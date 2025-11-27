Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πόσο επηρεάζουν την τσέπη μας…
Media 27 Νοεμβρίου 2025 | 01:15

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πόσο επηρεάζουν την τσέπη μας…

Συλλογικές συμβάσεις • Πώς δημιουργούνται όροι για αυξήσεις μισθών - παροχών • Πώς ξεκαθαρίζονται οι κανόνες

Σύνταξη
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Συλλογικές συμβάσεις
Πόσο επηρεάζουν την τσέπη μας…

Εργαζόμενοι
• Πώς δημιουργούνται όροι για αυξήσεις μισθών – παροχών
• Πόσοι θα καλύπτονται από το νέο καθεστώς
• Πώς θα προστατεύονται από την εργοδοσία
• Τι θα ισχύει σε περίπτωση διαφωνίας
• Τι θα προβλέπεται για το εργασιακό περιβάλλον

Επιχειρήσεις
• Πώς ξεκαθαρίζονται οι κανόνες
• Γιατί καταπολεμάται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και ενισχύεται η ανάπτυξη
• Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια και κατοχυρώνεται η σταθερότητα στο εργασιακό περιβάλλον
• Τι και από πότε θα ισχύσει

ΟΠΕΚΕΠΕ
Πώς έγιναν… σκουτεράκι η Φεράρι και η Πόρσε

• Θυελλώδης η κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική
• Σκληρές ερωτήσεις, μισές απαντήσεις
• Αλλοι 14 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από το δικαστήριο

Πυροβολήθηκαν δύο εθνοφρουροί – Τι ψάχνει το FBI
Επίθεση στην «πόρτα» του λευκού Οίκου

Constellation
«Παγώνουν» οι φρεγάτες από τις ΗΠΑ

• Γιατί παρουσιάστηκε εμπλοκή στην παραγωγή
• «Ατσαλένιο Θόλο» ετοιμάζει και η Τουρκία

Στους κτηνοτρόφους
Εκτακτη ενίσχυση 56 εκατ. λόγω ευλογιάς
• Συνολικά θα δοθούν 180 εκατ. ευρώ

Αντιδικίες
Η Μπελούτσι, η Κάλλας και τα δικαιώματα

Αποκαλύψεις
Οι διάλογοι σοκ Γουίτκοφ – Ουσάκοφ για το Ουκρανικό
• Πώς ο απεσταλμένος του Τραμπ «δασκάλευε» τον σύμβουλο του Πούτιν

Τραγωδία στη Ρόδο
Γιατί εξερράγη η χειροβομβίδα στο Πεδίο Βολής

Υγεία
Ποιες γυναίκες ξυπνούν στη μέση της νύχτας

Ολυμπιακός – Ρεάλ 3-4
Αποθέωση για την τρομερή προσπάθεια
Τον νίκησε με τέσσερα γκολ ο Εμπαπέ

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80
Ολα έγιναν λάθος στην τέταρτη περίοδο

Media 26.11.25

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Οι δύο εταιρείες, Alter Ego Media και Qualco εισήλθαν στην ελληνική αγορά εντός του 2025 – H πρώτη έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50%, η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 10,6%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα
Media 24.11.25

MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA Stories ανατρέχει στη διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης, για να καταγράψει τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που τα κάλυψαν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 27.11.25

Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ έχει αναγνωριστεί από τα δακτυλικά του αποτυπώματα του, καθώς φέρονται να υπήρχαν στην βάση δεδομένων του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 27.11.25

«Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση από τις ΗΠΑ»

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς, «καίγοντας» το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.

Σύνταξη
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25

Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)
Champions League 27.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)

O Χοσέ Μαρία Χιμένες «χτύπησε» στο 90+3' με «αρχοντική» κεφαλιά κι έτσι η Ατλέτικο νίκησε στη Μαδρίτη με 2-1 την Ίντερ με 2-1, μένοντας ζωντανή για πρόκριση από τη League Phase του Champions League!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)
Champions League 27.11.25

Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)

Επίδειξη δύναμης από την Παρί Σεν Ζερμέν, με την Τότεναμ να προηγείται δυο φορές αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δυο γκολ και μια ασίστ ο Κόλο Μουανί κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)
Champions League 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, έπαιξε γενναία σε όλο το 90λεπτο κόντρα στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, της έβαλε 3 γκολ, όμως Βινίσιους και Εμπαπέ δεν είχαν αντίπαλο – Ο Βραζιλιάνος έφτιαξε δύο και ο Γάλλος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ στη νίκη της Βασίλισσας (3-4) στο Καραϊσκάκη.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
