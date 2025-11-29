Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια εξαπολύει η αντιπολίτευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί.

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, είπε σχετικά ότι «γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι βαρυσήμαντα, ο κόσμος αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ακρίβεια και τα ενοίκια. Προσπαθούμε εμείς όχι με επιδόματα αλλά με φοροαπαλλαγές, με την ενίσχυση του μισθού και των συντάξεων. Το ζήτημά μας είναι η αντιμετώπιση της πραγματικότητας».

Σε σχέση με τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Συρεγγέλα σημείωσε ότι «στόχος της Εξεταστικής Επιτροπής είναι να δούμε τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον οργανισμό και μας ενδιαφέρει να παίρνουν τις επιδοτήσεις οι πραγματικοί αγρότες και αγρότισσες».

Το επίδομα ενοικίου δεν δόθηκε όπως πρέπει

Ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης, ανέφερε ότι «το επίδομα ενοικίου δεν δόθηκε όπως πρέπει, άνθρωποι που δηλώνουν 800 ευρώ ενοίκιο πήραν 90 ευρώ. Είναι μια πραγματικότητα, η οποία έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση παραπλανεί τους πολίτες. Η ΝΔ λέει για το διαθέσιμο εισόδημα και βάσει της Eurostat, το εισόδημα μειώθηκε 0,1% το τελευταίο 6μηνο του 2025, γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες εργασίας που να ευνοούν αυτή την κατάσταση, δεν υπάρχει παραγωγική δομή η οποία να βασίζεται στην παραγωγικότητα, αλλά το παραγωγικό μοντέλο βασίζεται στους χαμηλούς μισθούς».

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Τεμπονέρας τόνισε: «Η κυβέρνηση δεν κυβερνάει, κοροϊδεύει. Έχουμε κινητοποιήσεις των αγροτών αύριο παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. […] Η κυβέρνηση κυβερνάει 7 χρόνια, δεν υπάρχουν έλεγχοι; Ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής είπε ότι ο πληθωρισμός είναι 20% και οι αυξήσεις είναι 14%. Ήδη οι συνταξιούχοι έχουν χάσει εισόδημα».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Σε σχέση με το βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και τις μελλοντικές πιθανές του κινήσεις ο κ. Καχριμάκης είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν ανησυχεί γιατί επιδιώκει κάτι το συγκεκριμένο: επιδιώκει να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα. Για να γίνει αυτό χρειάζονται: πολιτικό προσωπικό και πρόγραμμα».

Ο κ. Τεμπονέρας από την άλλη σημείωσε ότι «ό,τι και να λένε τα άλλα κόμματα ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται για δύο λόγους: στις δημοσκοπήσεις ένα 70% λέει ότι δεν εκφράζεται από τα υφιστάμενα κόμματα σε μεγάλο βαθμό, άρα υπάρχει πολιτικό κενό και δεύτερον, είναι ένα πρόσωπο που έχει αξιολογηθεί δύο φορές θετικά.

Θεωρώ ότι τα υφιστάμενα κόμματα δεν μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες των πολιτών γι΄αυτό βλέπουμε πολιτική ανισορροπία. Άρα χρειάζεται ένας νέος τρόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Τα θέματα των ηγεσιών στα προοδευτικά κόμματα κρίνονται μέσα από την διαδικασία εκλογών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολλά πράγματα να πει».