Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Φαμπρίς Ποτιέ: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ
Κόσμος 30 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Φαμπρίς Ποτιέ: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ

Ο πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο ΝΑΤΟ εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ποιος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

ΣυνέντευξηΜαρία Βασιλείου
Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Spotlight

Η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στα πρότυπα του Αρθρου 5 τόσο από το ΝΑΤΟ, την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ για την υποστήριξη των Ουκρανών είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι ο Πούτιν δεν θα εισβάλει εκ νέου στην Ουκρανία, εκτιμά στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο Φαμπρίς Ποτιέ, διευθύνων σύμβουλος της γεωπολιτικής συμβουλευτικής εταιρείας Rasmussen Global.

Ο πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο ΝΑΤΟ θεωρεί επίσης ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει ο πόλεμος θα ήταν να προσκληθεί η Ουκρανία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.

Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ αποτελεί καλή βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία;

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 19 σημείων πιθανότατα περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία του σχεδίου των E3 (Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου), οπότε κατανοώ ότι υπάρχει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Αλλά το υποτιθέμενο σχέδιο των ΗΠΑ, με τα 28 σημεία, ήταν ουσιαστικά σχέδιο του Γουίτκοφ. Εξέπληξε αμερικανούς αξιωματούχους και ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο δεν ήταν απόλυτα σύμφωνος. Το σχέδιο σαφώς άγγιξε ορισμένες κρίσιμες κόκκινες γραμμές για την Ουκρανία. Η αναγνώριση της προσάρτησης του Ντονμπάς και της Κριμαίας από τη Ρωσία είναι όχι μόνο από πολιτική, διεθνή και νομική άποψη μια πραγματικά κόκκινη γραμμή, αλλά και από στρατιωτική άποψη, καθώς θέτει τη Ρωσία σε θέση να μπορεί να εξαπολύει κατά βούληση επιθέσεις στην υπόλοιπη Ουκρανία. Η δεύτερη κόκκινη γραμμή ήταν ο περιορισμός του μεγέθους των ουκρανικών δυνάμεων, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να αντέξουν μια μελλοντική επίθεση. Τέλος, η έλλειψη προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ ήταν πολύ ανησυχητική για την Ουκρανία, αλλά και για την Ευρώπη, επειδή μια αδύναμη Ουκρανία σημαίνει ότι η απειλή είναι ακόμη πιο έντονη για την Ευρώπη και ότι πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις αμυντικές δαπάνες και τον επανεξοπλισμό. Θα ήταν μια πραγματική πρόκληση για την Ευρώπη, αλλά ακόμη και για τις ΗΠΑ. Η Ευρώπη είναι μια πολύ σημαντική πλατφόρμα για την παγκόσμια στάση των ΗΠΑ, ειδικά έναντι της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί σε μια συμφωνία ότι ο Πούτιν δεν θα εισβάλει ξανά στην Ουκρανία;

Πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια κίνητρα και κάποια αντικίνητρα για να μη δράσει η Ρωσία. Τα κίνητρα θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι η άρση των κυρώσεων με βάση και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς της Ρωσίας. Το αντικίνητρο θα ήταν οι ουκρανικές δυνάμεις να είναι επαρκώς εξοπλισμένες για να αντισταθούν και να προκαλέσουν πραγματικό κόστος σε οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση. Και κάποια μορφή εγγυήσεων στα πρότυπα του Αρθρου 5 τόσο από το ΝΑΤΟ, την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ για την υποστήριξη των Ουκρανών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο Πούτιν μπορεί πιθανότατα να μπει σε μια αρκετά εύθραυστη θέση εάν αναγκαστεί να αξιοποιήσει τον ρωσικό πληθυσμό στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη για ενίσχυση του στρατού του. Αυτό θα τον κάνει να ξανασκεφτεί.

Είπατε ότι το νέο ειρηνευτικό σχέδιο είναι πιθανώς πιο ισορροπημένο, αλλά είναι ρεαλιστικό; Μπορεί να δεχτεί η Ρωσία συμφωνία χωρίς παραχώρηση εδαφών;

Οποιαδήποτε ιδέα εδαφικού συμβιβασμού ανήκει στους Ουκρανούς. Αλλά θα είναι σε θέση να κάνουν κάποιες δύσκολες επιλογές μόνο εάν έχουν ανταλλάγματα, με την έννοια ότι αν αποδεχτούν μια πραγματικά δύσκολη πραγματικότητα, να αποκτήσουν σε αντάλλαγμα κάποια βεβαιότητα για το μέλλον τους με την ΕΕ, με το ΝΑΤΟ, ότι έχουν εγγυήσεις ασφαλείας.

Πώς πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη για να αποκτήσει ισότιμη θέση στις διαπραγματεύσεις;

Από οικονομική άποψη και από άποψη στρατιωτικών παροχών, οι Ευρωπαίοι είναι πλέον πολύ πάνω από τις συνεισφορές των ΗΠΑ στην Ουκρανία. Είναι ιστορικό γεγονός. Χώρες όπως η Γερμανία δεσμεύουν υλική και οικονομική υποστήριξη σε βαθμό που θα ήταν αδιανόητο. Αλλά η πραγματικότητα είναι επίσης ότι παρ’ όλ’ αυτά η Ευρώπη δεν έχει αποκτήσει «σκληρή ισχύ». Και αν δεν υπάρχει «σκληρή ισχύ» τότε η θέση είναι στο πίσω κάθισμα.

Τι θα χρειαστεί για να αποκτήσει η Ευρώπη αυτή τη «σκληρή ισχύ» στις διαπραγματεύσεις;

Παρότι θεωρούμε ότι η Ουκρανία είναι μέρος του ζωτικού μας συμφέροντος ασφαλείας, προσπαθούμε ακόμη να διαχειριστούμε τον πόλεμο μέσω της Ουκρανίας ως πληρεξουσίου. Λέμε ότι αυτό είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την Ευρώπη, αλλά δεν είμαστε πραγματικά πρόθυμοι να ανταποκριθούμε σε όρους ζωής και θανάτου. Δεν το λέω αυτό ελαφρά τη καρδία γιατί εμπλέκονται στρατιώτες, ενδεχομένως και θύματα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς. Υπάρχει αντίφαση, την οποία δεν διορθώνουμε επειδή φοβόμαστε να αφιερώσουμε τις ζωές και τις δυνατότητες μας. Υπερεκτιμούμε την προθυμία του Πούτιν να κλιμακώσει εναντίον μας και υποεκτιμούμε την ικανότητά μας να αντιδράσουμε και να αποτρέψουμε αυτήν την κλιμάκωση. Ηρθε η ώρα να δείξει η Ευρώπη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις δυνατότητές της και στη δύναμή της.

Ποιον ρόλο πρέπει να διαδραματίσει το ΝΑΤΟ σε όλη αυτή τη συζήτηση;

Ενας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει αυτό που συμβαίνει θα ήταν η Ουκρανία να προσκληθεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Φυσικά υπάρχουν σκέψεις για κινδύνους, αλλά είναι επίσης μεγάλος ο κίνδυνος αποτυχίας, που στην πραγματικότητα δεν είναι απίθανη αυτή τη στιγμή. Εχω πλήρη επίγνωση του τι θα μπορούσε να συμβεί αν η Ουκρανία γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά η Ρωσία συμπεριφέρεται ως εχθρική δύναμη ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε τι έγινε στην Πολωνία. Ηδη διεξάγουν κάθε είδους πόλεμο εναντίον μας. Η πρόσκληση στην Ουκρανία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ θα είχε αμέσως ένα αρκετά μεγάλο αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Επίσης, θα μπορούσε να ενισχύσει τη δική μας στρατιωτική στάση και της Ουκρανίας. Αυτή είναι μια σαφής στρατηγική win-win. Υπήρξε μια σαφής πολιτική στιγμή, όπου μετά τις εισβολές με τα drones στην Πολωνία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για να υπερασπιστεί το ΝΑΤΟ το έδαφός του από πιθανές επιθέσεις με πυραύλους ή με drones, πρέπει να επεκτείνουμε την κάλυψη της αεράμυνάς μας στη δυτική Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος» [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις για το τέλος του πολέμου, αναφέροντας πως η Ουκρανία έχει σαφείς προτεραιότητες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Παγκόσμιο πρόβλημα 30.11.25

Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η κυβέρνηση Στάρμερ θέλει να προωθήσει με μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση με σκοπό να συντομεύσει ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βρετανίας και Ουαλίας διαφωνεί σε βασικά ζητήματα

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ συγχαίρει την αεροπορία για την πυρηνική αποτροπή απέναντι στους εχθρούς του
Πυρηνική οικογένεια 2.0 30.11.25

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ συγχαίρει την αεροπορία για την πυρηνική αποτροπή απέναντι στους εχθρούς του

Την ώρα που η Νότια Κορέα συμφώνησε για να κατασκευάσει πυρηνικό υποβρύχιο με τις ΗΠΑ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν από τη Βόρεια Κορέα επικροτεί τον ρόλο της αεροπορίας στην πυρηνική αποτροπή

Σύνταξη
Ονδούρα: Η υποψήφια της αριστεράς Ρίξι Μονκάδα καταδικάζει την «παρέμβαση» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 30.11.25

Ονδούρα: Η υποψήφια της αριστεράς Ρίξι Μονκάδα καταδικάζει την «παρέμβαση» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υποψήφια της αριστεράς στις προεδρικές εκλογές της Ονδούρας, Ρίξι Μονκάδα, καταδίκασε χθες Σάββατο την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέρ του κυριότερου αντιπάλου της

Σύνταξη
Η Τουρκία καταδικάζει την επίθεση εναντίον τάνκερ της Ρωσίας από την Ουκρανία [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Η Τουρκία καταδικάζει την επίθεση εναντίον τάνκερ της Ρωσίας από την Ουκρανία

Την ώρα που έχει καταγραφεί σε βίντεο το ηχητικό από την στιγμή της επίθεσης στο πλοίο Virat και η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα, η Τουρκία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση

Σύνταξη
Μετά την επίθεση σε κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιρακινό Κουρδιστάν χτυπήθηκαν βυτιοφόρα με καύσιμα
Επίθεση σε κοίτασμα 30.11.25

Μετά την επίθεση σε κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιρακινό Κουρδιστάν χτυπήθηκαν βυτιοφόρα με καύσιμα

Το Ιρακινό Κουρδιστάν δέχτηκε επιθέσεις πρώτα στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ την Τετάρτη και το Σάββατο βυτιοφόρα που προσπαθούσαν να καλύψουν το κενό δέχθηκαν επίθεση

Σύνταξη
Μετά την Ουκρανία: Η επόμενη αναμέτρηση των παγκόσμιων ανταγωνισμών – Πού μπορεί να ξεσπάσει νέος πόλεμος
Τι λένε ειδικοί 29.11.25

Μετά την Ουκρανία: Η επόμενη αναμέτρηση των παγκόσμιων ανταγωνισμών – Πού μπορεί να ξεσπάσει νέος πόλεμος

Οι εκτιμήσεις περί ταχείας επαναχωροθέτησης των ενόπλων συρράξεων μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. «Χάρτης» των περιοχών όπου μπορεί να λύσουν ξανά διαφορές τους οι παγκόσμιοι ανταγωνισμοί.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας
Κόσμος 29.11.25

Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας

Το Ιράν, χώρα σε μεγάλο βαθμό άνυδρη, υποφέρει εδώ και χρόνια από μεγάλες ξηρασίες και κύματα καύσωνα, τα οποία αναμένεται να επιδεινωθούν με την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Τι είναι οι «Μονάδες Μηδέν» της CIA στις οποίες ανήκε ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 29.11.25

Τι είναι οι «Μονάδες Μηδέν» της CIA στις οποίες ανήκε ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον

Ο αφγανός άνδρας που κρατείται ως ύποπτος για την επίθεση στην Ουάσινγκτον, άνηκε σε μια από τις διαβόητες Μονάδες Μηδέν που δρούσε υπό την εποπτεία της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Μολδαβία κατήγγειλε ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της – «Εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού»
«Νέα εισβολή» 29.11.25

Η Μολδαβία κατήγγειλε ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της – «Εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού»

