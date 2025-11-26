newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.11.2025 | 19:18
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 19:06

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»

«Η Pam Hogg αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφερε σε ανακοίνωση της η οικογένεια της Σκωτσέζας σχεδιάστριας μόδας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η θρυλική Σκωτσέζα σχεδιάστρια μόδας, ακτιβίστρια και μουσικός Pam Hogg, της οποίας η ζωή κινήθηκε γύρω από τον άξονα του αντικανονικού και του πανκ φετιχισμού, πέθανε στις 26 Νομεβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

«Η οικογένεια Hogg με θλίψη ανακοινώνει το θάνατο της αγαπημένης μας Pamela. Είμαστε ευγνώμονες που οι τελευταίες της ώρες ήταν γαλήνιες και περιβαλλόταν από την αγάπη και τη φροντίδα των φίλων της και της οικογένειάς της. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό του St Joseph’s Hospice, Hackney για την υπέροχη υποστήριξη που παρείχαν στην Pamela τις τελευταίες μέρες της ζωής της. Το δημιουργικό πνεύμα και το έργο της Pamela άγγιξαν τις ζωές πολλών ανθρώπων όλων των ηλικιών και αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφεραν σε δήλωση τους οι οικείοι της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DR HOGG (@pamhoggfashion)

«Θεωρώ τον εαυτό μου μια αντισυμβατική σχεδιάστρια μόδας»

Γεννημένη στο Paisley το 1951, η Hogg σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών της Γκλασκώβης, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο για να συνεχίσει την ακαδημαική της πορεία στο Royal College of Art. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Λονδίνο, η μουσική αποτέλεσε διέξοδος για την Hogg, η οποία ηγήθηκε μιας μπάντας με το όνομα Rubbish στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Tη δεκαετία του ’80, άρχισε να φτιάχνει τα δικά της ρούχα για να μπει στο Blitz, το θρυλικό κλαμπ του Λονδίνου, ενώ πούλησε για πρώτη φορά τις δημιουργίες της στο Hyper Hyper στο Kensington Market και αργότερα στο δικό της κατάστημα στο West End του Λονδίνου, πάντοτε αρνούμενη να γίνει κομμάτι της mainstream βιομηχανίας.

Το 1981, παρουσίασε την πρώτη της συλλογή μόδας «Psychedelic Jungle» και έγινε μέλος της ομάδας σχεδιαστών «New Wave», εμπνευσμένη από το πανκ κίνημα, το ανδρόγυνο στυλ και τη φουτουριστική αισθητική.

Από όταν ξεκίνησε να πουλάει τα ρούχα της στην Carnaby Street στα τέλη της δεκαετίας του ’80, οι δημιουργίες της Hogg λατρεύτηκαν σαν θεές από προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας, όπως η Debbie Harry, η Siouxsie Sioux και ο frontman των The Cult, Ian Astbury.

Φωτογραφία: Μοντέλο παρουσιάζει μια δημιουργία στην επίδειξη μόδας της Pam Hogg στο Freemasons Hall κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας Γυναικών του Λονδίνου, στη Βρετανία, στις 14 Σεπτεμβρίου 2018. REUTERS/Henry Nicholls

Το catsuit είναι αναμφισβήτητα το ρούχο για το οποίο είναι περισσότερο γνωστή η Hogg, έχοντας δημιουργήσει ολόσωμες φόρμες με ρίγες για αστέρες όπως η Lady Gaga και η Rihanna και η Kylie Minogue.

«Κάθε γυναίκα που έχει δοκιμάσει ένα από τα catsuits μου έχει πει: ‘Θεέ μου, δεν μπορώ να το φορέσω αυτό’», είπε στο The Guardian το 2018. «Πάντα τους λέω να το δοκιμάσουν. Όταν το κάνουν, αισθάνονται αμέσως δυνατές», συμπλήρωσε.

Έχει επίσης σχεδιάσει τα τρόπαια για τα Brit Awards 2016.

«Η βιομηχανία της μόδας δεν μου ταιριάζει»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Zero Nine Magazine, η Hogg είχε δηλώσει σχετικά με την απόφαση της να απέχει από την βιομηχανία και τις προσταγές της: «Είμαι αρκετά αποστασιοποιημένη από τη μόδα, δημιουργώ για να εκφράσω τη χαρά και να την μεταδώσω στον κόσμο. Οι ιδέες μου ρέουν συνεχώς, το θέμα είναι να αποφασίσω ποιες θα ακολουθήσω όταν μου έρχονται φυσικά, καθώς δεν με περιορίζουν οι απαιτήσεις της μόδας. Οι ιδέες συγχωνεύονται και γίνονται κομμάτια ενός άγνωστου παζλ που βρίσκουν τη θέση τους – αυτή είναι η ομορφιά του να επιτρέπεις στον εαυτό σου να είναι ελεύθερος από περιορισμούς».

»Θεωρώ τον εαυτό μου μια αντισυμβατική σχεδιάστρια μόδας. Η μόδα μπορεί να είναι συναρπαστική, αλλά η βιομηχανία της μόδας δεν μου ταιριάζει: αν ακολουθείς τους κανόνες, θα ανέβεις στην ιεραρχία. Είμαι πολύ ανεξάρτητη, ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές».

*Με πληροφορίες από: WWD | Dazed | ZERO NINE Magazine | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Instagram

