – Η επιστροφή στην πολιτική και το μήνυμα για το αύριο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις