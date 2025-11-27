Ανδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή του Κεραμεικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 44χρονο από την Ιρλανδία ο οποίος διαμένει κοντά στη συμβολή της Πλαταιών με την Αγησιλάου και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι και προσγειώθηκε σε πλάτωμα (εξοχή) στον πρώτο όροφο.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική όπου με τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος κατάφερε να φτάσει στον άνδρα και να τον μεταφέρει στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει τραύματα στα κάτω άκρα.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με τρία οχήματα, μοτοσικλετιστής διασώστης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.