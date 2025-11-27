newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Κεραμεικός: Ανδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο
Ελλάδα 27 Νοεμβρίου 2025 | 18:42

Κεραμεικός: Ανδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο

Ο 44χρονος από την Ιρλανδία διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» με τραύματα στα κάτω άκρα

Σύνταξη
Upd:27.11.2025, 18:57
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ανδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή του Κεραμεικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 44χρονο από την Ιρλανδία ο οποίος διαμένει κοντά στη συμβολή της Πλαταιών με την Αγησιλάου και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι και προσγειώθηκε σε πλάτωμα (εξοχή) στον πρώτο όροφο.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική όπου με τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος κατάφερε να φτάσει στον άνδρα και να τον μεταφέρει στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει τραύματα στα κάτω άκρα.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με τρία οχήματα, μοτοσικλετιστής διασώστης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ακτινογραφία των αγροτικών πληρωμών – Ποιοι μένουν εκτός

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ακτινογραφία των αγροτικών πληρωμών – Ποιοι μένουν εκτός

Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια
Ελλάδα 27.11.25

Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια

Συνελήφθη ένας αλλοδαπός που μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγισε τα θύματα και τους έπεισε να έρθουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, για να εργαστούν με καλές αμοοβές και νόμιμη διαμονή

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» – Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της
Σαλαμίνα 27.11.25

«Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» - Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή όσα συνέβησαν στο σπίτι της άτυχης 75χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της - Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι αστυνομικοί

Σύνταξη
Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι
Ελλάδα 27.11.25

Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι

Με χειροκροτήματα και κόρνες υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι το αγαπητό παιδί της περιοχής, που έχασε τη ζωή του πρόωρα και αδόκητα στην μονάδα που υπηρετούσε στη Ρόδο.

Σύνταξη
Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό
Κακοκαιρία «Adel» 27.11.25

Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό

Σπίτια βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στα Τζουμέρκα και ειδικότερα στα Άγναντα. Κίνδυνος το φαινόμενο να συνεχιστεί

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Eίδα τον Γιάννη διαλυμένο» – Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ
Σε εξέλιξη η δίκη 27.11.25

«Από τύχη ζω, είδα τον Γιάννη διαλυμένο» - Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

Tα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 19χρονου στο μοιραίο λούνα παρκ στη Χαλκιδική περιέγραψε ο αδελφός του - «Κάτι έσπασε και ξαφνικά σκοτάδι» κατέθεσε νωρίτερα η τραγική μητέρα

Σύνταξη
Κακοκαιρία Adel: Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία – Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα
Μεγάλες καταστροφές 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία Adel - Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Μεσσηνία - Εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και διακοπές ρεύματος από την κακοκαιρία - Προσπάθεια προσωρινής καταγραφής των ζημιών

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις στην Αττική για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν 480 πίνακες, βρέθηκαν όπλα
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 27.11.25

Δύο συλλήψεις στην Αττική για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν 480 πίνακες, βρέθηκαν όπλα

Οι συλληφθέντες είχαν και πλαστογραφημένους πίνακες γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισχυρός στρατός στην Ουκρανία ακόμη και με συμφωνία ειρήνης, λέει ο Μερτς
«Εγγυήσεις ασφαλείας» 27.11.25

Ισχυρός στρατός στην Ουκρανία ακόμη και με συμφωνία ειρήνης, λέει ο Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι διακυβεύονται τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα ουκρανικά συμφέροντα, επισήμανε ότι το θέμα των εγγυήσεων συζητείται με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν
Europa League 27.11.25

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν

Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο ματς της 5ης αγωνιστικής του Europa League κόντρα στη Μπραν.

Σύνταξη
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια
22,1 δισ. ευρώ 27.11.25

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια

Προϋπολογισμό-ρεκόρ και διευρυμένη εντολή, ώστε να περιλαμβάνει και την άμυνα, θα έχει στο εξής ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Η απόφαση ελήφθη ΗΠΑ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως

«Ζητάτε από τον λαό, αφού πρώτα τον γδάρατε, να σας πει κι ευχαριστώ για τα ψίχουλα που του επιστρέφετε» σημείωσε ο Κουτσούμπας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να αντιμετωπίσουν την στεγαστική κρίση για να νικήσουν την ακροδεξιά
Καμπανάκι κινδύνου 27.11.25

Πώς σταματάς την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη; Χτίζεις σπίτια!

