26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Να ενταχθεί η Νοηματική Γλώσσα στις συνεδριάσεις του ευρωκοινοβουλίου ζητεί ο Αρβανίτης
Πολιτική Γραμματεία 26 Νοεμβρίου 2025 | 21:07

Να ενταχθεί η Νοηματική Γλώσσα στις συνεδριάσεις του ευρωκοινοβουλίου ζητεί ο Αρβανίτης

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στη συζήτηση επί της έκθεσης της EMPL για την ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έως το 2030

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Spotlight

Με πρόταση που κατέθεσε στην Ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου, ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, ζήτησε την άμεση ένταξη της νοηματικής γλώσσας στις διαθέσιμες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεδομένου ότι η υλοποίηση της πρότασης αποτελεί μια πρόκληση σε τεχνικό επίπεδο, η νοηματική γλώσσα θα μπορούσε να ενταχθεί αρχικά στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, με τον κ. Αρβανίτη να σημειώνει ότι υπάρχουν λύσεις και ότι η Ευρώπη οφείλει να τις αναζητήσει και να τις εφαρμόσει.

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στη συζήτηση επί της έκθεσης της EMPL για την ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έως το 2030 και λίγες μέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που είναι στις 3 Δεκεμβρίου.

«Η έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης ενσωματώνει στο σύνολό τους τις τροπολογίες του Κώστα Αρβανίτη και δίνει νέα πνοή στη Στρατηγική, εστιάζοντας στην ανεξάρτητη διαβίωση, την αποϊδρυματοποίηση, την πρόσβαση στην υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα, την πρόσβαση στην εργασία και την οικονομική στήριξη, αλλά και την καθολική προσβασιμότητα στις μεταφορές, τα προϊόντα και τις ψηφιακές υπηρεσίες», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ο Κώστας Αρβανίτης, σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της Left στην Έκθεση για τη Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τόνισε πως «τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι ζήτημα ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι άνθρωποι δεν ζητούν απλά “ευαισθησία”, αλλά μια θεμελιωμένη, δεσμευτική υποχρέωση της Ένωσης και των κρατών-μελών απέναντι τους.»

«Με την πρόταση για τη νοηματική γλώσσα, επιδιώκεται να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα ώστε οι πολίτες με αναπηρία να έχουν πραγματική, άμεση και ισότιμη συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία και στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

YouTube thumbnail

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Κώστα Αρβανίτη:

«Κυρία Επίτροπε, Κύριε πρόεδρε,

Σε λίγες μέρες στις 3 Δεκεμβρίου, θα τιμήσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Για να δείξουμε, λοιπόν, ότι θα εκτιμήσουμε κιόλας την προσπάθεια των συμπολιτών μας καλό θα είναι να ξεκινήσουμε από αυτήν εδώ την αίθουσα. Να ενταχθεί άμεσα, λοιπόν, προτείνουμε η νοηματική γλώσσα τουλάχιστον στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Τουλάχιστον. Για να συμμετέχουν ακόμα πιο ενεργά και ουσιαστικά οι συνάνθρωποί μας σε αποφάσεις που αφορούν στη ζωή τους. Αποφασίζουμε εμείς γι’ αυτούς. Και πρέπει να συμμετέχουν. Αυτή είναι η πρόταση της Αριστεράς. Με την έκθεση συμφωνούμε απόλυτα.

Με την Έκθεση που εγκρίναμε στην Επιτροπή Απασχόλησης, δίνουμε νέα ώθηση και ουσιαστικό περιεχόμενο στη Στρατηγική της Ένωσης. Ενισχύουμε το δικαιωματικό της σκέλος: από το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση και τις πολιτικές αποϊδρυματοποίησης, μέχρι την καθολική πρόσβαση στην υγεία και βεβαίως τη μακροχρόνια φροντίδα. Από την αναγνώριση των χρόνιων παθήσεων ως αναπηρία, μέχρι τις ποσοστώσεις στην εργασία, τις δίκαιες παροχές, στην προσβασιμότητα στα προϊόντα, στις μεταφορές, στην ψηφιακή τεχνολογία, στη ζωή. Σε πολλά κράτη μέλη οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάνθρωποί μας είναι αόρατοι. Το ακούσατε από τον συνάδελφό από την Κύπρο.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι ζήτημα ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι άνθρωποι δεν ζητούν απλά «ευαισθησία», αλλά μια θεμελιωμένη, δεσμευτική υποχρέωση της Ένωσης και των κρατών-μελών απέναντι τους.

Επαναλαμβάνω κλείνοντας την πρότασή μας: Να ενταχθεί η νοηματική γλώσσα εδώ στο κοινοβούλιο.

Ευχαριστώ πολύ».

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25
Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές
Εκδήλωση COP30 26.11.25
Οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν σε θέματα όπως ειρήνη, κλίμα, εργασία, υγεία, κράτος δικαίου, ακρίβεια, είπε ο Σ. Φάμελλος. Για να υπάρξει προοδευτική δημοκρατική κυβερνητική πρόταση.

