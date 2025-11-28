Σοκ στο Μενίδι: 14χρονη έγκυος χτυπήθηκε από τη μητέρα και της απέβαλε – Πήγε στο ΑΤ με το νεκρό έμβρυο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας καθώς μία 14χρονη εμφανίστηκε σε ΑΤ με ένα νεκρό έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδα, ενώ όπως αποκαλύφθηκε είχαν προηγηθεί χτυπήματα από τη μητέρα της με αποτέλεσμα να αποβάλει. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Μενίδι.

Τι δήλωσε η 14χρονη στο Μενίδι

Η 14χρονη όπως δήλωσε κυοφορούσε εδώ και 1,5 μήνα το έμβρυο αλλά απέβαλε μετά από χτυπήματα της μητέρας της.

Όπως έγινε γνωστό, χθες στις 2 το μεσημέρι συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ενδοοικογενειακής βίας Αχαρνών 35χρονη Ρομά, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη κατά της κόρης της 14χρονης κόρης της.

Κατά πληροφορίες, η μητέρα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ η 14χρονη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων για νοσηλεία και εξετάσεις.