Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πόσο επηρεάζουν την τσέπη μας…

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Συλλογικές συμβάσεις

Πόσο επηρεάζουν την τσέπη μας…

Εργαζόμενοι

• Πώς δημιουργούνται όροι για αυξήσεις μισθών – παροχών

• Πόσοι θα καλύπτονται από το νέο καθεστώς

• Πώς θα προστατεύονται από την εργοδοσία

• Τι θα ισχύει σε περίπτωση διαφωνίας

• Τι θα προβλέπεται για το εργασιακό περιβάλλον

Επιχειρήσεις

• Πώς ξεκαθαρίζονται οι κανόνες

• Γιατί καταπολεμάται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και ενισχύεται η ανάπτυξη

• Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια και κατοχυρώνεται η σταθερότητα στο εργασιακό περιβάλλον

• Τι και από πότε θα ισχύσει

ΟΠΕΚΕΠΕ

Πώς έγιναν… σκουτεράκι η Φεράρι και η Πόρσε

• Θυελλώδης η κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική

• Σκληρές ερωτήσεις, μισές απαντήσεις

• Αλλοι 14 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από το δικαστήριο

Πυροβολήθηκαν δύο εθνοφρουροί – Τι ψάχνει το FBI

Επίθεση στην «πόρτα» του λευκού Οίκου

Constellation

«Παγώνουν» οι φρεγάτες από τις ΗΠΑ

• Γιατί παρουσιάστηκε εμπλοκή στην παραγωγή

• «Ατσαλένιο Θόλο» ετοιμάζει και η Τουρκία

Στους κτηνοτρόφους

Εκτακτη ενίσχυση 56 εκατ. λόγω ευλογιάς

• Συνολικά θα δοθούν 180 εκατ. ευρώ

Αντιδικίες

Η Μπελούτσι, η Κάλλας και τα δικαιώματα

Αποκαλύψεις

Οι διάλογοι σοκ Γουίτκοφ – Ουσάκοφ για το Ουκρανικό

• Πώς ο απεσταλμένος του Τραμπ «δασκάλευε» τον σύμβουλο του Πούτιν

Τραγωδία στη Ρόδο

Γιατί εξερράγη η χειροβομβίδα στο Πεδίο Βολής

Υγεία

Ποιες γυναίκες ξυπνούν στη μέση της νύχτας

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Ρεάλ 3-4

Αποθέωση για την τρομερή προσπάθεια

Τον νίκησε με τέσσερα γκολ ο Εμπαπέ

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80

Ολα έγιναν λάθος στην τέταρτη περίοδο