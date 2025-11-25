Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

Παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου μεταξύ των οποίων και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τιμήθηκε το βράδυ Τρίτης η μνήμη του επιχειρηματίας Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του, στο Μέγαρο Μουσικής.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξήρε στο χαιρετισμό του την πορεία και το ήθος του εκλιπόντος Έλληνα εποχειρηματία, χαρακτηρίζοντάς τον πρότυπο επιχειρηματικής αριστείας και φιλανθρωπικής δράσης. Ο κ. Τασούλας στάθηκε επίσης στη σημαντική προσφορά της αείμνηστης συζύγου του, Μαριάννας Βαρδινογιάννη.

Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και σχεδόν σύσσωμου του υπουργικού συμβουλίου, ο επικεφαλής του ομίλου Motor Oil, Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την προσωπικότητα και τη διαδρομή του πατέρα του.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκαν βιντεομηνύματα από εξέχουσες προσωπικότητες που αναφέρθηκαν στη συμβολή του Βαρδή Βαρδινογιάννη, ενώ το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από κρητικά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς, τιμώντας τις ρίζες και την κληρονομιά του.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Την εκδήλωση άνοιξε ο γιος του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Motor Oil Γιάννης Βαρδινογιάννης μιλώντας με ζεστά λόγια για τον πατέρα του, ενώ στο καλλιτεχνικό σκέλος της εκδήλωσης που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης ακούστηκαν τραγούδια της Κρήτης, αλλά και εμβατήρια του Πολεμικού Ναυτικού, στις τάξεις του οποίου είχε υπηρετήσει ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, αλλά και βίντεο με σημαντικές της ζωής του.

«Η προσφορά του στην κοινωνία»

Ειδικότερα, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «το μέγεθος και η αξία ενός ανθρώπου κρίνεται από την προσφορά του στην κοινωνία. Το ανάστημα, το κύρος και η εμβέλεια ενός ισχυρού, κρίνεται από τη χείρα που τείνει στους ανίσχυρους» και πρόσθεσε ότι «ο Βαρδής Βαρδινογιάννης όλα αυτά τα γνώριζε, όπως επίσης γνώριζε ότι η προσφορά δεν πρέπει να γίνεται επιδεικτικά, αλλά λιτά, πολλές φορές σιωπηλά, χωρίς επίδειξη και σε κάθε περίπτωση με ταπεινότητα και με σοβαρότητα. Πίστευε ακόμα ότι η έγνοια για την πατρίδα, είναι αδιατάρακτα δεμένη με το ενδιαφέρον για τον διπλανό. Η αριστεία του στις επιχειρήσεις σφραγίστηκε από το ήθος και τη σεμνότητα και συμπληρώθηκε ήδη από τα πρώτα του βήματα με μια σιωπηλή, αλλά αναλόγως πολυσχιδή, φιλανθρωπική δράση».

Αναφερόμενος στην προσφορά του Βαρδή Βαρδινογιάννη, σημείωσε ότι «ενίσχυσε σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και τις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιαίτερα το Πολεμικό Ναυτικό, τα Σώματα Ασφαλείας, με σημαντικές δωρεές, που φέρουν τη σφραγίδα της προσφοράς του» και πρόσθεσε: «Διώχθηκε από τη δικτατορία παρότι ήταν ένας διακεκριμένος αξιωματικός του Π.Ν. για τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του και στήριξε το Κίνημα του Ναυτικού, αλλά και τους κινηματίες του Ναυτικού, προσφέροντάς τους εργασία όταν η δικτατορία τους απέταξε».

«Το έργο ζωής της Ελπίδας»

Επισήμανε, επίσης, ότι «η αμέριστη υποστήριξή του στην ‘Ελπίδα’, στο έργο ζωής της συζύγου του Μαριάννας Βαρδινογιάννη, έσωσε τη ζωή αμέτρητων Ελληνόπουλων και έδωσε ζωή σε αμέτρητες οικογένειες. Η ‘Ελπίδα’ γέμισε με ελπίδα τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «η σημερινή εκδήλωση μνήμης στον Βαρδή Βαρδινογιάννη, αποκτά το πλήρες της νόημα όταν αντιμετωπιστεί ως ένα κάλεσμα σε όλους όσοι έχουν ανάλογες δυνατότητες με εκείνες που είχε ο ίδιος, να υιοθετήσουν το ίδιο παράδειγμα προσφοράς και το ίδιο ήθος υποστήριξης της πατρίδας, του έθνους, της κοινωνίας και της κοινότητας. Οι κοινωνίες που είναι ισχυρές, ανθεκτικές και αποτελεσματικές έχουν πολλούς θεματοφύλακες με κύρος, υπευθυνότητα και μόνιμη έγνοια για τη συλλογική ανόρθωση».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «θα επέκτεινα το κάλεσμα αυτό και σε όσους η ισχύς τους δεν είναι οικονομική, αλλά είναι πνευματική, είναι η ισχύς του λόγου και του στοχασμού. Η πνευματική δύναμη μπορεί να κινήσει βουνά πιο εύκολα και πιο εντυπωσιακά ακόμα και σε σύγκριση με τον πιο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. Η φωτιά του Προμηθέα είχε διττή φύση, ήταν η φωτιά της τεχνικής εξέλιξης, αλλά και το φως του λόγου και της λογικής. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που έχουν στα χέρια τους, είτε το φως, είτε τη φωτιά, πρέπει να ανοίξουν δρόμους για να πάει το έθνος μας μπροστά».

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη

Μεταξύ άλλων παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο Επίτροπος της Ελλάδας στην ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρα με την σύζυγό του Μπέτυ Μπαζιάνα, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με την σύζυγό του Νατάσα, η τέως Βασίλισσα, Άννα Μαρία με τα παιδιά της, Νικόλαο και Παύλο, οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Όλγα Κεφαλογιάννη, Κωστής Χατζηδάκης, Βασίλης Κικίλιας, Σταύρος Παπασταύρου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Λινά Μενδώνη, Νίκος Παπαθανάσης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κωστής Μπακογιάννης, η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκοπής Παυλόπουλος, οι επιχειρηματίες Θοδωρής Κυριακού, Μαριάνα Λάτση, Ευάγγελος Μυτιλιναίος, Βασίλης Αποστολόπουλος, οι δημοσιογράφοι Αλέξης Παπαχελάς, Νίκος Χατζηνικολάου, Παύλος Τσίμας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, κ.α.