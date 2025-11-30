Οι δύο «μαθητές» του Πεπ

Όλοι στην Αγγλία περίμεναν με μεγάλη αγωνία το ντέρμπι του Λονδίνου ανάμεσα στην Τσέλσι και την Άρσεναλ, καθώς οι «κανονιέρηδες» ήθελαν να κάνουν ένα τεράστιο βήμα τίτλου στο Στάμφορντ Μπριτζ και η αλήθεια είναι ότι είχαν την ευκαιρία.

Δεν τα κατάφεραν, παρά τις ιδανικές συνθήκες που τους παρουσιάστηκαν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, καθώς η Τσέλσι έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Καϊσέδο.

Το τελικό 1-1 σίγουρα πάντως δεν «χαλάει» καμιά από τις δύο ομάδες, καθώς η μεν Τσέλσι έμεινε «όρθια» με δέκα παίκτες η δε Άρσεναλ έφυγε από το Στάμφορντ Μπριτζ με ένα βαθμό.

Κι εδώ που τα λέμε ήταν κι ένα αποτέλεσμα που δεν… χάλασε ούτε την Μάντσεστερ Σίτι ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε οι «πολίτες» ήθελαν την ισοπαλία.

Οι δύο ομάδες του Λονδίνου έδωσαν μεγάλη «μάχη» κι εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επισημάνουμε πως παρακολουθήσαμε μια κόντρα ανάμεσα σε δύο «μαθητές» του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Τόσο ο τεχνικός της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα όσο και ο προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα έχουν «θητεύσει» στο πλευρό του κόουτς της Μάντσεστερ Σίτι και η καριέρα που ακολουθούν ως πρώτοι προπονητές είναι αξιοζήλευτη.

Αρτέτα και Μαρσέσκα ήταν στο προπονητικό τιμ του Καταλανού τεχνικού στην Μάντσεστερ Σίτι και η παρουσία τους στους πάγκους Άρσεναλ και Τσέλσι, φανερώνει πολλά για το πόσο έχει επηρεάσει και το αγγλικό ποδόσφαιρο ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι προπονητές Άρσεναλ και Τσέλσι έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον μέντορα τους, τονίζοντας πως ο Καταλανός προπονητής πήγε το ποδόσφαιρο (πολύ) μπροστά με τις ιδέες που έχει εφαρμόσει σε Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και τώρα, Μάντσεστερ Σίτι.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να τονίσουμε, ότι ο Μαρέσκα χειρίστηκε άψογα το παιχνίδι καθώς η ομάδα του έφερε σε δύσκολη θέση την πρωτοπόρο και μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

Ακόμα και όταν η Τσέλσι έμεινε με παίκτη λιγότερο, ο Ιταλός προπονητής της Τσέλσι δεν «κατάπιε θάλασσα» και οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν.

Ακόμα κι όταν η Άρσεναλ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης, ο Μαρέσκα «διάβασε» σωστά το παιχνίδι με την ομάδα του να έχει αριθμητικό μειονέκτημα.

Η αλήθεια μάλιστα είναι πως η Τσέλσι έφερε σε δύσκολη θέση την Άρσεναλ και είναι ξεκάθαρο πως στην «μάχη» των πάγκων είχαμε νικητή κι αυτός ήταν ο Μαρέσκα.

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης εκθείασαν το κοουτσάρισμα του Ιταλού κόντρα στους «κανονιέρηδες» και όχι άδικα, καθώς ο Μαρέσκα αναγκάστηκε ν’ αλλάξει πλάνο μετά την αποβολή του Καϊσέδο και οι κινήσεις που έκανε στην… σκακιέρα αποδείχθηκαν εξαιρετικές.

Αυτό πάντως που θα πρέπει να κοιτάξει ο Ιταλός προπονητής, είναι οι πολλές αποβολές που έχει η Τσέλσι την φετινή σεζόν, καθώς αυτή ήταν η έβδομη.

Κι όσο για το πρωτάθλημα; Η Άρσεναλ έχει μια καλή διαφορά πέντε βαθμών από την Σίτι κι έξι από τη Τσέλσι και παραμένει φαβορί για τον τίτλο.

Δεν μπορεί όμως να μην πει κάποιος, ότι οι «κανονιέρηδες» έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο Στάμφορντ Μπριτζ για να κάνουν άλμα τίτλου. Την είχαν και την έχασαν, αλλά ο πρώτος λόγος ανήκει ακόμα στην ομάδα του Αρτέτα.