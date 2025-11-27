Κεραμεικός: Ανδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο
Ο 44χρονος από την Ιρλανδία διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» με τραύματα στα κάτω άκρα
Ανδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή του Κεραμεικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 44χρονο από την Ιρλανδία ο οποίος διαμένει κοντά στη συμβολή της Πλαταιών με την Αγησιλάου και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι και προσγειώθηκε σε πλάτωμα (εξοχή) στον πρώτο όροφο.
Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική όπου με τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος κατάφερε να φτάσει στον άνδρα και να τον μεταφέρει στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο άνδρας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει τραύματα στα κάτω άκρα.
Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με τρία οχήματα, μοτοσικλετιστής διασώστης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
