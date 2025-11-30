Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τις αναμετρήσεις σε Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga - Αποτελέσματα, βαθμολογίες και επόμενη αγωνιστική στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
- Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών
- Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
- Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας
- Ποιοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης - Τι ισχύει για καυσόξυλα και πέλετ
Ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αγωνιστικό σαββατοκύριακο, με τις ομάδες στα κορυφαία πρωταθλήματα να προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Δείτε γκολ και highlights από τις αναμετρήσεις σε Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga.
Στην Premier League, Τσέλσι και Άρσεναλ ήρθαν ισόπαλες 1-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Λίβερπουλ επικράτησε εκτός έδρας της Γουέστ Χαμ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Άστον Βίλα κέρδισε την Γουλβς με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Γιουνάιτεντ πήρε το διπλό στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Όπως και η Μπράιτον απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (2-0, δείτε εδώ τα highlights).
Χθες, η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε δύσκολα με 3-2 την Λιντς (δείτε εδώ τα highlights).
Με το ίδιο σκορ επικράτησε η Σάντερλαντ της Μπόρνμου (3-2, δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπρέντφορντ νίκησε με 3-1 την Μπέρνλι (δείτε εδώ τα highlights).
Εύκολο διπλό της Νιουκάστλ στην έδρα της Έβερτον με 4-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Εκτός έδρας νίκη και για τη Φούλαμ απέναντι στην Τότεναμ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής
Μπρέντφορντ – Μπέρνλι 3-1
Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς 3-2
Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ 3-2
Έβερτον – Νιούκαστλ 1-4
Τότεναμ – Φούλαμ 1-2
Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2
Άστον Βίλα – Γουλβς 1-0
Νότιγχαμ – Μπράιτον 0-2
Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2
Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
2/12 21:30 Μπόρνμουθ – Έβερτον
2/12 21:30 Φούλαμ – Σίτι
2/12 22:15 Νιούκαστλ – Τότεναμ
3/12 21:30 Άρσεναλ – Μπρέντφορντ
3/12 21:30 Μπράιτον – Άστον Βίλα
3/12 21:30 Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας
3/12 21:30 Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ
3/12 22:15 Λιντς – Τσέλσι
3/12 22:15 Λίβερπουλ – Σάντερλαντ
4/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ
Στη Bundesliga, η Άιντραχτ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Βόλφσμπουργκ (δείτε εδώ τα highlights)
H Φράιμπουργκ διέλυσε με 4-0 την Μάιντς (δείτε εδώ τα highlights)
Το Αμβούργο επικράτησε εντός έδρας της Στουτγκάρδης με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπάγερν κέρδισε με 3-1 την Ζανκτ Πάουλι (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό της Χάιντενχαϊμ στην έδρα της Ουνιόν με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Εντός έδρας νίκη για την Χοφενχάιμ απέναντι στην Άουγκσμπουργκ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την Ντόρτμουντ στην έδρα της Λεβερκούζεν (2-1, δείτε εδώ τα highlights).
Ισόπαλο 1-1 έληξε το Βέρντερ Βρέμης – Κολωνία (δείτε εδώ τα highlights).
Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το Γκλάντμπαχ – Λειψία (0-0, δείτε εδώ τα highlights).
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής
Γκλάντμπαχ – Λειψία 0-0
Ουνιόν – Χάιντενχαϊμ 1-2
Μπάγερν – Ζανκτ Πάουλι 3-1
Βέρντερ – Κολωνία 1-1
Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ 3-0
Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ 1-2
Αμβούργο – Στουτγκάρδη 2-1
30/11 18:30 Άιντραχτ – Βόλφσμπουργκ
30/11 20:30 Φράιμπουργκ – Μάιντς
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
05/12 21:30 Μάιντς – Γκλάντμπαχ
06/12 16:30 Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ
06/12 16:30 Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι
06/12 16:30 Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν
06/12 16:30 Στουτγάρδη – Μπάγερν
06/12 16:30 Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν
06/12 19:30 Λειψία – Άιντραχτ
07/12 16:30 Αμβούργο – Βέρντερ
07/12 18:30 Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ
Στη La Liga, η Ρεάλ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ζιρόνα (δείτε εδώ τα highlights)
H Εσπανιόλ νίκησε εκτός έδρας την Θέλτα με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Βιγιαρεάλ κέρδισε με 3-2 στην έδρα της Σοσιεδάδ (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό και για την Μπέτις απέναντι στη Σεβίλλη με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-1 της Αλαβές (δείτε εδώ τα highlights).
