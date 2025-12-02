Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο επίσκοπος των 175 στρεμμάτων
Στον επίσκοπο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της χρηματικής εγγύησης 150.000 ευρώ και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μια φορά τον μήνα
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, μετά την απολογία του, ο επίσκοπος που κατηγορείται για απιστία σε βάρος ΝΠΔΔ με ζημιά που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, στο πλαίσιο της υπόθεσης της μαφίας και των εκβιασμών στην Κρήτη.
Όπως αναφέρει το patris.gr, στον επίσκοπο που βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης για την υπόθεση των 175 στρεμμάτων της ιεράς μονής Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων, τα οποία φέρεται να εκχώρησε στα δύο αδέλφια που κατηγορούνται ως οι εγκέφαλοι της μαφίας της Κρήτης, επιβλήθηκαν: χρηματική εγγύηση 150.000 ευρώ και η υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα.
Υπενθυμίζεται ότι ο επίσκοπος κατηγορείται ότι «χάρισε» στα δύο αδέλφια μια έκταση 175 στρεμμάτων, για την οποία υπέγραψε βεβαίωση ότι δεν ανήκει στην περιουσία της μονής.
Συγκεκριμένα, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι με τις βεβαιώσεις που παραχώρησε μπόρεσαν οι δύο αδερφοί επιχειρηματίες -οι οποίοι είναι ήδη προφυλακισμένοι- να πουλήσουν σε ξένους επενδυτές 175 στρέμματα τα οποία φέρονται να ανήκουν στο μοναστήρι και να αποκομίσουν κέρδος 1,5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, το όνομα του επισκόπου εμφανίζεται στη δικογραφία καθώς φέρεται, από τις επισυνδέσεις, σε συζητήσεις των δύο αδερφών να προκύπτει ότι από θύμα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ιερέας έγινε θύτης και ζητούσε ξυλοδαρμούς ατόμων.
