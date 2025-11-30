Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το λονδρέζικο ντέρμπι

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα που είχε από το 38ο λεπτό του αγώνα στο «Στάμφορντ Μπριτζ», η Τσέλσι του Έντσο Μαρέσκα πήρε την ισοπαλία (1-1) κόντρα στην πρωτοπόρο Άρσεναλ, στο ντέρμπι του Λονδίνου που έκλεισε την αυλαία της 13ης αγωνιστικής της Premier League. Το ματς είχε συνολικά καταπληκτικό ρυθμό, όπως παραδοσιακά συμβαίνει σε αυτά τα παιχνίδια, πολλή ένταση και τρομερό πάθος, με τους «μπλε» μάλιστα να διεκδικούν επάξια ως το φινάλε τη νίκη, έστω και με παίκτη λιγότερο.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η Άρσεναλ έμεινε φυσικά πρώτη αλλά στο +5 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι 3η στο -6 από την κορυφή, ενώ η Άστον Βίλα πλησίασε ακόμη περισσότερο και αυτή την κορυφή, ούσα στην 4η θέση αλλά με τους ίδιους βαθμούς με τους «μπλε» (σ.σ. 24).

Η Τσέλσι άνοιξε το σκορ στο 48′ με μια υπέροχη κεφαλιά του Τσαλόμπα μετά από εκτέλεση κόρνερ, με την Άρσεναλ να απαντά σχετικά γρήγορα. Συγκεκριμένα, στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης μια κεφαλιά του Μερίνο ισοφάρισε στο σκορ και πήρε ξανά τον έλεγχο του αγώνα. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πίεσε για τη νίκη, όμως η διαχείριση του αγώνα από τους «μπλε» ήταν υποδειγματική, κρατώντας το 1-1 ως το φινάλε.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Σάββατο 29/11

Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ 3-2

Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς 3-2

Μπρέντφορντ – Μπέρνλι 3-1

Έβερτον – Νιούκασλ 1-4

Τότεναμ – Φούλαμ 1-2

Κυριακή 30/11

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2

Άστον Βίλα – Γουλβς 1-0

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον 0-2

Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2

Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1

H βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (14η):

Τρίτη 2/12

21:30 Μπόρνμουθ – Έβερτον

21:30 Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι

22:15 Νιούκασλ – Τότεναμ

Τετάρτη 3/12

21:30 Άρσεναλ – Μπρέντφορντ

21:30 Μπράιτον – Άστον Βίλα

21:30 Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας

21:30 Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ

22:15 Λιντς – Τσέλσι

22:15 Λίβερπουλ – Σάντερλαντ

Πέμπτη 4/12

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