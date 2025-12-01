Σε πανεκπαιδευτική κινητοποίηση προχωρούν οι εκπαιδευτικοί (05/12), ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Με βασική αιχμή την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, η ΔΟΕ, καλεί σε συνεργασία με άλλες ομοσπονδίες, συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας (13:00). Παράλληλα διεκδικεί την οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, αλλά και πλήρεις και ασφαλείς υποδομές στα σχολεία.

Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν οι δάσκαλοι

Η κινητοποίηση έρχεται ως αντίδραση στην, όπως υποστηρίζουν, χρόνια υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία και την αυξανόμενη εργασιακή πίεση που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι.

Καλούν σε συλλογικό αγώνα

Στην ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν «οικονομική εξαθλίωση και εργασιακή εξουθένωση», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πλήρη κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό και υποδομές, καθώς και για οικονομική αναβάθμιση των δασκάλων. Παράλληλα, καλούν σε συλλογικό αγώνα μαζί με γονείς, μαθητές και φορείς, διεκδικώντας να εξασφαλιστεί η μόρφωση των παιδιών και η αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.

Στάσεις εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Για την διευκόλυνση της συμμετοχής στην κινητοποίηση, η ΔΟΕ προκήρυξε δίωρη στάση εργασίας, από τις 12:25 έως τις 14:00 για το πρωινό πρόγραμμα και από τις 14:00 έως τις 17:30 για το ολοήμερο. Αυτό σημαίνει πως την Παρασκευή οι μαθητές θα μεταβούν κανονικά στα σχολεία, αλλά ενδέχεται να σχολάσουν νωρίτερα εξαιτίας των στάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται να μην λειτουργήσει και το ολοήμερο εφόσον οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στην κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Παιδείας.