Ισόπαλο 2-2 έληξε το Μαγιόρκα – Οσασούνα (δείτε εδώ τα highlights).
Νίκη για την Αθλέτικ Μπιλμπάο απέναντι στη Λεβάντε με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Όπως και για την Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Οβιέδο (2-0, δείτε εδώ τα highlights).
Τρίποντο για τη Χετάφε κόντρα στην Έλτσε με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (1/12) με το παιχνίδι: Ράγιο Βαγεκάνο – Βαλένθια (22:00).
Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:
Χετάφε – Έλτσε 1-0
Μαγιόρκα – Οσασούνα 2-2
Μπαρτσελόνα – Αλαβές 3-1
Λεβάντε – Αθλέτικ 0-2
Ατλέτικο – Οβιέδο 2-0
Σοσιεδάδ – Βιγιαρεάλ 2-3
Σεβίλλη – Μπέτις 0-2
30/11 19:30 Θέλτα – Εσπανιόλ
30/11 22:00 Ζιρόνα – Ρεάλ
1/12 22:00 Ράγιο Βαγεκάνο – Βαλένθια
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής
05/12 22:00 Οβιέδο – Μαγιόρκα
06/12 15:00 Βιγιαρεάλ – Χετάφε
06/12 17:15 Αλαβές – Σοσιεδάδ
06/12 19:30 Μπέτις – Μπαρτσελόνα
06/12 22:00 Αθλέτικ – Ατλέτικο
07/12 15:00 Έλτσε – Χιρόνα
07/12 17:15 Βαλένθια – Σεβίλλη
07/12 19:30 Εσπανιόλ – Βαγιεκάνο
07/12 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα
08/12 22:00 Οσασούνα – Λεβάντε
Στη Serie A, η Ιντερ κέρδισε εκτός έδρας την Πίζα με 2-0.
Με το ίδιο σκορ επικράτησε η Λέτσε της Τορίνο.
Η Αταλάντα κέρδισε την Φιορεντίνα με 2-0.
Η Νάπολι πήρε το ντέρμπι με τη Ρόμα, επικρατώντας με 1-0.
Η Γιουβέντους νίκησε με 2-1 την Κάλιαρι.
Η Μίλαν πήρε το ντέρμπι απέναντι στη Λάτσιο με 1-0.
Τρίποντο για τη Τζένοα κόντρα στην Βερόνα με 2-1.
Εκτός έδρας νίκη για την Ουντινέζε απέναντι στην Πάρμα με 2-0.
Εύκολη επικράτηση για την Κόμο απέναντι στη Σασουόλο με 2-0.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (1/12) με το παιχνίδι: Μπολόνια – Κρεμονέζε (21:45).
Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής
Κόμο – Σασουόλο 2-0
Πάρμα – Ουντινέζε 0-2
Tζένοα – Βερόνα 2-1
Γιουβέντους – Κάλιαρι 2-1
Μίλαν – Λάτσιο 1-0
Λέτσε – Τορίνο 2-1
Πίζα – Ίντερ 0-2
Αταλάντα – Φιορεντίνα 2-0
Ρόμα – Νάπολι 0-1
1/12 21:45 Μπολόνια – Κρεμονέζε
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
6/12 16:00 Σασουόλο – Φιορεντίνα
6/12 19:00 Ίντερ – Κόμο
6/12 21:45 Βερόνα – Αταλάντα
7/12 13:30 Κρεμονέζε – Λέτσε
7/12 16:00 Κάλιαρι – Ρόμα
7/12 19:00 Λάτσιο – Μπολόνια
7/12 21:45 Νάπολι – Γιουβέντους
8/12 16:00 Πίζα – Πάρμα
8/12 19:00 Ουντινέζε – Τζένοα
8/12 21:45 Τορίνο – Μίλαν
- Γάζα: Η Χαμάς διαπραγματεύεται για την τύχη των μαχητών της στις σήραγγες ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει
- Ο Τραμπ δηλώνει ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» για μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»
- Παγκόσμια φρενίτιδα με το «Zootopia 2» – Χαράς Ευαγγέλια για τη Disney
- Στάρμερ: «Θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ανάπτυξη»
- Σαρωτικές αλλαγές στον φόρο ζάχαρης: Ποια ροφήματα μπαίνουν στο στόχαστρο του ΗΒ
- Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Οι Mαδριλένοι έχασαν την πρώτη θέση με την τρίτη σερί ισοπαλία
- Τα snacks αλλάζουν το παιχνίδι στα βρετανικά εστιατόρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις