Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιστροφή ενοικίου

Δεν πήρατε επιστροφή ενοικίου ενώ το δικαιούστε; Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανοίγει τη διαδικασίας επανεξέτασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και δίνει δεύτερη ευκαιρία σε όσους η ενίσχυση δεν καταβλήθηκε ή καταβλήθηκε μειωμένη.

Η επιστροφή ενοικίου

Ενοικιαστές, οι οποίοι αν και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία δεν δουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους την ενίσχυση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν το ποσό που δικαιούνται.

Ειδικότερα, οι μισθωτές θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα εξέτασης της συνδρομής των προϋποθέσεων στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης.

Η διαδικασία καλύπτει περιπτώσεις, όπου δεν πληρώθηκε η ενίσχυση για όλες τις φοιτητικές κατοικίες της οικογένειας, όπου καταβλήθηκε μικρότερο ποσό από το προβλεπόμενο – παρότι το συνολικό ενοίκιο έχει δηλωθεί σωστά στο Ε1 – καθώς και περιπτώσεις φοιτητών που αποκλείστηκαν λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου, ενώ είναι οι ίδιοι δικαιούχοι.

Η φετινή επιστροφή αφορά τις μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024 και πληρώθηκε αυτόματα, χωρίς να απαιτηθεί η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου).

Τα ποσά

Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και έως 800 ευρώ για φοιτητική κατοικία ανά φοιτητή.

Το ποσό επιστροφής ενοικίου θα υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις

Τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι έως 20.000 ευρώ για τον άγαμο, για ζευγάρι οικογενειακό εισόδημα 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επίσης, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Σημειώνεται ότι το ποσό επιστροφής ενοικίου θα υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις και θα αντιστοιχεί στο 1/12 του δηλωθέντος ενοικίου, τόσο για την κύρια όσο και για τη φοιτητική κατοικία.

Η πληρωμή ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σημειώνεται ότι τα χρήματα θα εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς των πολιτών, ανάλογα με την τράπεζα που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ.

Πηγή: ΟΤ