Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 16-8 απέναντι στην Ντουναϊσβάρος στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League πόλο Γυναικών.

Οι ερυθρόλευκες είχαν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, με καλή αμυντική λειτουργία, επιθετικό πλουραλισμό και συνολικά, μέσα από την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησαν, έκαναν το 3/3 στη διοργάνωση, ενώ παραμένουν αήττητες στη σεζόν 2025-26, σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Champions League.

Ο Ολυμπιακός πάτησε… γκάζι από την αρχή του αγώνα, καθώς οι ερυθρόλευκες προηγήθηκαν με 2-1 και με «ατσάλινη» άμυνα, δεν άφησαν την Ντουναϊσβάρος να ξεφύγει στο σκορ. Ακολούθησαν διαδοχικές ισοπαλίες (2-2, 3-3, 4-4) και το πρώτο οκτάλεπτο έληξε με προβάδισμα του Ολυμπιακού με 5-4.

Με μόλις ένα γκολ ολοκλήρωσε η Ντουναϊσβάρος το δεύτερο οκτάλεπτο, αφού οι ερυθρόλευκες πήραν κεφάλι στο ματς και είχαν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού.

Η Άντριους έκανε το 6-4 στην αρχή του δεύτερου οκταλέπτου, ακολούθησε γκολ της Πλευρίτου και το τελικό 9-5 της περιόδου «έγραψε» η Νίνου με εύστοχη εκτέλεση σε πέναλτι με τον Ολυμπιακό να προηγείται με +4. Στην τρίτη περίοδο, η Ντουναϊσβάρος προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση του Ολυμπιακού και με δύο διαδοχικά γκολ προσπάθησαν προσωρινά να μειώσουν για το 10-7.

Όμως, οι παίκτριες του πειραϊκού συλλόγου, επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους και έφτασαν ακόμη και στο +5, με την Άντριους να πετυχαίνει το 14-8, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η προτελευταία περίοδος της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 4-1, 5-3, 2-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Λαναρά, Κουρέτα, Διρχαλίδου, Τριχά, Άντριους 6, Σιούτη 2, Κραβαρίτη, Νίνου 4, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

ΝΤΟΥΝΑΪΣΒΑΡΟΣ: Μάτζκο, Μίχοκ, Μπόρσι 1, Γιονκλ, Χόρβατ 2, Μαχιέου, Σζάμπο 1, Γκάρντα 3, Παλ, Μιλίτσεβιτς, Σούμεγκι 1, Κάκας, Κατσιμπρή.

Η βαθμολογία:

Ολυμπιακός 9 βαθμοί

Ουίπεστ 6 βαθμοί

Ντουναϊσβάρος 3 βαθμοί

Άλιμος ΝΑΣ Betsson 0 βαθμοί

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 8-17

Ολυμπιακός – Ουίπεστ 9-6

Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος 16-8

13/12, Ολυμπιακός – Άλιμος ΝΑΣ Betsson

21/02, Ουίπεστ – Ολυμπιακός

21/03, Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός