Γερμανικές αποζημιώσεις: Εξώδικο στον υπουργό Δικαιοσύνης για εκτέλεση δικαστικής απόφασης του 1997
Το Πολυμελές Πρωτοδικείου Λειβαδιάς είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου να καταβάλει αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της σφαγή του Διστόμου.
- Στριμωγμένος ο Νετανιάχου - Ζητά προεδρική χάρη λόγω της δίκης του για διαφθορά
- Τουλάχιστον 212 νεκροί από τον κυκλώνα Ντίτβα στη Σρι Λάνκα - 200.000 έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια
- Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 22χρονο στο Κολωνό
- Σε πίστα αγώνων έχουν μετατρέψει τη λεωφόρο Αρτέμιδος - Σε απόγνωση οι κάτοικοι
Τριάντα χρόνια μετά την ιστορική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Λειβαδιάς, που άνοιγε τον δρόμο για να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου να καταβάλει αποζημιώσεις στους ενάγοντες για τη σφαγή του Διστόμου, το θέμα τον γερμανικών αποζημιώσεων επανέρχεται στο προσκήνιο.
Με εντολή και εξουσιοδότηση των κληρονόμων δύο εκ των επιζησάντων της τρομερής σφαγής στο Δίστομο, η πληρεξούσια δικηγόρος τους Χριστίνα Σταμούλη κατέθεσε για λογαριασμό των εντολέων της εξώδικη αίτηση και πρόσκληση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, επαναφέροντας το αίτημα για την εκτέλεση εκείνης της πρώτης απόφασης 137/1997 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδιάς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την κοινοποίηση της ως άνω αποφάσεως, το Δημόσιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας είχε ασκήσει αίτηση αναίρεσης για τις αποζημιώσεις, η οποία, με την υπ΄ αριθ. 11/2000 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, απορρίφτηκε.
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται και στο εξώδικο προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, «παρά το αμετάκλητο της αποφάσεως με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου, τούτο ουδέποτε εξεδήλωσε την πρόθεση εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού, το οποίο σήμερα έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί, λόγω των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας. Αντιθέτως έσπευσε, καταδολιευτικά, να εκποιήσει ή και να θέσει υπό διπλωματική προστασία συγκεκριμένα ακίνητα ιδιοκτησίας του».
Η δήλωση της δικηγόρου
Η πληρεξούσια δικηγόρος των κληρονόμων των θυμάτων της σφαγής του Διστόμου εξηγεί πως προχωρούν στην κίνηση αυτή, «παρά το ότι οι έρευνές μας μας κάνουν να θεωρούμε πιο βέβαιο και από βέβαιο (!), πως ο μεγάλος οφειλέτης της Έμπρακτης Συγγνώμης, έχει καταδολιευτικά φροντίσει να προφυλάξει την ακίνητη περιουσία που είχε στην Ελλάδα».
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι, το 2004, ο εμπνευστής της δικαστικής διεκδίκησης Γιάννης Σταμούλης μετέφερε τον δικαστικό αγώνα του Διστόμου στα ιταλικά δικαστήρια. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνεται από την κυρία Σταμούλη, «πέραν των όποιων άλλων εξελίξεων, η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τις διεκδικήσεις προσέκρουε εξ αρχής στο αναχρονιστικό άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που, στην ουσία, καταλήγει να παρέχει προνομιακή ασυλία στο γερμανικό δημόσιο, απαγορεύοντας την κατά αυτού εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, ει μη μόνον εφόσον το επιτρέψει ο Έλληνας υπουργός Δικαιοσύνης».
Τι ζητούν
Υπό αυτά τα δεδομένα, με βάση τη εξώδικη δήλωση ζητούν:
A. να τους χορηγηθεί άδεια «για να επισπεύσουμε αναγκαστική εκτέλεση κατά του Γερμανικού Δημοσίου επί των, ήθελε ακόμη βρεθούν σε ελληνικό έδαφος, περιουσιακών του στοιχείων» και
B. να καταργηθεί η πρόβλεψη του άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, «αποδεικνύοντας έμπρακτα στους, ελάχιστους πλέον, επιζώντες των θηριωδιών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και σε όλους του Έλληνες, πως η Ελληνική Πολιτεία δεν παρέχει, ούτε καν ακούσια, προνομιακή ασυλία σε αλλοδαπό δημόσιο, απαγορεύοντας την κατά αυτού εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων».
- Ηράκλειο: «Ηρέμησε και τρέχα» – Γυναίκα γέννησε στο κάθισμα του συνοδηγού καθ΄οδόν για το μαιευτήριο
- Το γκολ του Ελ Κααμπί που έκρινε το ματς για τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο (vid)
- Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το μπλόκο στο Αγρίνιο (vids)
- Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας
- LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα
- LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα
- «Μπλόκο» της Τροχαίας σε αυτοσχέδιες κόντρες στην Καλλιθέα – Αφαιρέθηκαν πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας
- Η σπουδαία επέμβαση του Τζολάκη κόντρα στον Παναιτωλικό (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις