Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη

Για «αφωνία – συνενοχή στη γενοκτονία που εκτυλίσσεται στη Μέση Ανατολή» κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση παρενέβη ο αντιπρόεδρος της Left και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, στη συζήτηση για τη συμπλήρωση δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς και τη συνεχιζόμενη σφαγή στη Λωρίδα της Γάζας.

Από το βήμα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, ο κ. Αρβανίτης επέκρινε «τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα όσα συμβαίνουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», όπως είπε. Απαίτησε την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων ζητώντας ταυτόχρονα την απελευθέρωση του παλαιστινιακού λαού από τον στρατό κατοχής του Ισραήλ, τονίζοντας ότι η «καταπίεση των Παλαιστινίων και ο πόλεμος δεν κρατούν μόνο δύο, αλλά εβδομήντα χρόνια».

Συμπλήρωσε ότι «όταν έχεις αποδεχτεί ως δεδομένο τον στρατό κατοχής στην Κύπρο, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ εύκολα μπορείς να αποδεχθείς τον στρατό κατοχής και στην Παλαιστίνη, ενδεχομένως αύριο και στην Ουκρανία. Deal είναι για σας», δείχνοντας προς τη δεξιά πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διερωτήθηκε αν «θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή ο κύριος Μπλερ;» και κάλεσε τις δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης «να αναλάβουν επιτέλους το βάρος της ιστορικής ευθύνης και ηγηθούν της προσπάθειας για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

Ακολουθεί ολόκληρη η παρέμβαση του Κώστα Αρβανίτη:

«Κύριοι συνάδελφοι,

Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, μια δύσκολη επέτειος. Αλλά, πραγματικά, όλα ξεκίνησαν πριν από 2 χρόνια; Ή πριν από 70 χρόνια;

Συμφωνούμε όλοι εδώ ότι πρέπει να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι. Συμφωνούμε; Όλοι; Γιατί εμείς απαιτούμε.

Όπως απαιτούμε και την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτών της ειρήνης, που συνελήφθησαν από την πειρατεία του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου. Όπως απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του Παλαιστινιακού λαού από τον στρατό κατοχής του Ισραήλ. Βέβαια, όταν έχεις αποδεχθεί ως δεδομένο τον στρατό κατοχής στην Κύπρο, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ εύκολα μπορείς να αποδεχτείς τον στρατό κατοχής και στην Παλαιστίνη, ενδεχομένως αύριο και στην Ουκρανία. Deal είναι για σας όλα αυτά.

Οπότε είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, όπως και αρνητικοί για το σχέδιο του κυρίου Τραμπ στη Γάζα. Ο Τραμπ θα φέρει την ειρήνη στην Γάζα; Πού είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών; Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δική της πρόταση για ειρηνευτικό σχέδιο; Ο κύριος Μπλερ, άλλος εγκληματίας πολέμου, θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή;

Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει άμεση ανάγκη συστράτευσης όλων των δημοκρατικών δυνάμεων σε αυτήν την κατεύθυνση.

Σας ευχαριστώ».