Πέθανε ο ηθοποιός του «Die Hard 2» Αρτ Έβανς

Ο Αρτ Έβανς, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Die Hard 2» και «A Soldier’s Story», πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Ο εκπρόσωπος του ηθοποιού δήλωσε στο Deadline ότι πέθανε το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου από διαβήτη, «μια κατάσταση που διαχειριζόταν με θάρρος για πολλά χρόνια». Άλλες λεπτομέρειες δεν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.

Τι δήλωσε για την απώλεια του ηθοποιού η σύζυγός του

«Ο Αρτ δεν ήταν μόνο ένας απίστευτος ηθοποιός, αλλά και ένας αφοσιωμένος σύζυγος, φίλος και πηγή φωτός για όλους όσους τον γνώριζαν», ανέφερε σε δήλωσή της η σύζυγός του Μπέιμπ.

«Το γέλιο, το πάθος και η αγάπη του για τη ζωή θα μας λείψουν βαθιά. Ενώ οι καρδιές μας είναι βαριές, γιορτάζουμε την κληρονομιά της χαράς και της έμπνευσης που αφήνει πίσω του», συνέχισε.

Ο Αρτ Έβανς και η υποκριτική

Γεννημένος στις 27 Μαρτίου 1942 στο Λος Άντζελες, ο Έβανς ανέβηκε στο Theater of Being του Φρανκ Σίλβερα πριν αποκτήσει τον πρώτο του ρόλο στην οθόνη σε ένα επεισόδιο του 1976 της σειράς «Chico and the Man». Έκτοτε έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 120 κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς τίτλους.

Ο Έβανς εμφανίστηκε σε ταινίες όπως «Death Wish» (1974), «Leadbelly» (1976), «Fun with Dick and Jane» (1977), «The In-Laws» (1979), «The Apple Dumpling Gang Rides Again» (1979), «Christine» (1983), «Fright Night» (1985), «Ruthless People» (1986), «Native Son» (1986), «School Daze» (1988), «Tales from the Hood» (1995) και «The Story of Us» (1999).

Στην τηλεόραση, ο Έβανς υποδύθηκε τον υπάλληλο του ταχυδρομείου Μόργκαν στη σειρά «9 to 5» (1980). Άλλοι τηλεοπτικοί του τίτλοι περιλαμβάνουν επεισόδια των σειρών «M*A*S*H», «The Fall Guy», «Hill Street Blues», «227», «In the Heat of the Night»,«Doogie Howser M.D.», «A Different World», «Mad About You», «Family Matters», «Walker Texas Ranger», «The X-Files», «Monk», «Everybody Hates Chris», «The Sarah Silverman Program», «Last Man Standing» και «The Proud Family: Louder and Prouder».