Η Μολδαβία, έχει διαπιστώσει επανειλημμένα παραβιάσεις του εναερίου χώρου της από τότε που άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύνταξη
Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Τη Δευτέρα 29.11.25

Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Γαλλία και άλλοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εντείνει την υποστήριξή τους προς τον Β. Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ

Σύνταξη
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. 30.11.25

Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα

Την 48ωρη απεργία για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί - «Στα όριά τους» οι αυτοκινητιστές - «Άλυτα εδώ και αρκετό καιρό ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας»

Σύνταξη
Αγρότες: Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο – «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»
Ξεσηκωμός στην ύπαιθρο 30.11.25

Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο των αγροτών - «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»

«Βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις. Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας», τονίζουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει στρατηγική για να κάνει damage control και να κατευνάσει την κοινωνική οργή που προκαλεί το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας και χαμηλών μισθών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Βραζιλία υιοθετεί οικονομικό fair play
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Η Βραζιλία υιοθετεί οικονομικό fair play

Η CBF εισάγει fair play, πλαίσιο ελέγχου χρέους και ποινών από το 2028, δημιουργώντας νέο εποπτικό φορέα για τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Αίθριο το σκηνικό την Κυριακή, υποχωρεί η κακοκαιρία Adel – Πότε έρχονται ξανά βροχές και καταιγίδες
Καιρός 30.11.25

Αίθριο το σκηνικό την Κυριακή, υποχωρεί η κακοκαιρία Adel – Πότε έρχονται ξανά βροχές και καταιγίδες

Από 14°C έως 20°C η θερμοκρασία την Κυριακή - Νεφώσεις και κατά τόπους βροχόπτωση μέχρι το απόγευμα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος
Fizz 30.11.25

Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος

Η κληρονόμοι του Τζόνι Κας, οι οποίοι διαχειρίζονται την εταιρεία που προστατεύει το έργο του, δήλωσαν ότι, η Coca Cola δεν ζήτησε την άδειά τους για να χρησιμοποιήσει τη φωνή του καλλιτέχνη σε μια νέα διαφήμιση.

Σύνταξη
Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;
Στεγαστικό 30.11.25

Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;

Η επιστροφή ενοικίου σχολιάζεται καυστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί δικαιούχοι είδαν πολύ χαμηλότερα ποσά από αυτά που περίμεναν και διαφήμισε περιχαρής ο πρωθυπουργός. Έγιναν λάθη, παραδέχεται μετά τον σάλο η υπουργός Δ. Μιχαηλίδου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60
Stories 30.11.25

Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60

Νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία δείχνουν ότι, στα ταραγμένα ’60s, γονείς συνεργάστηκαν με το FBI για να παρακολουθούν μαθητές που συμμετείχαν σε ακτιβιστικές ομάδες και σχολικές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Δυστοπία; 30.11.25

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Η επόμενη μέρα 30.11.25

Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επιτυχία της οικονομίας θα κριθεί από την ικανότητά της να υποκαταστήσει τις επενδυτικές δαπάνες του ΤΑΑ (Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας) και να κλείσει το κενό σε σύγκριση με την ευρωζώνη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο
Εργασιακή παρενόχληση 30.11.25

Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο

Σε συνέχεια ρεπορτάζ του in για το mobbing, την ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, η εργατολόγος Μαριάννα Κατσιάδα μας δίνει απτά παραδείγματα από τους εργασιακούς χώρους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια
Πριν 5.400 χρόνια 30.11.25

Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια

Οι γάτες - λεοπαρδάλεις εξημερώθηκαν πριν από περισσότερο από 5 χιλιετίες και συνυπήρξαν με τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια, μέχρι που εμφανίστηκε ένα χρονικό κενό πριν έρθει η οικόσιτη γάτα.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος» [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις για το τέλος του πολέμου, αναφέροντας πως η Ουκρανία έχει σαφείς προτεραιότητες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Παγκόσμιο πρόβλημα 30.11.25

Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η κυβέρνηση Στάρμερ θέλει να προωθήσει με μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση με σκοπό να συντομεύσει ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βρετανίας και Ουαλίας διαφωνεί σε βασικά ζητήματα

Σύνταξη
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
