Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τον κυκλώνα Ντίτβα στη Σρι Λάνκα. Μέχρι στιγμής, 212 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι 218 αγνοούνται, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς τα νερά των πλημμυρών έσπασαν ένα φράγμα και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που σάρωσαν μεγάλα τμήμα του νησιού της νότιας Ασίας αναγκάζοντας σχεδόν 200.000 ανθρώπους να αναζητήσουν στέγη σε 1.275 καταφύγια, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών.

Σφοδρές βροχοπτώσεις σημειώνονται στη χώρα από την Πέμπτη προκαλώντας πολλές κατολισθήσεις στη λοφώδη κεντρική περιοχή ενώ ποταμοί που έχουν υπερχειλίσει έχουν βυθίσει κάτω από το νερό ολόκληρες πόλεις σε όλη τη χώρα.

Πάνω από 24.000 αστυνομικοί, στρατιώτες και προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας εξακολουθούν να προσπαθούν να φθάσουν σε οικογένειες που έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες, δήλωσαν οι αρχές.

Στην πρωτεύουσα Κολόμπο, δεκάδες οικογένειες έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους από τις πλημμύρες

Περισσότεροι από 120 άνθρωποι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε ασφαλή καταφύγια με ελικόπτερα από την Πολεμική Αεροπορία όταν το νερό έσπασε το φράγμα του ταμιευτήρα Μαβίλ Αρού στο ανατολικό τμήμα του νησιού.

Άλλοι περίπου 2.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο για ασφάλεια, ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωση.

Σρι Λάνκα: Εγκλωβισμένοι σε πλημμυρισμένα σπίτια

Σε πολλά άλλα τμήματα της χώρας, μαγειρεμένο φαγητό προσφέρεται από κρατικές υπηρεσίες και δωρεές όμως πολλοί είπαν στο Reuters πως δεν έχουν λάβει ακόμη κατάλληλη βοήθεια.

«Η αδελφή μου κι εγώ εγκλωβιστήκαμε στον πάνω όροφο του σπιτιού μας μαζί με τα τέσσερα παιδιά μας για δύο ημέρες. Κάποια στιγμή μας τελείωσαν τα τρόφιμα. Είχαμε μόνο μπισκότα και νερό να τους δώσουμε χθες βράδυ», δήλωσε η 37χρονη Σουνέτρα Πριγιανταρσάνι, στο Reuters.

Η οικογένεια διασώθηκε από μια βάρκα που τους έφερε φαγητό. «Έχουμε μόνο τα ρούχα που φοράμε. Θα μείνουμε στο σπίτι μιας θείας προς το παρόν. Αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά βοήθεια», συμπλήρωσε.

Τα νερά αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά τις επόμενες τρεις ημέρες, δήλωσε το τμήμα άρδευσης, καθώς ο κυκλώνας μετακινείται προς τη νότια Ινδία.

Η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση και οι επικοινωνίες θα αποκατασταθούν σταδιακά τις επόμενες τρεις ημέρες, δήλωσαν οι αρχές καθώς οι πλημμύρες παρέσυραν γραμμές μεταφοράς και μετασχηματιστές.

Νεκροί σε Ινδονησία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη

Στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη, ο αριθμός των νεκρών από πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές ξεπέρασε τους 600, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες αρωγής για δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.