Τον τελευταίο χρόνο, τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη έχουν αξιοποιήσει την απογοήτευση για την έλλειψη στέγασης, για να επιτύχουν σημαντικά εκλογικά κέρδη. Όποιος βρει λύση στην στεγαστική κρίση θα σταματήσει την άνοδο της ακροδεξιάς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι
Βόλεϊ 27.11.25

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι

Επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού αποτελεί ο Αντρέα Γκαρντίνι, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια
Ελλάδα 27.11.25

Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια

Συνελήφθη ένας αλλοδαπός που μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγισε τα θύματα και τους έπεισε να έρθουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, για να εργαστούν με καλές αμοοβές και νόμιμη διαμονή

Σύνταξη
Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη
Για να διεξαχθεί έρευνα 27.11.25

Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη

Ένα επιτραπέζιο ρολόι μάρκας Rolex και μία προσωποποιημένη ράβδος χρυσού που δέσποζαν στο γραφείο του προέδρου στον Λευκό Οίκο είχαν τραβήξει την προσοχή των ελβετικών και αμερικανικών ΜΜΕ

Σύνταξη
Η ΕΠΟ δεν απαντά στο εξώδικο της ΑΕΚ για τον Λανουά – Οι διάλογοι στην συνεδρίαση της ΕΕΠ
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Η ΕΠΟ δεν απαντά στο εξώδικο της ΑΕΚ για τον Λανουά – Οι διάλογοι στην συνεδρίαση της ΕΕΠ

Η ΑΕΚ, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, υποστήριξε ότι δεν έθεσε στην UEFA θέμα Λανουά, ενώ ο Γκαγκάτσης ανέφερε η ομοσπονδία δεν θα απαντήσει στο εξώδικο

Βάιος Μπαλάφας
Ισπανία: Προφυλακίστηκαν πρώην υπουργός και σύμβουλός του, κατηγορούμενοι για σκάνδαλο διαφθοράς
«Σκάνδαλο Κόλντο» 27.11.25

Ισπανία: Προφυλακίστηκαν πρώην υπουργός και σύμβουλός του, κατηγορούμενοι για σκάνδαλο διαφθοράς

Δικαστήριο στην Ισπανία διέταξε την προφυλάκιση του πρώην υπουργού Χοσέ Λούις Άμπαλος και του συμβούλου του Κόλντο Γκαρθία, για σκάνδαλο σχετικά με την προμήθεια μασκών στην πανδημία.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ρουμανία
Μπάσκετ 27.11.25

LIVE: Ελλάδα – Ρουμανία

LIVE: Ελλάδα – Ρουμανία. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ρουμανία για την 1η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική
Βουλή 27.11.25

Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική

«Τι έχουμε στη χώρα μας; Με έναν τίτλο: Φτωχούς εργαζόμενους και πλούσια καρτέλ. Αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»
Θέση 11 27.11.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Κουέντιν Ταραντίνο αποθέωσε τις αγαπημένες του ταινίες για τον 21ο αιώνα, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στο «The Hunger Games».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία
On Field 27.11.25

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία

Οι διαιτητές πετάνε το μπαλάκι στο VAR για μια δύσκολη απόφαση, κατά τα άλλα θέλουν να σφυρίξουν και σε ντέρμπι. Τηλεκριτική και τιμωρίες με φιλοσοφία δημοσίων σχέσεων ή επίδειξης δύναμης

Βάιος Μπαλάφας
Πώς θα αυξηθεί η προσφορά στα ακίνητα – Οι λύσεις για τη στεγαστική κρίση
Διπλή στρατηγική 27.11.25

Πώς θα αυξηθεί η προσφορά στα ακίνητα – Οι λύσεις για τη στεγαστική κρίση

Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια διπλή στρατηγική ενεργοποίησης αδρανών πόρων: από τα ανενεργά δημόσια ακίνητα, μέχρι τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ιδιωτικά διαμερίσματα

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Σύστημα ΝΔ» 27.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Περαιτέρω ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον καταδικασθέντα κ.Καλφούντζο και παραδέχθηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ.Αυγενάκη», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»
Ρωσικοί όροι 27.11.25

Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν γίνουν δεκτοί οι ρωσικοί όροι. Και προειδοποίησε την Ευρώπη ότι, αν αγγίξει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Μόσχα θα αντιδράσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ
Υπό την ΑΑΔΕ 27.11.25

Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ

Η κλήρωση έγινε στην ΑΑΔΕ, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα, και ανέδειξε 8.500 νικητές, ο καθένας από τους οποίους θα λάβει το ποσό των 1.000 ευρώ

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» – Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της
Σαλαμίνα 27.11.25

«Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» - Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή όσα συνέβησαν στο σπίτι της άτυχης 75χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της - Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι αστυνομικοί

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
«Δουλειά και αγάπη» 27.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Σύνταξη