Σύνταξη
Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 26.11.25
Ο Γκιουλέρ στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, επέμεινε σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εξήρε τις ικανότητες του τουρκικού στρατού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές
«Τεκμηριωμένα» 26.11.25
Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας, διαφοροποιήθηκε από την κεντρική γραμμή του κόμματος σχετικά με την εξόρυξη υδρογονανθράκων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ: Το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια – Ανεστάλη η κομματική ιδιότητα Αντωνόπουλου, ενώ ο Ξυλούρης παραμένει μέλος της ΝΔ
Εξεταστική 26.11.25
Στην αντεπίθεση πέρασε το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις πηγές της ΝΔ και υπενθυμίζοντας τις στενές σχέσεις του πρωθυπουργού με το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…
Οικονομία 26.11.25
Με την κάλυψη των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) να αγγίζει ένα μικρό ποσοστό η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» για τη συμφωνία επαναφορά τους όμως… ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νίκος Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» – Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ
Προάγγελος... 26.11.25
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, όλα δείχνουν, πως ανοίγει το δρόμο για το επόμενο βήμα και ο Νίκος Μαραντζίδης δεν αποφεύγει να κάνει τη δική του εκτίμηση για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος…

Σύνταξη
Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25
Την πρόθεσή του να μη καταθέσει στην εξεταστική, εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα, Ηλίας Καλφούντζος, επικαλούμενος -μέσω υπομνήματος- το δικαίωμα στη σιωπή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται
«Περίσσιο θράσος» 26.11.25
«Τα πανηγύρια περί 'ιστορικής συμφωνίας' και 'επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων' αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων μισθωτών εργαζομένων της χώρας μας», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25
«Δεν καταγράφει μόνο τα θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, αλλά και τις αρνητικές πτυχές, και για αυτές κάνει έναν προσωπικό απολογισμό και μια αυτοκριτική», σημείωσε η Ράνια Σβίγκου για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
Η ανάρτηση 26.11.25
«Καμία επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν συνιστά η συμφωνία που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες το υπουργείο Εργασίας», τονίζει η Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»
Η σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στα όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του και η αναβίωση της ρητορικής του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25
Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, με αφορμή τις δηλώσεις Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν νοιάζεται ούτε για το πως ο εργαζόμενος θα βγάλει τον μήνα του με αξιοπρέπεια, ούτε για την προστασία των εργασιακών συνθηκών του», αναφέρει

Σύνταξη
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;
Music 26.11.25
Η ποπ σταρ-φαινόμενο από την Ισπανία Rosalia έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων με το τελευταίο της άλμπουμ κατακτώντας πέρα από τα τσαρτς ακόμη και το Βατικανό που την εξυμνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25
Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική
Διαδικασίες-εξπρές 26.11.25
Οι κινήσεις της ΡΑΑΕΥ για ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης διαχείρισης υπαγορεύονται από την επιτακτική ανάγκη να επισπευστούν τα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την υδροδότηση τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
H στιγμή μετά τους πυροβολισμούς κατά της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ – Τι έγραψε ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 26.11.25
Ο Τραμπ προέβη σε ανάρτηση για τους πυροβολισμούς, την ώρα που κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει την στιγμή αμέσως μετά την επίθεση εναντίον των μελών της Εθνοφρουράς στις ΗΠΑ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές
Εκδήλωση COP30 26.11.25
Οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν σε θέματα όπως ειρήνη, κλίμα, εργασία, υγεία, κράτος δικαίου, ακρίβεια, είπε ο Σ. Φάμελλος. Για να υπάρξει προοδευτική δημοκρατική κυβερνητική πρόταση.

Σύνταξη
Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 26.11.25
Ο Γκιουλέρ στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, επέμεινε σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εξήρε τις ικανότητες του τουρκικού στρατού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)
Ποδόσφαιρο 26.11.25
Ο Βινίσιους κατάφερε να σκοράρει με σουτ στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, το οποίο όμως δεν μέτρησε καθώς ο Εμπαπέ εντοπίστηκε σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Σύνταξη
Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές
«Τεκμηριωμένα» 26.11.25
Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας, διαφοροποιήθηκε από την κεντρική γραμμή του κόμματος σχετικά με την εξόρυξη υδρογονανθράκων

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια
Δεκέμβριος 26.11.25
Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» ακολουθεί τους εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου στην προσπάθειά τους να σώσουν ένα εξάχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη, αφότου ο ισραηλινός στρατός σκότωσε την οικόγενειά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Εκπληκτικό κορεό από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid)
Champions League 26.11.25
Φανταστική ατμόσφαιρα από χιλιάδες οπαδούς στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για το σπουδαίο ματς με τη Ρεάλ – Δείτε το εντυπωσιακό κορεό που ετοίμασαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και που… τρέλανε όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Δύο μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Δύο ένστολοι στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο. Πριν λίγο ανακοινώθηκε από τον κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνια πως έχασαν τη ζωή τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
