newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Ελλάδα 25 Νοεμβρίου 2025 | 23:24

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

Σύσσωμη η πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία της χώρας έδωσε το παρών σήμερα στηn εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

Παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου μεταξύ των οποίων και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τιμήθηκε το βράδυ Τρίτης η μνήμη του επιχειρηματίας Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του, στο Μέγαρο Μουσικής.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξήρε στο χαιρετισμό του την πορεία και το ήθος του εκλιπόντος Έλληνα εποχειρηματία, χαρακτηρίζοντάς τον πρότυπο επιχειρηματικής αριστείας και φιλανθρωπικής δράσης. Ο κ. Τασούλας στάθηκε επίσης στη σημαντική προσφορά της αείμνηστης συζύγου του, Μαριάννας Βαρδινογιάννη.

Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και σχεδόν σύσσωμου του υπουργικού συμβουλίου, ο επικεφαλής του ομίλου Motor Oil, Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την προσωπικότητα και τη διαδρομή του πατέρα του.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκαν βιντεομηνύματα από εξέχουσες προσωπικότητες που αναφέρθηκαν στη συμβολή του Βαρδή Βαρδινογιάννη, ενώ το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από κρητικά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς, τιμώντας τις ρίζες και την κληρονομιά του.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Την εκδήλωση άνοιξε ο γιος του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Motor Oil Γιάννης Βαρδινογιάννης μιλώντας με ζεστά λόγια για τον πατέρα του, ενώ στο καλλιτεχνικό σκέλος της εκδήλωσης που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης ακούστηκαν τραγούδια της Κρήτης, αλλά και εμβατήρια του Πολεμικού Ναυτικού, στις τάξεις του οποίου είχε υπηρετήσει ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, αλλά και βίντεο με σημαντικές της ζωής του.

«Η προσφορά του στην κοινωνία»

Ειδικότερα, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «το μέγεθος και η αξία ενός ανθρώπου κρίνεται από την προσφορά του στην κοινωνία. Το ανάστημα, το κύρος και η εμβέλεια ενός ισχυρού, κρίνεται από τη χείρα που τείνει στους ανίσχυρους» και πρόσθεσε ότι «ο Βαρδής Βαρδινογιάννης όλα αυτά τα γνώριζε, όπως επίσης γνώριζε ότι η προσφορά δεν πρέπει να γίνεται επιδεικτικά, αλλά λιτά, πολλές φορές σιωπηλά, χωρίς επίδειξη και σε κάθε περίπτωση με ταπεινότητα και με σοβαρότητα. Πίστευε ακόμα ότι η έγνοια για την πατρίδα, είναι αδιατάρακτα δεμένη με το ενδιαφέρον για τον διπλανό. Η αριστεία του στις επιχειρήσεις σφραγίστηκε από το ήθος και τη σεμνότητα και συμπληρώθηκε ήδη από τα πρώτα του βήματα με μια σιωπηλή, αλλά αναλόγως πολυσχιδή, φιλανθρωπική δράση».

Αναφερόμενος στην προσφορά του Βαρδή Βαρδινογιάννη, σημείωσε ότι «ενίσχυσε σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και τις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιαίτερα το Πολεμικό Ναυτικό, τα Σώματα Ασφαλείας, με σημαντικές δωρεές, που φέρουν τη σφραγίδα της προσφοράς του» και πρόσθεσε: «Διώχθηκε από τη δικτατορία παρότι ήταν ένας διακεκριμένος αξιωματικός του Π.Ν. για τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του και στήριξε το Κίνημα του Ναυτικού, αλλά και τους κινηματίες του Ναυτικού, προσφέροντάς τους εργασία όταν η δικτατορία τους απέταξε».

«Το έργο ζωής της Ελπίδας»

Επισήμανε, επίσης, ότι «η αμέριστη υποστήριξή του στην ‘Ελπίδα’, στο έργο ζωής της συζύγου του Μαριάννας Βαρδινογιάννη, έσωσε τη ζωή αμέτρητων Ελληνόπουλων και έδωσε ζωή σε αμέτρητες οικογένειες. Η ‘Ελπίδα’ γέμισε με ελπίδα τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «η σημερινή εκδήλωση μνήμης στον Βαρδή Βαρδινογιάννη, αποκτά το πλήρες της νόημα όταν αντιμετωπιστεί ως ένα κάλεσμα σε όλους όσοι έχουν ανάλογες δυνατότητες με εκείνες που είχε ο ίδιος, να υιοθετήσουν το ίδιο παράδειγμα προσφοράς και το ίδιο ήθος υποστήριξης της πατρίδας, του έθνους, της κοινωνίας και της κοινότητας. Οι κοινωνίες που είναι ισχυρές, ανθεκτικές και αποτελεσματικές έχουν πολλούς θεματοφύλακες με κύρος, υπευθυνότητα και μόνιμη έγνοια για τη συλλογική ανόρθωση».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «θα επέκτεινα το κάλεσμα αυτό και σε όσους η ισχύς τους δεν είναι οικονομική, αλλά είναι πνευματική, είναι η ισχύς του λόγου και του στοχασμού. Η πνευματική δύναμη μπορεί να κινήσει βουνά πιο εύκολα και πιο εντυπωσιακά ακόμα και σε σύγκριση με τον πιο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. Η φωτιά του Προμηθέα είχε διττή φύση, ήταν η φωτιά της τεχνικής εξέλιξης, αλλά και το φως του λόγου και της λογικής. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που έχουν στα χέρια τους, είτε το φως, είτε τη φωτιά, πρέπει να ανοίξουν δρόμους για να πάει το έθνος μας μπροστά».

