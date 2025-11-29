Ενώ τον τελευταίο μήνα βρίσκεται στην Κρήτη ισχυρή δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να μην δοθεί συνέχεια στο διπλό φονικό στα Βορίζια, έρχονται στην επιφάνεια άλλα περιστατικά που συνέβησαν παλιότερα στο νησί.

Ένα από αυτά είναι η επίθεση εναντίον 70χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο το φθινόπωρο του 2024, η οποία είχε γίνει γνωστή σε όλη την Ελλάδα λόγω της βαρβαρότητάς της, καθώς οι δράστες είχαν κόψει τη γλώσσα του κτηνοτρόφου με ψαλίδι για τα πρόβατα.

Η βιαιότατη αυτή επίθεση, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία αποδίδεται σε βεντέτα, η οποία σχετίζεται με τον εντοπισμό χασισοφυτείας στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, κάποιοι θεώρησαν ως υπεύθυνο για τον εντοπισμό της χασισοφυτείας από τις Αρχές τον 70χρονο και προχώρησαν στην αποτρόπαια επίθεση.

«Μάλιστα, είχαν επιτεθεί και με καυστικό υγρό σε στενό συγγενικό πρόσωπο του 70χρονου» πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά σε σχέδιο προκειμένου να χτυπηθούν 15 εγκληματικές οργανώσεις της περιοχής, οι οποίες έχουν οικογενειακή δομή.