Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη.

Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσίας αλλά και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου έδωσαν το «παρών» στο Μέγαρο Μουσικής για να να τιμήσουν τη μνήμη μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του τόπου

Η οικογένειά του τίμησε τη ζωή, το έργο και την πολυδιάστατη πορεία του εμβληματικού επιχειρηματία και Έλληνα ευεργέτη.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη αναδρομή στη ζωή και το έργο του παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, προσωπικοτήτων της δημόσιας ζωής και ανθρώπων που συνεργάστηκαν και συνδέθηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Ήταν όλοι εκεί

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του Φανή Σταθοπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Παναγιώτης Πικραμμένος και Αλέξης Τσίπρας, πολιτικοί αρχηγοί, σύσσωμη η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, υπουργοί, βουλευτές, διακεκριμένοι επιχειρηματίες, όπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης, προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, καθώς και στελέχη και εργαζόμενοι του Ομίλου Motor Oil.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Ομίλου Motor Oil, Γιάννης Βαρδινογιάννης.

«Ο πατέρας μου πίστευε στην αξιοπρέπεια και το σεβασμό, δεν υποσχόταν ποτέ όσα δεν μπορούσε να τηρήσει. Έμεινε σταθερός στις αρχές και τις αξίες του. Πιστός στους ανθρώπους του, δίκαιος στις αποφάσεις του», δήλωσε

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τόνισε: «Το ανάστημα, το κύρος και η εμβέλεια ενός ισχυρού, κρίνεται από τη χείρα που τείνει στους ανίσχυρους. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης όλα αυτά τα γνώριζε, όπως επίσης γνώριζε ότι η προσφορά δεν πρέπει να γίνεται επιδεικτικά, αλλά λιτά. Σε κάθε περίπτωση με ταπεινότητα και σοβαρότητα. Πίστευε ακόμα ότι η έγνοια για την πατρίδα είναι άρρηκτα δεμένη με το ενδιαφέρον για το διπλανό».

Ιδιαίτερος συμβολισμός

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού που απέδωσε τιμή στον επίτιμο Υποναύαρχο Βαρδή Βαρδινογιάννη, ενώ η Κρήτη εκφράστηκε μέσα από τις ερμηνείες του Βασίλη Σκουλά του Νεκτάριου Μπούχλη, αλλά και του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία της εκδήλωσης υπέγραψε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης, με αφηγητή τον ηθοποιό Δημήτρη Λάλο.

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας που με το έργο και την προσφορά του πέρασε στο πάνθεον των μεγάλων ευεργετών αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

