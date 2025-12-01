Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Ένας από τους βασικότερους λόγους αποτυχίας των startups είναι η σχέση μεταξύ των συνιδρυτών τους, όπως επισημαίνει ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτικός εταίρος της Concept Ventures, ενός από τα μεγαλύτερα ταμεία προ-χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων του, που ιδρύθηκε το 2018, δηλώνει ότι είναι το μεγαλύτερο ταμείο προ-χρηματοδότησης στην Ευρώπη, το οποίο επικεντρώνεται σε startups που βρίσκονται στο στάδιο της ιδέας. Πρόσφατα ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 88 εκατομμύρια δολάρια για το νεότερο ταμείο της.

Ο ίδιος τόνισε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι το 80% της επενδυτικής του απόφασης βασίζεται στους ιδρυτές και ιδιαίτερα στη χημεία και τη δυναμική μεταξύ τους, καθώς πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις διαλύονται μέσα στα δύο πρώτα χρόνια λόγω συγκρούσεων ή έλλειψης κοινού οράματος.

«Νομίζω ότι το 80% της απόφασής μας βασίζεται στους ιδρυτές και συνήθως είμαστε ο πρώτος επενδυτής σε κάθε εταιρεία στην οποία επενδύουμε», δήλωσε ο Χάουντρι στη συνέντευξη. «Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι εταιρείες συνήθως αποτυγχάνουν τους πρώτους 18 έως 24 μήνες είναι ότι οι ιδρυτές τους έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους ή δεν τα πάνε καλά, δεν έχουν την ίδια οπτική, τον ίδιο σκοπό, και αυτό είναι κάτι που θεωρούμε πολύ σημαντικό», είπε.

Σύμφωνα με τον Χάουντρι, κατά τις πρώτες συναντήσεις αναζητά στοιχεία όπως η βαθιά γνώση και η συμπληρωματικότητα των ιδρυτών, η επιμονή στον τομέα που δραστηριοποιούνται, η αποφασιστικότητα και η ύπαρξη κοινής ιστορίας ή σημαντικών εμπειριών ζωής που τους έχουν φέρει κοντά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επένδυσή του στην Eleven Labs, όπου οι συνιδρυτές ήταν σαν παιδικοί φίλοι με κοινή εμμονή στο αντικείμενο, πράγματα που τον εντυπωσίασαν και τον έπεισαν να στηρίξει την εταιρεία.

Έμφαση στη σχέση και τη συνεργασία

Η έμφαση στη σχέση και τη συνεργασία μεταξύ συνιδρυτών startups επιβεβαιώνεται και από τον Πολ Γκράχαμ, συνιδρυτή της Y-Combinator, ο οποίος υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρούς δεσμούς, αμοιβαία εκτίμηση και ισορροπία στην ομάδα. Όπως λέει, μία νεοφυής επιχείρηση με μόνο έναν ιδρυτή αντιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες, ενώ η αποτυχία εγγράφεται συχνά στη διάσπαση της σχέσης μεταξύ συμπαικτών.

Η Concept Ventures, με την οποία σχετίζεται ο Χάουντρι, αποφεύγει να εστιάζει μόνο στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς θεωρεί ότι το 50% της επιχείρησης συνήθως ανήκει σε δυο ή τρία άτομα και η επιτυχία προϋποθέτει μια ομάδα με συμπληρωματικές δεξιότητες και ισορροπημένους ρόλους. Εκτός από την τεχνική επάρκεια, αναζητά αυτόν που διαθέτει «μαγνητισμό» για να προσελκύει ταλέντα παγκόσμιας κλάσης.

Το παράδειγμα της Black Forest Labs, της γερμανικής startup της τεχνητής νοημοσύνης που ιδρύθηκε από τρεις συνιδρυτές με εξαιρετική συνεργασία και ακαδημαϊκή προϋπηρεσία στην καινοτόμο τεχνολογία latent diffusion, δείχνει πόσο σημαντική είναι η συνοχή και η χημεία της ομάδας για την επιτυχία και τη γρήγορη ανάπτυξη. Η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε μόλις έναν χρόνο, αναδεικνύοντας ότι η σωστή ομάδα είναι το θεμέλιο για μεγάλες χρηματοδοτήσεις και δυναμική παρουσία στην αγορά.​

Startups: Εξέταση του… συνόλου

Ο Χάουντρι της Concept Venture πρόσθεσε ότι οι επενδυτικές του αποφάσεις σε startups περιλαμβάνουν την εξέταση «του συνόλου», και όχι μόνο ενός ιδρυτή. «Πρέπει να είναι ένα σύνολο και νομίζω ότι αυτό που βελτιστοποιούν πολλοί επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι ότι συνήθως συναντούν τον διευθύνοντα σύμβουλο και εστιάζουν πολύ σε αυτόν, παρόλο που το 50% της επιχείρησης αποτελείται από δύο ή τρία άτομα», εξήγησε.

Σημείωσε ότι πολλές εταιρείες που δημιουργούνται στην Ευρώπη έχουν ιδρυτές με πολύ τεχνικές γνώσεις, αλλά ο ίδιος αναζητά μια ομάδα ιδρυτών με συμπληρωματικές δεξιότητες. «Δεν είναι μόνο τεχνικό και μη τεχνικό. Είναι το ένα άτομο πολύ γρήγορο στο σκέφτεται και τα άλλα το ισορροπούν. Ένα άτομο που σκέφτεται αργά επιβραδύνει τα άλλα. Έχει κάποιος μαγνητισμό, δηλαδή μπορεί να προσελκύσει ταλέντα παγκόσμιας κλάσης», πρόσθεσε.

Αυτές οι διαπιστώσεις αποτελούν οδηγό για επενδυτές και ιδρυτές, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία μιας νεοφυούς εταιρείας περνά μέσα από τη βαθιά και υγιή συνεργασία των ανθρώπων που την απαρτίζουν, κάτι που συχνά ξεπερνά ακόμη και την ίδια την τεχνολογική και επιχειρηματική ιδέα.

