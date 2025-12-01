Η αστυνομία στην Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα πως απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ανδρών στο Σίδνεϊ που βαραίνουν υποψίες ότι ανήκαν σε διεθνές κύκλωμα που μοιραζόταν παιδοπορνογραφικό και «σατανιστικό» περιεχόμενο.

Ερευνητές της έκαναν εφόδους και εκτέλεσαν έξι εντάλματα ερεύνης, κατά δελτίο Τύπου της αστυνομίας της Νότιας Νέας Ουαλίας.

Κύκλωμα παιδικής πορρνογραφίας στην Αυστραλία: Σοκαριστικό περιεχόμενο

Στο πλαίσιο έρευνας για την διαδικτυακή διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που περιελάμβανε και τελετουργικά ή σατανιστικά θέματα, οι ντετέκτιβ της “Strike Force Constantine” της ειδικής μονάδας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης ανηλίκων αποκάλυψαν το δίκτυο των παιδεραστών με έδρα το Σίδνεϊ.

Η αστυνομία κατάσχεσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έναν αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών, κυρίως υπολογιστών και ψηφιακών αποθηκευτικών μέσων.

Σε αυτές τις συσκευές, κατά την έρευνα του περιεχομένου οι αστυνομικοί εντόπισαν όπως ανακοινώθηκε, χιλιάδες βίντεο που απεικονίζουν κακοποίηση παιδιών ηλικίας από βρεφικής ηλικίας έως 12 ετών αλλά και σεξουαλικής κακοποίησης ζώων και σκηνές κτηνοβασίας.

Αυστραλία: Βαριές κατηγορίες για τους συλληφθέντες

O νεότερος από τους τέσσερις συλληφθέντες–26, 39, 42 και 46 ετών αντίστοιχα– είχε ρόλο πρώτου πλάνου. Του απαγγέλθηκαν 14 κατηγορίες, ιδίως για χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα) για τη διασπορά παιδοπορνογραφικού περιεχομένου ή την πρόσβαση σε αυτό.

Οι άλλοι τρεις άνδρες άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες σχετιζόμενες με παιδοπορνογραφικό και κτηνοβατικό περιεχόμενο και κατοχή ναρκωτικών, μεταδίδει το ΑΠΕ.

Δεν επιτράπηκε η προσωρινή αποφυλάκισή τους υφ’ όσον μετά την καταβολή εγγυήσεων προτού προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου.