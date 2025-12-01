Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Σημαντικά ζητήματα λειτουργίας των μικρών πληθυσμιακά περιφερειακών Δήμων τέθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ. και ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός ξεκαθάρισε την θέση του Δήμου ως προς την κατανομή των ΚΑΠ (Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων). Ο Δήμαρχος τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης, του συνολικού μήκους οδικών δικτύων συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής οδοποιίας αλλά και έκτασης δικτύων ύδρευσης.

Ο κ. Μιτζικός, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, υπογράμμισε την ανάγκη αύξησης της ετήσιων τακτικών επιχορηγήσεων για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων, τονίζοντας πως «δεν είναι λογικό και καθόλου δίκαιο ο Δήμος Νοτίου Πηλίου να λαμβάνει μόνο 22.400 ευρώ περίπου ετησίως συνολικά από την Κεντρική Διοίκηση για τη συντήρηση 20 Σχολικών Μονάδων».

Επίδομα γέννησης τέκνων

«Την απαιτούμενη συντήρηση και τις εργασίες ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προχωρά τελικά με ίδιους πόρους αλλά υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ των αναγκών συντήρησης των 20 σχολείων και της ισχνής ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης. Και τούτο πρέπει να αλλάξει» επισήμανε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Μιτζικός είναι απαραίτητη η κρατική οικονομική συνδρομή σε περιφερειακούς Δήμους της Χώρας οι οποίοι υπέστησαν δημογραφική μείωση και αποφάσισαν οι συγκεκριμένοι Δήμοι, όπως ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, να βοηθήσουν τις νέες οικογένειες στον τόπο τους με εφάπαξ επίδομα γέννησης τέκνων.