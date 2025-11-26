Να ενταχθεί η Νοηματική Γλώσσα στις συνεδριάσεις του ευρωκοινοβουλίου ζητεί ο Αρβανίτης

Με πρόταση που κατέθεσε στην Ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου, ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, ζήτησε την άμεση ένταξη της νοηματικής γλώσσας στις διαθέσιμες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεδομένου ότι η υλοποίηση της πρότασης αποτελεί μια πρόκληση σε τεχνικό επίπεδο, η νοηματική γλώσσα θα μπορούσε να ενταχθεί αρχικά στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, με τον κ. Αρβανίτη να σημειώνει ότι υπάρχουν λύσεις και ότι η Ευρώπη οφείλει να τις αναζητήσει και να τις εφαρμόσει.

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στη συζήτηση επί της έκθεσης της EMPL για την ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έως το 2030 και λίγες μέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που είναι στις 3 Δεκεμβρίου.

«Η έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης ενσωματώνει στο σύνολό τους τις τροπολογίες του Κώστα Αρβανίτη και δίνει νέα πνοή στη Στρατηγική, εστιάζοντας στην ανεξάρτητη διαβίωση, την αποϊδρυματοποίηση, την πρόσβαση στην υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα, την πρόσβαση στην εργασία και την οικονομική στήριξη, αλλά και την καθολική προσβασιμότητα στις μεταφορές, τα προϊόντα και τις ψηφιακές υπηρεσίες», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ο Κώστας Αρβανίτης, σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της Left στην Έκθεση για τη Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τόνισε πως «τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι ζήτημα ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι άνθρωποι δεν ζητούν απλά “ευαισθησία”, αλλά μια θεμελιωμένη, δεσμευτική υποχρέωση της Ένωσης και των κρατών-μελών απέναντι τους.»

«Με την πρόταση για τη νοηματική γλώσσα, επιδιώκεται να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα ώστε οι πολίτες με αναπηρία να έχουν πραγματική, άμεση και ισότιμη συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία και στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Κώστα Αρβανίτη:

«Κυρία Επίτροπε, Κύριε πρόεδρε,

Σε λίγες μέρες στις 3 Δεκεμβρίου, θα τιμήσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Για να δείξουμε, λοιπόν, ότι θα εκτιμήσουμε κιόλας την προσπάθεια των συμπολιτών μας καλό θα είναι να ξεκινήσουμε από αυτήν εδώ την αίθουσα. Να ενταχθεί άμεσα, λοιπόν, προτείνουμε η νοηματική γλώσσα τουλάχιστον στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Τουλάχιστον. Για να συμμετέχουν ακόμα πιο ενεργά και ουσιαστικά οι συνάνθρωποί μας σε αποφάσεις που αφορούν στη ζωή τους. Αποφασίζουμε εμείς γι’ αυτούς. Και πρέπει να συμμετέχουν. Αυτή είναι η πρόταση της Αριστεράς. Με την έκθεση συμφωνούμε απόλυτα.

Με την Έκθεση που εγκρίναμε στην Επιτροπή Απασχόλησης, δίνουμε νέα ώθηση και ουσιαστικό περιεχόμενο στη Στρατηγική της Ένωσης. Ενισχύουμε το δικαιωματικό της σκέλος: από το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση και τις πολιτικές αποϊδρυματοποίησης, μέχρι την καθολική πρόσβαση στην υγεία και βεβαίως τη μακροχρόνια φροντίδα. Από την αναγνώριση των χρόνιων παθήσεων ως αναπηρία, μέχρι τις ποσοστώσεις στην εργασία, τις δίκαιες παροχές, στην προσβασιμότητα στα προϊόντα, στις μεταφορές, στην ψηφιακή τεχνολογία, στη ζωή. Σε πολλά κράτη μέλη οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάνθρωποί μας είναι αόρατοι. Το ακούσατε από τον συνάδελφό από την Κύπρο.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι ζήτημα ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι άνθρωποι δεν ζητούν απλά «ευαισθησία», αλλά μια θεμελιωμένη, δεσμευτική υποχρέωση της Ένωσης και των κρατών-μελών απέναντι τους.

Επαναλαμβάνω κλείνοντας την πρότασή μας: Να ενταχθεί η νοηματική γλώσσα εδώ στο κοινοβούλιο.

Ευχαριστώ πολύ».