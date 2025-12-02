Είναι ή δεν είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία το Die Hard τελικά; – Η απόφαση του βρετανικού κοινού

Όταν ο Μακόλεϊ Κάλκιν δήλωσε πρόσφατα ότι δεν θεωρεί το Die Hard εορταστική ταινία – εμπλέκοντας έτσι μια από τις πιο έντονες συζητήσεις της ποπ κουλτούρας για τις γιορτές – αποδοκιμάστηκε από το ζωντανό κοινό.

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι Βρετανοί συμφωνούν με τον Αμερικανό ηθοποιό, καθώς μια έρευνα αποκάλυψε ότι η ταινία Home Alone είναι η αγαπημένη εορταστική ταινία του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η ταινία Die Hard έχει επίσημα ψηφιστεί ως μη χριστουγεννιάτικη ταινία.

Ο νικητής των Χριστουγέννων

Η έρευνα που διεξήχθη σε 2.000 άτομα από το British Board of Film Classification (BBFC) έδειξε ότι το 44% δεν θεωρεί το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν οριακό, καθώς το 38% υπερασπίστηκε τον εορταστικό χαρακτήρα της ταινίας, με το 5% να την επιλέγει ως την αγαπημένη του ταινία του είδους. Το υπόλοιπο 17% ήταν αβέβαιο σχετικά με την ταξινόμησή της.

Το Home Alone ήταν ο σαφής νικητής, ως το αγαπημένο του 20% των ερωτηθέντων. Ακολούθησαν τα Love Actually (9%), It’s a Wonderful Life (8%) και Elf (7%).

Όσον αφορά το τι ακριβώς κάνει μια ταινία ιδανική για τα Χριστούγεννα, η συγκινητική ιστορία ήταν η πρώτη επιλογή (33%), ακολουθούμενη από την οικογενειακή ατμόσφαιρα (15%) και το χιούμορ (13%). Μόνο το 2% των ερωτηθέντων αναζητούσε μια ταινία που θα τους έκανε να δακρύσουν.

Η παράδοση του σινεμά

Ο Ντέιβιντ Όστιν, διευθύνων σύμβουλος του BBFC, δήλωσε ότι η έρευνα έδειξε ότι «οι συγκινητικές, φιλικές προς την οικογένεια ιστορίες συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των χριστουγεννιάτικων τηλεοπτικών παραδόσεων της χώρας».

Εν τω μεταξύ, λίγο λιγότερο από το ένα πέμπτο (18%) των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το να πηγαίνουν στο σινεμά κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ήταν παράδοση για αυτούς και την οικογένειά τους.

Από αυτούς, το ένα τρίτο (33%) δήλωσε ότι πηγαίνει πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ το 20% προτιμά να πηγαίνει την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων.

«Το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία, είναι μια καταραμένη ταινία του Μπρους Γουίλις»

Διχασμός

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν έκανε τα σχόλιά του κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης για τον εορτασμό της 35ης επετείου του Home Alone στην Καλιφόρνια τον περασμένο μήνα. Ο 45χρονος ηθοποιός ανέφερε τις αγαπημένες του χριστουγεννιάτικες ταινίες, πριν προσθέσει: «Εντάξει παιδιά, σοβαρά τώρα, το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία».

Αφού δέχτηκε αποδοκιμασίες, απάντησε: «Το ξέρω. Μερικοί από εσάς θέλετε να τσακωθείτε μαζί μου. Ωστόσο, είναι απλώς μια ταινία που διαδραματίζεται τα Χριστούγεννα. Αν διαδραματιζόταν την ημέρα του Αγίου Πατρικίου, θα ήταν ακριβώς η ίδια ταινία. Αλλά δεν διαδραματίζετε το Home Alone την ημέρα του Αγίου Πατρικίου…»

Η συζήτηση για το αν το Die Hard είναι χριστουγεννιάτικη ταινία μαίνεται εδώ και χρόνια, χωρίζοντας ακόμη και όσους συμμετείχαν στη δημιουργία της ταινίας του 1989.

Ο σκηνοθέτης, Τζον ΜακΤίρναν, έχει δηλώσει ότι δεν είχε αυτή την πρόθεση, αλλά χάρηκε που «μετατράπηκε σε χριστουγεννιάτικη ταινία». Ο Μπρους Γουίλις αστειεύτηκε το 2018: «Το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία, είναι μια καταραμένη ταινία του Μπρους Γουίλις».

*Με στοιχεία από theguardian.com