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη

Μεταξύ άλλων παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο Επίτροπος της Ελλάδας στην ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρα με την σύζυγό του Μπέτυ Μπαζιάνα, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με την σύζυγό του Νατάσα, η τέως Βασίλισσα, Άννα Μαρία με τα παιδιά της, Νικόλαο και Παύλο, οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Όλγα Κεφαλογιάννη, Κωστής Χατζηδάκης, Βασίλης Κικίλιας, Σταύρος Παπασταύρου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Λινά Μενδώνη, Νίκος Παπαθανάσης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κωστής Μπακογιάννης, η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκοπής Παυλόπουλος, οι επιχειρηματίες Θοδωρής Κυριακού, Μαριάνα Λάτση, Ευάγγελος Μυτιλιναίος, Βασίλης Αποστολόπουλος, οι δημοσιογράφοι Αλέξης Παπαχελάς, Νίκος Χατζηνικολάου, Παύλος Τσίμας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, κ.α.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Deutsche Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη… αλλά με δομικές αδυναμίες

Deutsche Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη… αλλά με δομικές αδυναμίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

Κέρκυρα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή - Το πρωί αναμένεται στο νησί ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά

Σύνταξη
Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»
Ελλάδα 25.11.25

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Σύνταξη
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Ελλάδα 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές
Ελλάδα 25.11.25

Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές

Αρχικά υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Adel»: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες
«Red Code» 25.11.25

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας «Adel»

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τέσσερις περιφέρειες σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν και άλλες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.
Σοβαρές καταγγελίες 25.11.25

Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.

«Περίμενα από τη Δικαιοσύνη να με καλέσει, καταθέτω ενόρκως ότι πάτησα και τα δύο μηνύματα που έλαβα στο κινητό μου, έλαβα και απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου», κατέθεσε πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέες προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων κατέθεσαν καθηγητές του ΕΚΠΑ – Αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο
Ελλάδα 25.11.25

Νέες προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων κατέθεσαν καθηγητές του ΕΚΠΑ – Αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο

Οι προσφεύγοντες τονίζουν ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία των αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, είναι αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο και Ελληνική νομοθεσία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα – Του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα
Ελλάδα 25.11.25

Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα – Του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα

Απαγορεύτηκε στον δημοσιογράφο Αρτάν Χότζα η είσοδος στην Ελλάδα, όταν οι ελληνικές αρχές τον κήρυξαν «persona non grata», χαρακτηρίζοντάς τον απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα
Εχασαν ευκαιρίες οι Βάσκοι 26.11.25

Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Σλάβια και Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Γιώργος Μαζιάς
Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα

Η Νάπολι ήθελε τη νίκη για να την αφιερώσει στη μνήμη του Μαραντόνα που έφυγε σαν σήμερα (25/11) από τη ζωή. Η ιταλική ομάδα βρήκε το δρόμο προς στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, αφού έχασε και πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix
Η πτώση 25.11.25

Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix

Αποτελούμενη από τέσσερα επεισόδια, η σειρά «Sean Combs: The Reckoning» του 50 Cent επιχειρεί να κάνει μια «βουτιά» στις δόξες και τα σκοτεινά σημεία μιας προσωπικότητας που διαμόρφωσε την μουσική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 25.11.25

Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τονίζει σε αυστηρό τόνο η Μαρία Ζαχάροβα.

Σύνταξη
Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

Κέρκυρα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή - Το πρωί αναμένεται στο νησί ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά

Σύνταξη
Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο
«Για το αρχείο» 25.11.25

Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς σκανδάλου που αφορά, αυτήν τη φορά, ένα που έγινε «κειμήλιο» γιατί «είναι Δούκισσα και έχει αρχείο»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς
Euroleague 25.11.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς

Μετά το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ. Σπουδαίος ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 7 ριμπ. και 4 ασίστ.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος
Βραζιλία 25.11.25

Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος

Από τον Μπολσονάρο έχει επίσης αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έως το 2060, οκτώ χρόνια μετά τη λήξη της ποινής κάθειρξης. Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα - δεν μπορεί να κάνει άλλη έφεση.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25

Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»
Φτώχεια 25.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 25.11.25

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Έκθεση EBRD 25.11.25

Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ
Champions League 25.11.25

LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ

LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Καραμπάγκ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους
Champions League 25.11.25

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ
Champions League 25.11.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ
Truth Social 25.11.25 Upd: 23:50

Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι υπάρχει «τεράστια πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και υπάρχουν «μόνο λίγα σημεία διαφωνίας». Ανυπομονεί, λέει, να συναντηθεί με Πούτιν και Ζελένσκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Mαρσέιγ – Νιουκάστλ
Champions League 25.11.25

LIVE: Mαρσέιγ – Νιουκάστλ

LIVE: Mαρσέιγ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mαρσέιγ – Νιουκάστλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο