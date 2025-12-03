Δύο άτομα στο νοσοκομείο μετά από συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Αλικαρνασσού
Βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Αλικαρνασσού, με αποτέλεσμα δύο άτομα να διακομιστούν στο νοσοκομείο
Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε πριν λίγες μέρες μεταξύ κρατουμένων στη φυλακή της Αλικαρνασσού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.
Σύμφωνα με πληροφορίες η άμεση παρέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων συνέβαλε στο να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Το περιστατικό στις φυλακές της Αλικαρνασσού
Το περιστατικό ξεκίνησε όταν σημειώθηκε πρώτα ο άγριος ξυλοδαρμός ενός Αλγερινού από έναν Παλαιστίνιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του «ΠΑΤΡΙΣ». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες μοιράζονται το ίδιο κελί και είναι έγκλειστοι για περιστατικά ξυλοδαρμού, αλλά και για ναρκωτικά, ο ένας εκ των δύο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το συμβάν, ο Παλαιστίνιος για άγνωστο λόγο άρχισε να χτυπάει τον Αλγερινό συγκρατούμενό του. Εκείνος άρχισε να καλεί σε βοήθεια και τότε επενέβησαν και άλλα άτομα.
Τρεις άλλοι κρατούμενοι από Τυνησία και Αλγερία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έτρεξαν στο κελί όπου έλαβε χώρα το περιστατικό και είδαν τον νεαρό να έχει εμφανή τραύματα από τα χτυπήματα που δεχόταν. Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, οι τρεις άνδρες επιτέθηκαν στον άνδρα από την Παλαιστίνη, ενώ χτύπησαν και έναν ακόμη συμπατριώτη του που πήγε να τον βοηθήσει. Το αποτέλεσμα ήταν και οι δύο να διακομιστούν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της άγριας συμπλοκής.
