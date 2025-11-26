Τρομερό επίτευγμα: Ο Εστεβάο στην ίδια λίστα με Εμπαπέ και Χάαλαντ (pic, vid)

Η Τσέλσι κυριάρχησε στο Λονδίνο και πήρε μια τεράστια νίκη με 3-0 κόντρα στην Μπαρτσελόνα, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Εστεβάο να είναι εκ των πρωταγωνιστών στην αναμέτρηση, πετυχαίνοντας το 2-0 της ομάδας του Έντσο Μαρέσκα. Αυτό ήταν το τρίτο γκολ του 18χρονου εξτρέμ στη διοργάνωση και κατάφερε ένα απίθανο κατόρθωμα για το νεαρό της ηλικίας του.

Συγκεκριμένα, ο Εστεβάο κατάφερε να γίνει ο δεύτερος «έφηβος» που σκοράρει σε κάθε μία από τις τρεις πρώτες του συμμετοχές ως βασικός στο Champions League σε ηλικία 18 ετών και 215 ημερών και βρίσκεται πίσω μόνο από τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος το πέτυχε σε ηλικία 18 ετών και 113 ημερών με τη φανέλα της Μονακό.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρίσκεται στην τρίτη θέση του κλειστού «κλαμπ», καθώς το πέτυχε σε ηλικία 19 ετών και 107 ημερών, όταν βρισκόταν στη Σάλτσμπουργκ.

Δείτε τη λίστα που μπήκε ο Εστεβάο

Estêvão becomes the second-youngest player, after Kylian Mbappé, to score in each of his first three UCL starts 💫 pic.twitter.com/udG8suG7Ew — B/R Football (@brfootball) November 25, 2025

Ο Εστεβάο έχει ξεκινήσει «εκρηκτικά» τη σεζόν του στη Τσέλσι, έχοντας 5 γκολ και 1 ασίστ σε 17 συμμετοχές, ενώ είναι εκ των πρωταγωνιστών και στην εθνική Βραζιλίας του Κάρλο Αντσελότι. Οι «Μπλε» του Λονδίνου δαπάνησαν το καλοκαίρι 45 εκατομμύρια ευρώ για να φέρουν από την Παλμέιρας στο «Νησί» και ήδη ο Βραζιλιάνος δείχνει να βγάζει τα λεφτά του, καθώς θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα prospect του αθλήματος.