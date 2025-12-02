Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα

Ο «μαραθώνιος» της Ευρωλίγκας συνεχίζεται και το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο από ποτέ, καθώς το φετινό format είναι πιο απαιτητικό και δημιουργεί νέα δεδομένα. Βρισκόμαστε βέβαια στις αρχές Δεκεμβρίου και κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για… ξεκάθαρο τοπίο, καθώς είναι πολύ νωρίς για κρίσεις και προβλέψεις.

Ωστόσο η πίεση πάντα υπάρχει και ειδικά την φετινή αγωνιστική περίοδο που όλα φαντάζουν (και είναι) διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει το βράδυ της Πέμπτης την Φενέρ στο ΣΕΦ και το παιχνίδι των πειραιωτών με τους πρωταθλητές Ευρώπης, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Είπαμε, είναι νωρίς ακόμα στην σεζόν και όλα είναι «ορθάνοιχτα», ωστόσο ο μεθαυριανός αγώνας του Ολυμπιακού με την Φενέρ είναι κάτι παραπάνω από… σημαντικός για την ελληνική ομάδα.

Στον συγκεκριμένο αγώνα υπάρχει το ταμπελάκι με την λέξη «πρέπει» και ο κόουτς των πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας ξέρει πολύ καλά, ότι η νίκη κόντρα στην Φενέρ είναι… μονόδρομος για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, στέλνοντας παράλληλα κι ένα μήνυμα αντεπίθεσης, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Το ρεκόρ του Ολυμπιακού είναι αυτή την στιγμή στο 8-5 (με το ίδιο ρεκόρ έρχεται στον Πειραιά και η τουρκική ομάδα) και είναι προφανές πως οι πρωταθλητές Ελλάδος θέλουν να πετύχουν την ένατη νίκη τους στην φετινή διοργάνωση.

Η Φενέρ δεν δείχνει να είναι σε σούπερ φόρμα, αλλά κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης κι αυτό από μόνο του, φανερώνει τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό.

Αυτό που σίγουρα πρέπει να σημειωθεί και θα πρέπει ν΄ αποτελέσει moto για τους παίκτες της ομάδας του Πειραιά (ακόμα περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι) είναι η άμυνα.

Η Φενέρ στηρίζεται φέτος (σε μεγάλο βαθμό) στην καλή της άμυνα κι αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μεγάλη «μάχη». Το κυριότερο όμως είναι να παίξουν σκληρή άμυνα και οι πειραιώτες, κάτι που σίγουρα έχει επισημάνει στους παίκτες του ο Μπαρτζώκας.

Γι’ αυτό λοιπόν και είναι πολύ καλό νέο για τους «ερυθρόλευκους» η επιστροφή του Νιλικίνα, καθώς η απουσία του Αμερικανού γκαρντ κόστισε στον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι.

Ο Νιλικίνα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναμέτρηση και η παρουσία του στο παρκέ βοηθά τον Μπαρτζώκα να διαμορφώσει με μεγαλύτερη άνεση το πλάνο του.

Είναι μεγάλη υπόθεση για τους πειραιώτες η επιστροφή του Νιλικίνα και ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του.

Θα ήταν ιδανικό για τους πειραιώτες να ήταν ετοιμοπόλεμος και ο ΜακΚίσικ, αλλά ο Αμερικανός δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον μεθαυριανό αγώνα.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα, η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει τη νίκη στον αγώνα με την Φενέρ κι αυτό το πρέπει, το έχουν καταλάβει καλά οι παίκτες του.