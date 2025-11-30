Σεβίλλη – Μπέτις 0-2: Οι «Βερδιμπλάνκος» πήραν το Ανδαλουσιάνικο ντέρμπι και άφησαν τον Αλμέιδα… μακριά

Η Μπέτις ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, επικρατώντας εκτός έδρας της Σεβίλλης με 2-0 για τη 14η αγωνιστική της La Liga. Σε πολύ δύσκολη θέση πλέον ο Ματίας Αλμέιδα για τους γηπεδούχους.

Ο Βλαχοδήμος κράτησε τη Σεβίλλη σε προσπάθειες των Κούτσο και Εζαλζουλί στο πρώτο μέρος, αλλά στο 54′ ο Φορνάλς έκλεψε από τον Μεντί και μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1. Δύο λεπτά μετά ο Βλαχοδήμος έσωσε σε σουτ του Πάμπλο Γκαρσία και στο 68′ ο Αλτιμίρα με σουτ από ασίστ του Εζαλζουλί έκανε το 0-2.

Στο 84′ τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο άσχημα για τη Σεβίλλη καθώς αποβλήθηκε ο Ρομέρο με απευθείας κόκκινη και στο 88′ το ματς διεκόπη για περίπου 15 λεπτά καθώς οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν αντικείμενα στους παίκτες της Μπέτις. Τελικά το παιχνίδι συνεχίστηκε για τα τελευταία λεπτά και το σκορ δεν άλλαξε.

ΣΕΒΙΛΛΗ: Βλαχοδήμος, Χουάνλου, Αθπιλικουέτα, Μαρκάο (46’ Σάλας), Καρμόνα, Μεντί (61’ Αλέξις Σάντσες), Σο (70’ Αγκουμέ), Ετζούκε (80’ Σιέρα), Αλφόν (61’ Ρομέρο), Πεκέ, Άνταμς.

ΜΠΕΤΙΣ: Βαγιές, Ρουϊμπάλ (90’ Ρικέλμε), Νάταν, Μπάρτρα, Γκόμεθ, Ρόκα, Ντεόσα (63’ Αλτιμίρα), Φορνάλς (90’Ροντρίγκες) , Πάμπλο Γκαρσία (72’ Ορτίθ), Εζαλζουλί, Κούτσο Ερνάντες (90’ Άβιλα)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 28/11

Χετάφε-Έλτσε 1-0

Σάββατο, 29/11

Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1

Λεβάντε-Μπιλμπάο 0-2

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0

Κυριακή, 30/11

Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 2-3

Σεβίλλη-Μπέτις 0-2

Θέλτα-Εσπανιόλ (19:30)

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα, 1/12

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια (22:00)

Η βαθμολογία της Primera Division