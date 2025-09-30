Οι γεωπολιτικές εντάσεις έφεραν ώθηση στις αμυντικές startup της Ευρώπης

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων της Ευρώπης με έμφαση στην αμυντική τεχνολογία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για το δεύτερο ταμείο της, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να επενδύουν σε αυτόν τον αναδυόμενο τομέα μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Expeditions, που ιδρύθηκε το 2021 με σκοπό την επένδυση σε νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας, δήλωσε ότι το ταμείο είναι σε καλό δρόμο για να κλείσει στα 150 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του έτους και έχει την υποστήριξη ιδιωτών επενδυτών και οικογενειακών γραφείων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς και θεσμικών επενδυτών. Το πρώτο ταμείο της συγκέντρωσε σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ.

Η συγκέντρωση κεφαλαίων από την εταιρεία με έδρα τη Βαρσοβία δείχνει ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις νεοφυείς εταιρείες ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογίας παραμένει αμείωτο, περισσότερο από τρία χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που εξελίχθηκε σε ολοκληρωτικό πόλεμο, και καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πιέσει την Ευρώπη να επωμιστεί μεγαλύτερο βάρος σε ότι αφορά την ασφάλειά της.

Ο Μικολάι Φιρλέι, γενικός εταίρος και συνιδρυτής της Expeditions, δήλωσε στους Financial Times ότι η Ευρώπη δεν έχει «την πολυτέλεια του χρόνου ή της αναμονής από το περιθώριο» δεδομένων των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Ανέφερε ότι η ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στη φετινή διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο οδήγησε σε μια «τεράστια αλλαγή» μεταξύ των επενδυτών που είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας ασφάλειας και άμυνας, εν μέσω ανησυχιών ότι η δέσμευση της Αμερικής για την άμυνα της Ευρώπης απειλείται.

Η «διάσκεψη του Μονάχου ήταν μεγαλύτερος καταλύτης ακόμη και από τον ίδιο τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Φιρλέι, προσθέτοντας ότι υπήρξε επίσης μια μεταβολή στην «ποιότητα των χρηματοδοτών από την Ευρώπη» που είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν τον τομέα.

Οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν στις γεωπολιτικές εντάσεις και στην προοπτική υψηλότερων αμυντικών δαπανών, επενδύοντας 1,4 δισ. ευρώ σε νεοφυείς εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας της Ευρώπης κατά τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι εταιρείες έχουν συγκεντρώσει 2,4 δισ. ευρώ, από μόλις 30 εκατ. ευρώ το 2020 και 150 εκατ. ευρώ το 2021.

Η Expeditions, που ιδρύθηκε το 2021 από τον Φιρλέι και τον Στάνισλαβ Κάστορι, ήταν μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές εταιρείες που επένδυσαν σε startup που επικεντρώνονται ειδικά στην άμυνα και την ασφάλεια.

Το πρώτο της ταμείο έχει υποστηρίξει αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας Alpine Eagle που ασχολείται με την αντιμετώπιση των drones, ενώ το δεύτερο έχει επενδύσει σε επτά εταιρείες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, όπως η εσθονική startup Lendurai.

Ο Φιρλέι δήλωσε ότι χαιρετίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το αμερικανικό κεφάλαιο στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών ταμείων, ακόμη και αν τονίζει την ευρωπαϊκή αυτονομία.

«Πρέπει να έχουμε ανθεκτική χρηματοδότηση που διαχειρίζονται Ευρωπαίοι για ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά αν μπορούμε να έχουμε ισχυρές σχέσεις με τους βασικούς παίκτες των ΗΠΑ… αυτή είναι η σωστή προσέγγιση».

Απέρριψε τις ανησυχίες ότι η πρόσφατη εισροή χρημάτων σε νεοφυείς εταιρείες στον τομέα της άμυνας θα μπορούσε να προκαλέσει φούσκα, παρόλο που ορισμένοι τομείς, όπως αυτός των στρατιωτικών drones, ήταν «λίγο υπερβολικά διαφημισμένοι».

Ο τομέας, είπε, βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και οι αποτιμήσεις είναι «πολύ, πολύ μικρότερες» σε σχέση με αυτές των καθιερωμένων κατασκευαστών, όπως η Rheinmetall, η οποία έχει κεφαλαιοποίηση 90 δισ. ευρώ.

«Μπορούμε να αναμένουμε 2 δισ. ευρώ επενδυμένου κεφαλαίου μέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται λοιπόν για μια ριζική αλλαγή, αλλά ο αριθμός παραμένει αρκετά μικρός, επειδή το σημείο εκκίνησης ήταν σχεδόν μηδενικό», κατέληξε.

Πηγή: ΟΤ