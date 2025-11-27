Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πόσο επηρεάζουν την τσέπη μας…
Συλλογικές συμβάσεις • Πώς δημιουργούνται όροι για αυξήσεις μισθών - παροχών • Πώς ξεκαθαρίζονται οι κανόνες
- Επίθεση drones σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ιδιοκτησίας ΗΑΕ στο Ιρακινό Κουρδιστάν
- Έχασε τη ζωή του από τσίμπημα μέλισσας - Βγήκε εκτός δρόμου πηγαίνοντας στο φαρμακείο
- Πόσους εργαζόμενους απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη; – Αποκαλυπτική έρευνα του MIT
- Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Συλλογικές συμβάσεις
Πόσο επηρεάζουν την τσέπη μας…
Εργαζόμενοι
• Πώς δημιουργούνται όροι για αυξήσεις μισθών – παροχών
• Πόσοι θα καλύπτονται από το νέο καθεστώς
• Πώς θα προστατεύονται από την εργοδοσία
• Τι θα ισχύει σε περίπτωση διαφωνίας
• Τι θα προβλέπεται για το εργασιακό περιβάλλον
Επιχειρήσεις
• Πώς ξεκαθαρίζονται οι κανόνες
• Γιατί καταπολεμάται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και ενισχύεται η ανάπτυξη
• Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια και κατοχυρώνεται η σταθερότητα στο εργασιακό περιβάλλον
• Τι και από πότε θα ισχύσει
==========
ΟΠΕΚΕΠΕ
Πώς έγιναν… σκουτεράκι η Φεράρι και η Πόρσε
• Θυελλώδης η κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική
• Σκληρές ερωτήσεις, μισές απαντήσεις
• Αλλοι 14 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από το δικαστήριο
==========
Πυροβολήθηκαν δύο εθνοφρουροί – Τι ψάχνει το FBI
Επίθεση στην «πόρτα» του λευκού Οίκου
==========
Constellation
«Παγώνουν» οι φρεγάτες από τις ΗΠΑ
• Γιατί παρουσιάστηκε εμπλοκή στην παραγωγή
• «Ατσαλένιο Θόλο» ετοιμάζει και η Τουρκία
==========
Στους κτηνοτρόφους
Εκτακτη ενίσχυση 56 εκατ. λόγω ευλογιάς
• Συνολικά θα δοθούν 180 εκατ. ευρώ
==========
Αντιδικίες
Η Μπελούτσι, η Κάλλας και τα δικαιώματα
==========
Αποκαλύψεις
Οι διάλογοι σοκ Γουίτκοφ – Ουσάκοφ για το Ουκρανικό
• Πώς ο απεσταλμένος του Τραμπ «δασκάλευε» τον σύμβουλο του Πούτιν
Τραγωδία στη Ρόδο
Γιατί εξερράγη η χειροβομβίδα στο Πεδίο Βολής
==========
Υγεία
Ποιες γυναίκες ξυπνούν στη μέση της νύχτας
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός – Ρεάλ 3-4
Αποθέωση για την τρομερή προσπάθεια
Τον νίκησε με τέσσερα γκολ ο Εμπαπέ
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80
Ολα έγιναν λάθος στην τέταρτη περίοδο
- Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον
- Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στον υποθαλάσσιο χώρο της Κρήτης
- Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ
- Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο συγκρότημα ουρανοξυστών – Εκατοντάδες αγνοούμενοι
- Volkswagen: Όλο και λιγότεροι υπάλληλοι συμφωνούν σε εθελουσία
- Τέλος εποχής για τη Lukoil – Το μεγάλο «αντίο» του Λεονίντ Φεντούν
- Αποθέωσε τον Ολυμπιακό ο Εμπαπέ: «Δεν τα παράτησε ποτέ, ήταν δραματικό το φινάλε»
