Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: Το εντυπωσιακό βίντεο για την επετειακή φανέλα
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ανέβασε ένα θρυλικό βίντεο για την επετειακή φανέλα του συλλόγου, που θα είναι διαθέσιμη για τον κόσμο από την Τετάρτη (26/11)
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός παρουσίασε μέσα από ένα καταπληκτικό βίντεο την επετειακή φανέλα με θρυλικές μορφές του συλλόγου.
Από τον Απόστολο Χρήστου, μέχρι τον Ντίνο Γεννηδουνιά, την Αγγελική Νικολοπούλου και τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, ο Ολυμπιακός ανέβασε στα social media ένα «θρυλικό» βίντεο με την εντυπωσιακή επετειακή φανέλα.
Οι ερυθρόλευκοι είχαν προϊδεάσει για το τι έρχεται με teaser πριν από μερικές μέρες, όμως το αποτέλεσμα και η εμφάνιση είναι φοβερή και κλέβει τις εντυπώσεις.
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός λοιπόν μετά την επετειακή φανέλα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ για τα 100 χρόνια, θέτει κι εκείνος σε κυκλοφορία από την Τετάρτη την εμφάνιση του για τον κόσμο της ομάδας.
Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός:
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ολυμπιακός:
«Μας το ζητήσατε και το κάναμε πράξη.
Έρχεται η επετειακή φανέλα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια. Μια συλλεκτική δημιουργία αφιερωμένη στον πρώτο αιώνα του Θρύλου.
Γεννημένη στο λιμάνι, πλεγμένη με θρύλους.
100 χρόνια στιγμές. Μία φανέλα για να τις χωρέσει όλες.
Για όσους γεννήθηκαν Θρύλοι και για όσους έγιναν μέσα απ’ αυτήν.
Ένα σύμβολο πίστης και ταυτότητας για κάθε φίλαθλο του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου.
Διαθέσιμη από την Τετάρτη (26/11, 14:00):
📍 Τμήμα Μελών και Φιλάθλων καθημερινά 10:00-18:00
💻 Από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.
https://olympiacossfp.shop/ όλο το 24ωρο
📞 Για αποστολές στο εξωτερικό: 211 100 7060
Τιμή: 80€ | 70€ για τα Μέλη»
