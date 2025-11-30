Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3: «Διπλό» η Ένωση με χατ-τρικ του Γιόβιτς

Τι ντέρμπι ήταν αυτό! Η ΑΕΚ πήγε για θρίαμβο με 2-0 και παίκτη περισσότερο στο 64′, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στο 90′ με απίθανη αντεπίθεση διαρκείας και την Ένωση να έχει μείνει επίσης με δέκα παίκτες, αλλά ο Γιόβιτς «είπε» την τελευταία λέξη ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ του στο 90+3′ με πέναλτι για το 3-2 των «κιτρινόμαυρων», σε ένα από τα καλύτερα ντέρμπι των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ντραγκόφσκι ήταν στο τέρμα για τον Παναθηναϊκό και στην άμυνα τριάδα οι Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά. Ο Καλάμπρια ήταν ο δεξιός μπακ-χαφ, ο Ζαρουρί ο αριστερός, ενώ στον άξονα ξεκίνησαν οι Σιώπης και Τσιριβέγια. Στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Σφιντέρσκι και από πίσω του οι Μπακασέτας και Τετέ.

Για την ΑΕΚ ο Στρακόσα ήταν στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα ήταν ο Μάνταλος με τον Πινέδα, στα άκρα οι Ζοάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς και στην επίθεση οι Καλοσκάμης και Γιόβιτς.

Η κλάση του Γιόβιτς και το τείχος του Στρακόσα

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο ματς και παρότι δεν είχε τη μεγάλη ευκαιρία, έφτανε εύκολη στην αντίπαλη περιοχή. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός απείλησε πρώτος όταν στο 12’ ο Ζαρουρί έπιασε σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Ρέλβας. Και στο 17’ η Ένωση άνοιξε το σκορ.

Ο Μάνταλος εκτέλεσε ένα μακρινό φάουλ με πάσα, ο Ρότα έκανε υπέροχη σέντρα και ο Γιόβιτς με κεφαλιά έγραψε το 0-1. Τραγικό λάθος από τον Γεντβάι στη φάση καθώς κάλυπτε τον Σέρβο. Στο 24’ ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι σε μία μονομαχία του Πήλιου με τον Τετέ και ο Σρέντερ έδωσε πέναλτι αφού κλήθηκε να δει τη φάση στο VAR.

Ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε με τα πόδια και κράτησε το μηδέν. Μετά από αυτή τη φάση η ΑΕΚ έδειξε να χάνει τη συγκέντρωσή της, αλλά και πάλι δεν απειλήθηκε. Μάλιστα, λίγο πριν το ημίχρονο βρήκε και δεύτερο γκολ. Ο Μάνταλος έκανε κάθετη στον Γιόβιτς, εκείνος τσίμπησε την μπάλα από τον Τουμπά που τον ανέτρεψε και ο Σρέντερ έδωσε πέναλτι. Ο Σέρβος φορ εκτέλεσε αλά Πανένκα και έκανε το 2-0 για τους «κιτρινόμαυρους».

Ροντέο, αποβολές και νικήτρια η ΑΕΚ

Στο δεύτερο μέρος δεν είχαμε απολύτως τίποτα μέχρι το 64′ όταν ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε παράλληλη πάσα, ο Γκατσίνοβιτς έκλεψε και ο Τουμπά τον ανέτρεψε για να αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και εκεί που πολλοί θα πίστεψαν πως όλα είχαν κριθεί, ήρθαν τα πάνω-κάτω. Από σέντρα του Ζαρουρί στο 71′ ο Τετέ πήρε την κεφαλιά, ο Στρακόσα γλίστρησε και ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 1-2.

Η ΑΕΚ αγχώθηκε και στο 85′ έμεινε και εκείνη με δέκα παίκτες καθώς ο Μαρίν είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και με τη συμπλήρωση των 90′ ο Τσούρισιτς βρήκε χώρο εκτός περιοχής, έπιασε τρομερό σουτ και έκανε το 2-2. Το μομέντουμ έδειχνε Παναθηναϊκό, η Λεωφόρος πήρε «φωτιά», αλλά σχεδόν με τη σέντρα η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι όταν από λάθος του Πάλμερ-Μπράουν, ο Κοϊτά μπήκε ανάμεσα και ο Ντραγκόφσκι τον ανέτρεψε, με τον Σρέντερ να δίνει πέναλτι. Ο Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα για το 3-2 της Ένωσης στο 90+3′, με τον Σέρβο να χάνει απίθανη ευκαιρία για τέταρτο γκολ στο 90+6′, αλλά ο Κώτσιρας έσωσε πάνω στη γραμμή.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, η φάση-κλειδί είναι το πέναλτι στο 90+1′. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε το μομέντουμ ακόμη και για ανατροπή.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Λούκα Γιόβιτς στο κορυφαίο του ματς στην Ελλάδα έβαλε την υπογραφή του στη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Τουμπά έκανε το πρώτο πέναλτι, έφαγε την κόκκινη και γενικά δεν έκανε και τίποτα σωστό. Από κοντά και ο Πάλμερ-Μπράουν.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Τι να πεις για τον Σρέντερ σε αυτό το ματς. Στις πιο… χοντρές φάσεις, χρειάστηκε το VAR για να δώσει το πέναλτι του ΠΑΟ ενώ έδωσε μόνος τα δύο στην ΑΕΚ, όπως και τις αποβολές.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Πολλή δουλειά για το VAR που φώναξε τον Σρέντερ για το πέναλτι στον Τετέ και συμφώνησε με τις αποφάσεις του διαιτητή στις άλλες φάσεις.

ΣΚΟΡΕΡ:

Τετέ (70′), Τζούρισιτς (90′) / Γιόβιτς (17’, 45+2’, 90+3′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Ζαρουρί, Καλάμπρια (62′ Τσέριν), Γεντβάι, Πάλμερ, Τουμπά, Σιώπης (76′ Κώτσιρας), Τσιριβέγια (85′ Ντέσερς), Μπακασέτας (62′ Τζούρισιτς), Τετέ, Σφιντέρσκι (62′ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος (46′ Πένραϊς), Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Μάνταλος (46′ Μάριν), Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο (81′ Περέιρα), Καλοσκάμης (62′ Κοϊτά), Γιόβιτς.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός (7/12, 17:30)

ΑΕΚ – Ατρόμητος (7/12, 21:00)