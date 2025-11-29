Τι ώρα ανοίγουν και τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά αύριο Κυριακή
Τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοιχτά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.
Η Black Friday έχει ήδη δώσει μια σχετική ώθηση στην αγορά, με τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοιχτά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, με την ευκαιρία και της Cyber Monday που ακολουθεί την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.
Στο πλαίσιο αυτό εκτός από την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, καθώς αρκετοί έμποροι αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση ενόψει Δεκεμβρίου, κανονικά αποφάσισαν να λειτουργήσουν και ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους καταναλωτές μια επιπλέον ημέρα για αγορές ενόψει και της εορταστικής περιόδου. Η συγκεκριμένη Κυριακή εντάσσεται στον ευρύτερο εορταστικό κύκλο και συμπίπτει με την κορύφωση των προσφορών.
Τα καταστήματα θα έχουν πιθανότατα ωράριο 11:00 με 18:00 ενώ τα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 8 το βράδυ.
Οι τέσσερις Κυριακές λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο
Με βάση το ισχύον πλαίσιο, το 2025 τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και προαιρετικά στις εξής τέσσερις Κυριακές:
- 30 Νοεμβρίου 2025
- 14 Δεκεμβρίου 2025
- 21 Δεκεμβρίου 2025
- 28 Δεκεμβρίου 2025
Πρόκειται για ημερομηνίες κατά τις οποίες η αγορά σημειώνει υψηλή κίνηση και έντονο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές.
